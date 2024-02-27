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«Кто не голосует, тот чушпан!»: из скандального сериала «Слово пацана» смонтировали ролики к будущим выборам

«Кто не голосует, тот чушпан!»: из скандального сериала «Слово пацана» смонтировали ролики к будущим выборам

Автор:
27 февраля 2024 14:44
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Якутск   агитация   выборы   сериал   слово пацана   
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Марат и Вова Адидас стали призывать людей прийти на избирательные участки.

В прошлом году состоялась премьера сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». Его сняли по книге Роберта Гараева - он сам был участником уличной банды, поэтому глубоко «в теме».

С самой первой серии, «Слово» окружали скандалы. Одни говорили, что сериал - реклама гопников и бандитизма, нужно его запретить и не будоражить молодёжь. Другие советовали смотреть проект внимательно - они считали, что в проекте и близко нет никакой популяризации криминала. Наоборот, режиссёр Крыжовников (снял «Горько», «Самый лучший день» и другие фильмы) показал путь гопника. И заканчивается он в тюрьме. Это в лучшем случае.

В общем, споров было много. И они сделали сериалу просто оглушительную рекламу. Вероятно, это второй после «Бригады» проект, который уже стал культовым. Естественно, среди молодёжи, взрослым людям такое не особенно интересно.

И вот теперь «Слово» обрело второе дыхание. Как ни странно, его решили использовать в качестве призыва прийти на выборы в марте этого года. Выглядит это очень необычно.

В первом ролике голоса героев переозвучены и один из «центровых», Вова Адидас, произносит:

Ближайшие три дня очень важное событие в Якутске - выборы. Нужно быть частью общества - ходить на выборы и призывать других.

Во втором видео переделали песню, теперь голос за кадром исполняет:

Выбирай, голосуй, не останься чушпаном.

Пока никто не выступил и не объявил себя автором роликов. Возможно, это кто-то из Якутска - не зря же его назвали в первом видео. Или кто-то другой, пока вообще непонятно. Но в сети уже вовсю вспоминают «адскую» провинциальную рекламу из 1990-х и подшучивают над Адидасом, который рассуждает о выборах.

Может на это их создатели и рассчитывали , надо дождаться, что они скажут.

Ну и ещё немного об агитации, и как её воспринимают. В Камчатском крае доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Киньябаев участвовал в дебатах. Они шли в прямом эфире. Киньябова не устроили темы для обсуждения и он высказал претензию:

Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие-то заумные формулировки – у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код – какой ***** культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение.

И вскоре появились заголовки:  «На Камчатке доверенный кандидата в президенты выругался матом на дебатах».
Теперь послушайте запись ещё раз - он не ругался матом. Сергей Киньябаев сказал, «какой к монаху культурный код», но звукорежиссёр испугался и на всякий случай запикал слово. А из этого раздули целую историю.

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Метки: Видео   Якутск   агитация   выборы   сериал   слово пацана   
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8  комментариев
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904
no. Полчаса назад
скандального? у вас в выражении "куска никому не нужного блевотного говна" очень много ошибок.
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226
dasn7 5 секунд назад
Русский язык живой, но слова "чушпан" в нём не существует.
Есть чухан, есть чушок, чуха даже есть.
Чем больше этот киношлак будут PRить, тем меньше вероятность что я его посмотрю.
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39k
albedo 11 минут назад
Хватит пиарить этот "сериал" - все равно смотреть не буду.
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21k
Shtoppi Полчаса назад
<<«Кто не голосует, тот чушпан!»: из скандального сериала «Слово пацана» смонтировали ролики к будущим выборам>>
-------------
чушпанами, если мне память не изменяет, казанская гопота называла тех кто не принадлежал ни к какой преступной группировке и за что, собственно, такие люди подвергались физическому унижению и давлению? и значит отсюда следует, что те кто не голосует, соответственно, не являются частью банды (в данном случае серой массы обывателей) и могут быть подвергнуты порицанию и травле? и как это прикажете понимать?
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11k
Billi_Bons Полчаса назад
Да за...ли вы с этим говно-сериалом, чесслово.
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11k
Николай 36 минут назад
Вот это идея. Берешь любое выступление политика запикиваешь некоторые слова, и шура каретный будет пот утирать.
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5k
Отвратительный Мужик 45 минут назад
Рука-лицо и фотография Лаврова
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August

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