"Это им с рук не сойдет": недовольные выборами в Белграде попытались ворваться в городскую администрацию

Вот уже неделю оппозиция митингует за отмену результатов выборов, в которых победу одержала коалиция «Александр Вучич — Сербия не должна останавливаться». Вчера демонстранты попытались ворваться в здание администрации. Исполняющий обязанности мэра Белграда назвал беспорядки, творящиеся в городе, майданизацией и показал, как сейчас выглядит здание скупщины (представительного органа и администрации) сербской столицы.
18 декабря президент Сербии Александр Вучич заявил, что правящая Сербская прогрессивная партия получила на выборах абсолютное большинство в парламенте — она набрала более 47% голосов, при том, что оппозиция набрала 23,69% голосов.. Этот результат очень не понравился сторонникам блока "Сербия против насилия", представители которой обвинили власти в фальсификации выборов и потребовали отмены результатов.
А вчера, 24 декабря, местные протестующие перешли от демонстраций к реальным действиям и попытались ворваться в здание местной администрации.
Источник:
Собравшиеся заняли ступени у главного входа в здание и криками призывали охрану открыть двери. Многие участники принесли с собой флаги Сербии и ЕС. В толпе слышны антиправительственные лозунги, оскорбления в адрес президента республики, речевки.
Источник:
Для организации митинга используют громкоговорители.
Источник:
Протестующие пытались пробраться внутрь администрации, стучась, а затем выламывая двери.
Источник:
Один из лидеров коалиции «Сербия против насилия» Мирослав Алексич хотел, чтобы представители и депутаты блока вошли в здание и обратились к митингующим с балкона, но протестующих не собирались пускать внутрь, поэтому демонстранты решились на штурм. Оппозиционер разбил стекло у главного входа сербским флагом.
Источник:
Протестующие начали бить стёкла здания парламента. Полиция была вынуждена применить слезоточивый газ.
Источник:
Толпу от входа начал оттеснять спецназ.
Источник:
После этого к зданию администрации прибыло подкрепление. Спецназ разогнал толпу, задержал 35 провокаторов. Двое полицейских получили ранения - их забросали кусками бетона. Всего среди правоохранителей около 30 пострадавших.
Источник:
Александр Вучич считает, что попытка силового захвата госучреждений в стране готовилась заранее при непосредственном участии запада. Выступив с экстренным онлайн-сообщением после случившегося, Вучич заявил, что насильственной смены власти в Сербии не будет, т.к. это демократическая страна и таковой она останется и в будущем. А власть сменяется на выборах.
Вучич призвал граждан страны сохранять спокойствие и заявил, что все участники беспорядков будут установлены, а зачинщики - наказаны. По его словам, в демонстрации у здания администрации участвовало около 2490 человек.
А исполняющий обязанности мэра Белграда Александар Шапич заявил, что все эти беспорядки можно охарактеризовать термином «майданизация».
"Можете видеть, на что похож "Старый двор", здание под защитой государства, построенное в 1881 году, салон XIX века с оригинальной мебелью - нанесенный ему ущерб невосполним... Сейчас вы видите, насколько термин "майданизация" был правдив. Это нормальный человек не может "разжевать", а тем более комментировать. Снова говорю всем, кто не думает как я, что если вы путем анархии попытаетесь прийти к власти, то уничтожите государство, которое завтра не сможет защитить народ, за который вы думаете, что боретесь", - цитирует Шапича агентство РИА Новости.
Источник:
На опубликованных им фотографиях и видео можно увидеть разбитые стёкла - после осмотра выяснилось, что повреждены окна первого этажа. Осколками стекол и камнями повредили оргтехнику и мебель. Ущерб зданию оценивается как значительный.
Впрочем, безнаказанным все эти деяния не останутся. Вучич заявил, что будет преследовать всех зачинщиков, включая политиков, которые прямо или косвенно участвовали в организации беспорядков в Белграде. «Некоторые были достаточно умны, чтобы скрыться, некоторые — нет», — добавил он.
Также глава Сербии поблагодарил партнерские спецслужбы, предупредившие о грядущих беспорядках.
Источник:
- «Зачем в турбине самолёта искать еврея?»: глава Дагестана рассказал о «проходимцах», из-за которых над ними теперь смеётся весь мир
- В Забайкалье главой Сретенска стал судимый за грабёж единоросс
- "Политическое землетрясение": в Нидерландах на выборах в Парламент побеждает антиисламская "Партия свободы"
- Беспорядки в Дагестане: что известно о ситуации в аэропорту Махачкалы
- "Дикость какая-то": грузины вышли на митинг перед лайнером с российскими туристами
Важно их потом допросить, обсмотреть электронные устройства и выяснить, кто науськал, кто зачинщик и координаторы.. а вот уже с этими людьми, надо вдумчиво поработать спец ведомствам. Проблема только в том, что в большинстве случаев, люди которые заинтересованы в смене власти неконституционным путём, обладающие для этого средствами психологической накачки и обработки недовольных масс - зачастую сидят за рубежом и в саму драку не лезут.. максимум, выставляют от себя какого-то идейного лидера, вдохновителя, и в случае чего он работает основным громоотводом.
В данном случае. мне кажется что весь сыр-бор из-за политики Вучича по отношению к РФ.. он проблемный человек для людей, которые задонатили на войну, и неудобный политики, который мешает реализовывать планы правящих на западе элит по ослаблению и последующему разграблению стран восточной Европы.. и если во всяких прибалтиках сидят хорошие и надёжные купленные политики, которые в случае чего с чемоданами денег переедут жить в особняк во Флориде, то этот президент, видимо не продал свой народ и не хочет быть марионеткой и отплясывать под чужие дудки. А это очень плохо и сулит потерей кучи денег и рычагов давления.. от таких людей надо избавляться, если ты затеял заварушку с которой планируешь потом поживиться. Вот и подъехал очередной сценарий майдана.
Есть ли в толпе люди, кто просто недоволен и действительно считает что оппозиция выиграла? Разумеется есть. Нельзя управлять страной, так чтоб всем и всё нравилось, так никогда не получится. Достойны ли эти люди пули - конечно же нет.
Вучич руководствовался теми же постулатами, привели они Сербию к тому же выбору: ибо как 404, либо как в Беларуссии...