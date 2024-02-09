«Я сожгу все подобные книги»: в США Кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*

Она сделал это частью своей предвыборной кампании.
24-летняя Валентина Гомес решила бороться за пост госсекретаря от партии республиканцев. Чтобы показать серьёзность намерений (и привлечь внимание, конечно же), она заявила, что идёт против американского тренда и не поддерживает движение ЛГБТ*.
Валентина сделала подборочку радужной литературы, сложила книги стопкой и обработала их из огнемёта.
Попутно объявила:
Когда я стану госсекретарем, я сожгу все книги, которые воспитывают, индоктринируют и сексуализируют наших детей.
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Внимание она и правда привлекла, насколько это поможет 24-летней даме пробить себе путь в политике - будет видно. Одни считают, что такой поступок в современном Западном мире - это смело.По крайней мере, «отмены» и критики дама не боится. Ну а другие думают, что громкими лозунгами всё и закончится. И дальше роликов с огнемётом Гомес не пойдёт, рановато ей ещё заниматься политикой.
Кстати, насчёт «отмены»: в американских соцсетях этот ролик Гомес пометили как вызывающий ненависть. Девушка уже пожаловалась на цензуру, но её не услышали. Или не захотели услышать.
*ЛГБТ-движение признано экстремистским, его деятельность запрещена в РФ.
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Не книги жечь нужно, а законы принимать адекватные, не предоставлять эксклюзивные права вымышленным персонажам.
По факту все равны, это прописано в законодательстве приличных стран.
Если в е.банутой стране, мальчик считающий себя дубом будет иметь эксклюзивные права - то страна станет дубравой....
Не книги виноваты, а мерзавцы при власти, которые над народом надсмехаются и выдумывают 100 новых полов и дают им права которые обычному человеку и не снились....
Вот тех мерзавцев под огнемёт нужно....
Дай боги ей удачи!
У всего должны быть рамки. И свобода одного не должна ущемлять свободу другого.