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"Это им с рук не сойдет": недовольные выборами в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

"Это им с рук не сойдет": недовольные выборами в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

Автор:
25 декабря 2023 09:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Ynews   Видео   Вучич   белград   беспорядки   выборы   оппозиция   погром   
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Вот уже неделю оппозиция митингует за отмену результатов выборов, в которых победу одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Вчера демонстранты попытались ворваться в здание администрации. Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки, творящиеся в городе, майданизацией и показал, как сейчас выглядит здание скупщины (представительного органа и администрации) сербской столицы.

18 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия получила на выборах абсолютное большинство в парламенте — она набрала более 47% голосов, при том, что оппозиция набрала 23,69% голосов.. Этот результат очень не понравился сторонникам блока "Сербия против насилия", представители которой обвинили власти в фальсификации выборов и потребовали отмены результатов.


А вчера, 24 декабря, местные протестующие перешли от демонстраций к реальным действиям и попытались ворваться в здание местной администрации.


Собравшиеся заняли ступени у главного входа в здание и криками призывали охрану открыть двери. Многие участники принесли с собой флаги Сербии и ЕС. В толпе слышны антиправительственные лозунги, оскорбления в адрес президента республики, речевки.



Для организации митинга используют громкоговорители.


Протестующие пытались пробраться внутрь администрации, стучась, а затем выламывая двери.

Один из лидеров коалиции «Сербия против насилия» Мирослав Алексич хотел, чтобы представители и депутаты блока вошли в здание и обратились к митингующим с балкона, но протестующих не собирались пускать внутрь, поэтому демонстранты решились на штурм. Оппозиционер разбил стекло у главного входа сербским флагом.



Протестующие начали бить стёкла здания парламента. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.


Толпу от входа начал оттеснять спецназ.



После этого к зданию администрации прибыло подкрепление. Спецназ разогнал толпу, задержал 35 провокаторов. Двое полицейских получили ранения - их забросали кусками бетона. Всего среди правоохранителей около 30 пострадавших.


Александр Вучич считает, что попытка силового захвата госучреждений в стране готовилась заранее при непосредственном участии запада. Выступив с экстренным онлайн-сообщением после случившегося, Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет, т.к. это демократическая страна и таковой она останется и в будущем. А власть сменяется на выборах.


Вучич призвал граждан страны сохранять спокойствие и заявил, что все участники беспорядков будут установлены, а зачинщики - наказаны. По его словам, в демонстрации у здания администрации участвовало около 2490 человек.


А исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что все эти беспорядки можно охарактеризовать термином «майданизация».


"Можете видеть, на что похож "Старый двор", здание под защитой государства, построенное в 1881 году, салон XIX века с оригинальной мебелью - нанесенный ему ущерб невосполним... Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" был правдив. Это нормальный человек не может "разжевать", а тем более комментировать. Снова говорю всем, кто не думает как я, что если вы путем анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ, за который вы думаете, что боретесь", - цитирует Шапича агентство РИА Новости.



На опубликованных им фотографиях и видео можно увидеть разбитые стёкла - после осмотра выяснилось, что повреждены окна первого этажа. Осколками стекол и камнями повредили оргтехнику и мебель. Ущерб зданию оценивается как значительный.




Впрочем, безнаказанным все эти деяния не останутся. Вучич заявил, что будет преследовать всех зачинщиков, включая политиков, которые прямо или косвенно участвовали в организации беспорядков в Белграде. «Некоторые были достаточно умны, чтобы скрыться, некоторые — нет», — добавил он.


Также глава Сербии поблагодарил партнерские спецслужбы, предупредившие о грядущих беспорядках.

Источник:

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Метки: Ynews   Видео   Вучич   белград   беспорядки   выборы   оппозиция   погром   
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13  комментариев
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22k
сеньор Леонсио 49 минут назад
Имхо, надо брать пример с Асашай! Пример со штурмом Капитолия показал, что подобное недопустимо, и только расстрелы и сроки для протестующих , единственный демократичный сценарий!
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4k
Руслан 41 секунду назад
Всё как под копирку...Майдан снова пиндосы хотят устроить...Пострелять бы выкормышей соросят, которые устраивают этот бардак. Иначе...Вон, за примером далеко ходить не надо, смотрим на хохлов и их пляски за демократию и трусы
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905
Михаил 2 минуты назад
Пару-тройку очередей в толпу крикунов и эта хня прекратиться и след раз лучше думать будут...
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4k
Glory to Urine! 13 минут назад
Сербы, гляньте на Украину, что с ней стало после майдана: страну и честь продали за трусики с печенькой и превратили крупнейшую страну Европы с богатым советским наследством в одну из самых коррумпированных и нищих стран мира. А ведь дядя Сэм тоже тогда на ушко чудесное будущее нашёптывал, как вам сейчас. Не опускайтесь на дно, не отнимайте у хохлов хлеб.
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4k
Могвай 18 минут назад
"Сербия против насилия" -поэтому надо пойти и разгромить все, параллельно отмудохав силовиков камнями.
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17k
Женя Полчаса назад
А У Вучича проблем с яйцами нету.
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25k
ЦСКА 46 минут назад
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11k
Борис Карабанов 53 минуты назад
Какой, нафиг, слезоточивый газ? Попытка захвата государственной власти - боевыми на поражение. Сразу протрезвеют. Гуманность они расценивают как слабость.
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4k
Горожанин 55 минут назад
Либеральный мозг - это не мятеж, это другое!
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87k
Доктор Джонс Час назад
Дайте конкретной пи@ды майданикам!
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38k
Александр Час назад
Главное чтобы Вучич не сыграл в Януковича. А то Ростов не резиновый...
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35k
Fat Lynx Час назад
Батька раньше то же жопу на 2 стула мостил, по итогу чуть очко не порвал

Вучич руководствовался теми же постулатами, привели они Сербию к тому же выбору: ибо как 404, либо как в Беларуссии...
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