"В Абакан": пользователи соцсетей раскритиковали ролик с рекламой ЛДПР





10 сентября в РФ пройдёт единый день голосования. Россияне будут выбирать губернаторов (в 21 регионе) и 20 региональных парламентов. В четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы.





На днях в сети появился интригующий ролик с рекламой ЛДПР. В видео молодая девушка голосует на дороге, стоя с плакатом "Абакан". Ей приходится придумывать массу ухищрений, чтобы обратить на себя внимание водителей. Но всё тщетно, пока девица не оголяет грудь. Сразу после этого ей прилетает подарок - футболка с надписью "ЛДПР". Перед одетой в неё прелестницей тут же тормозит авто.