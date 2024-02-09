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«Я сожгу все подобные книги»: в США Кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*

«Я сожгу все подобные книги»: в США Кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*

Автор:
09 февраля 2024 15:01
Сообщество : Жизнь в США
Метки: Видео   США   выборы   кандидат   книги   сожжение   
3965
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Она сделал это частью своей предвыборной кампании.

24-летняя Валентина Гомес решила бороться за пост госсекретаря от партии республиканцев. Чтобы показать серьёзность намерений (и привлечь внимание, конечно же), она заявила, что идёт против американского тренда и не поддерживает движение ЛГБТ*.

Валентина сделала подборочку радужной литературы, сложила книги стопкой и обработала их из огнемёта.

Попутно объявила:

Когда я стану госсекретарем, я сожгу все книги, которые воспитывают, индоктринируют и сексуализируют наших детей.

Внимание она и правда привлекла, насколько это поможет 24-летней даме пробить себе путь в политике - будет видно. Одни считают, что такой поступок в современном Западном мире - это смело.По крайней мере, «отмены» и критики дама не боится. Ну а другие думают, что громкими лозунгами всё и закончится. И дальше роликов с огнемётом Гомес не пойдёт, рановато ей ещё заниматься политикой.

Кстати, насчёт «отмены»: в американских соцсетях этот ролик Гомес пометили как вызывающий ненависть. Девушка уже пожаловалась на цензуру, но её не услышали. Или не захотели услышать.

*ЛГБТ-движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.


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Метки: Видео   США   выборы   кандидат   книги   сожжение   
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27  комментариев
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14k
ron 3 часа назад
и авторов этих книг, пожалуйста....
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92k
sapér Vodička Минуту назад
ТЕТКА ЖЖЕТ...................
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3k
Pioner76 3 минуты назад
Аплодирую стоя.
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7k
Бу Полчаса назад
НЕТ - всем ЛГБТ П*И*Д*А*РАМ ОТВЕТ!!!
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12k
Властелин 36 минут назад
Если это сделал мужик его бы разорвали бы на части нет на кусочки.
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2k
Александр Ломовицкий Час назад
прослушайте речь этого мужчины.
Ссылка coub.com
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8k
perekrestok Час назад
Молодец! Красавица! Может госсекретарем и не станет, но хорошо бы чтобы ей повезло и без этого!
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910
Куруш Час назад
а далее два пути: либо обвинения в домогательстве, либо в хранении секретных документов
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26k
sssss3 2 часа назад
Глупо...
Не книги жечь нужно, а законы принимать адекватные, не предоставлять эксклюзивные права вымышленным персонажам.
По факту все равны, это прописано в законодательстве приличных стран.
Если в е.банутой стране, мальчик считающий себя дубом будет иметь эксклюзивные права - то страна станет дубравой....
Не книги виноваты, а мерзавцы при власти, которые над народом надсмехаются и выдумывают 100 новых полов и дают им права которые обычному человеку и не снились....
Вот тех мерзавцев под огнемёт нужно....
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1k
ИНО 2 часа назад
ХА! а там тоже не у всех кукушка улетела. Девчуля наверно из реднеков.
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 2 часа назад
Каринка уже плакала?)))
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0
Самуил Маршак 2 часа назад
Классная деваха! Но её точно никуда не продвинут пока…
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10k
Сол Гудман 2 часа назад
Ну ведь есть же еще нормальные, адекватные люди в Америке
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23k
BiZ 2 часа назад
я бы за рэперов не стал голосовать
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843
netBuG 2 часа назад
"Она сделал" - это такая замануха для комментаторов? (=
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2k
Домашний кролик Ницше 2 часа назад
В америке еще такие остались что ли? Нежирные...
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21k
Александр 2 часа назад
Быть нормальным в сшп, это уже подвиг
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20k
Shtoppi 2 часа назад
суету она конечно замутила, но вот толку от этого не будет от слова «совсем». её там местные геронтократы, которые, как всем известно, свою власть цепко держат и отдавать до последнего не станут, сожрут с потрохами и даже не поперхнутся.
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3k
Шапкин 2 часа назад
Отберите у бабы огнемёт. Так и до пожара недалеко.
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17k
Majul 3 часа назад
Капля нормальности в болоте имбецилии и ущербности.
Дай боги ей удачи!
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12k
Б.Касторский 3 часа назад
Американцы сами не заметили, как "защищая" права одних, они начали ущемлять права других. Все эти БЛМ, извращенцы и прочее. А в итоге ты более прав, чем больше аббревиатур можешь присвоить себе. В итоге не прав только европеоид натурал мужчина. Все! Это бинго и ты уже козел отпущения. Далее целовать ботинки неграм, рассказывать, что мужчина может считать себя женщиной и даже соревноваться с ними как с равными.
У всего должны быть рамки. И свобода одного не должна ущемлять свободу другого.
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August

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