«Я сожгу все подобные книги»: в США Кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*

24-летняя Валентина Гомес решила бороться за пост госсекретаря от партии республиканцев. Чтобы показать серьёзность намерений (и привлечь внимание, конечно же), она заявила, что идёт против американского тренда и не поддерживает движение ЛГБТ*.

Валентина сделала подборочку радужной литературы, сложила книги стопкой и обработала их из огнемёта.

Попутно объявила: