"Это им с рук не сойдет": недовольные выборами в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

Александр Вучич считает, что попытка силового захвата госучреждений в стране готовилась заранее при непосредственном участии запада. Выступив с экстренным онлайн-сообщением после случившегося, Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет, т.к. это демократическая страна и таковой она останется и в будущем. А власть сменяется на выборах.





Вучич призвал граждан страны сохранять спокойствие и заявил, что все участники беспорядков будут установлены, а зачинщики - наказаны. По его словам, в демонстрации у здания администрации участвовало около 2490 человек.





А исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что все эти беспорядки можно охарактеризовать термином «майданизация».





"Можете видеть, на что похож "Старый двор", здание под защитой государства, построенное в 1881 году, салон XIX века с оригинальной мебелью - нанесенный ему ущерб невосполним... Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" был правдив. Это нормальный человек не может "разжевать", а тем более комментировать. Снова говорю всем, кто не думает как я, что если вы путем анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ, за который вы думаете, что боретесь", - цитирует Шапича агентство РИА Новости.





