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"В Абакан": пользователи соцсетей раскритиковали ролик с рекламой ЛДПР

"В Абакан": пользователи соцсетей раскритиковали ролик с рекламой ЛДПР

Автор:
30 августа 2023 11:13
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Абакан   Видео   выборы   жириновский   лдпр   реакция соцсетей   реклама   
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Видео с девушкой, которая пытается снять попутку в Абакан, вызвало много вопросов у интернет-пользователей. Интересно, как отреагировал бы на этот "шедевр" Владимир Жириновский?


10 сентября в РФ пройдёт единый день голосования. Россияне будут выбирать губернаторов (в 21 регионе) и 20 региональных парламентов. В четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы.


На днях в сети появился интригующий ролик с рекламой ЛДПР. В видео молодая девушка голосует на дороге, стоя с плакатом "Абакан". Ей приходится придумывать массу ухищрений, чтобы обратить на себя внимание водителей. Но всё тщетно, пока девица не оголяет грудь. Сразу после этого ей прилетает подарок - футболка с надписью "ЛДПР". Перед одетой в неё прелестницей тут же тормозит авто.

В соцсетях ролик не оценили: не ясно, на какую целевую аудиторию он рассчитан, и что конкретно имели в виду его авторы.



"Владимир Вольфович за подобное бы клешни оторвал "умельцам", - пишут в Телеграм-каналах. Впрочем, происхождение ролика туманно, и точной информации о том, что он сделан по заказу ЛДПР, тоже пока нет.

Источник:

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Метки: Абакан   Видео   выборы   жириновский   лдпр   реакция соцсетей   реклама   
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12  комментариев
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402
Илья Час назад
Какая партия такая и реклама . Вольфыч они всё про...бут
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411
Дро4ер Полоумный Минуту назад
Почему тачка импортная? Непатриотичьненько
Почему в Абакан, а не в Донецк? Не по повестке
Почему водила какой-то мажор, а не слесарь? Далеки от народа
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7k
Кружок 11 минут назад
а мне понравилась реклама)
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15k
Kostick 11 минут назад
вроде и молодая, но насколько же потасканная внешность у барышни... её не с обочины, где плечевые стоят, подобрали?
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6k
V2.Smirnov 19 минут назад
Ролик как раз в стиле ранних роликов ЛДПР. Они тогда были весёлые и необычные.
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14k
Alex Полчаса назад
Девчонки поехали на встречу с членами партии?
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411
Дро4ер Полоумный Alex 4 минуты назад
С членами членов партии
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14k
Antique computer 41 минуту назад
Сколько ж гомиков, которым не понравилась девушка с хорошей фигурой.
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8k
Дмитрий 57 минут назад
Ещё и мусор оставили.
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28k
Lehoia Час назад
И, что характерно, тормознул не какой-нибудь вражеский мерс, а братский хавейл))
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1k
Uganda Час назад
Намусорила на обочину.
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483
ruslan d Час назад
Ну как реклама партии , странновато конечно ...
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