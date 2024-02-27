<<«Кто не голосует, тот чушпан!»: из скандального сериала «Слово пацана» смонтировали ролики к будущим выборам>>

В общем, споров было много. И они сделали сериалу просто оглушительную рекламу. Вероятно, это второй после «Бригады» проект, который уже стал культовым. Естественно, среди молодёжи, взрослым людям такое не особенно интересно.

И вот теперь «Слово» обрело второе дыхание. Как ни странно, его решили использовать в качестве призыва прийти на выборы в марте этого года. Выглядит это очень необычно.

В первом ролике голоса героев переозвучены и один из «центровых», Вова Адидас, произносит: