<<«Кто не голосует, тот чушпан!»: из скандального сериала «Слово пацана» смонтировали ролики к будущим выборам>>

Марат и Вова Адидас стали призывать людей прийти на избирательные участки.
В прошлом году состоялась премьера сериала «Слово пацана: кровь на асфальте». Его сняли по книге Роберта Гараева - он сам был участником уличной банды, поэтому глубоко «в теме».
С самой первой серии, «Слово» окружали скандалы. Одни говорили, что сериал - реклама гопников и бандитизма, нужно его запретить и не будоражить молодёжь. Другие советовали смотреть проект внимательно - они считали, что в проекте и близко нет никакой популяризации криминала. Наоборот, режиссёр Крыжовников (снял «Горько», «Самый лучший день» и другие фильмы) показал путь гопника. И заканчивается он в тюрьме. Это в лучшем случае.
В общем, споров было много. И они сделали сериалу просто оглушительную рекламу. Вероятно, это второй после «Бригады» проект, который уже стал культовым. Естественно, среди молодёжи, взрослым людям такое не особенно интересно.
И вот теперь «Слово» обрело второе дыхание. Как ни странно, его решили использовать в качестве призыва прийти на выборы в марте этого года. Выглядит это очень необычно.
В первом ролике голоса героев переозвучены и один из «центровых», Вова Адидас, произносит:
Ближайшие три дня очень важное событие в Якутске - выборы. Нужно быть частью общества - ходить на выборы и призывать других.
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Во втором видео переделали песню, теперь голос за кадром исполняет:
Выбирай, голосуй, не останься чушпаном.
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Пока никто не выступил и не объявил себя автором роликов. Возможно, это кто-то из Якутска - не зря же его назвали в первом видео. Или кто-то другой, пока вообще непонятно. Но в сети уже вовсю вспоминают «адскую» провинциальную рекламу из 1990-х и подшучивают над Адидасом, который рассуждает о выборах.
Может на это их создатели и рассчитывали , надо дождаться, что они скажут.
Ну и ещё немного об агитации, и как её воспринимают. В Камчатском крае доверенное лицо кандидата в президенты от КПРФ Николая Харитонова Сергей Киньябаев участвовал в дебатах. Они шли в прямом эфире. Киньябова не устроили темы для обсуждения и он высказал претензию:
Прежде чем начать выступать, хочу попенять несколько составителям тематики. Какие-то заумные формулировки – у нас ведь не научный симпозиум, а обсуждение, так сказать, насущных проблем. Вот культурный код – какой ***** культурный код, если процентов 80 населения понятия не имеет, что это за определение.
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И вскоре появились заголовки: «На Камчатке доверенный кандидата в президенты выругался матом на дебатах».
Теперь послушайте запись ещё раз - он не ругался матом. Сергей Киньябаев сказал, «какой к монаху культурный код», но звукорежиссёр испугался и на всякий случай запикал слово. А из этого раздули целую историю.
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Есть чухан, есть чушок, чуха даже есть.
Чем больше этот киношлак будут PRить, тем меньше вероятность что я его посмотрю.
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чушпанами, если мне память не изменяет, казанская гопота называла тех кто не принадлежал ни к какой преступной группировке и за что, собственно, такие люди подвергались физическому унижению и давлению? и значит отсюда следует, что те кто не голосует, соответственно, не являются частью банды (в данном случае серой массы обывателей) и могут быть подвергнуты порицанию и травле? и как это прикажете понимать?