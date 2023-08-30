"В Абакан": пользователи соцсетей раскритиковали ролик с рекламой ЛДПР

Видео с девушкой, которая пытается снять попутку в Абакан, вызвало много вопросов у интернет-пользователей. Интересно, как отреагировал бы на этот "шедевр" Владимир Жириновский?
10 сентября в РФ пройдёт единый день голосования. Россияне будут выбирать губернаторов (в 21 регионе) и 20 региональных парламентов. В четырех субъектах РФ пройдут довыборы депутатов Госдумы.
На днях в сети появился интригующий ролик с рекламой ЛДПР. В видео молодая девушка голосует на дороге, стоя с плакатом "Абакан". Ей приходится придумывать массу ухищрений, чтобы обратить на себя внимание водителей. Но всё тщетно, пока девица не оголяет грудь. Сразу после этого ей прилетает подарок - футболка с надписью "ЛДПР". Перед одетой в неё прелестницей тут же тормозит авто.
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В соцсетях ролик не оценили: не ясно, на какую целевую аудиторию он рассчитан, и что конкретно имели в виду его авторы.
"Владимир Вольфович за подобное бы клешни оторвал "умельцам", - пишут в Телеграм-каналах. Впрочем, происхождение ролика туманно, и точной информации о том, что он сделан по заказу ЛДПР, тоже пока нет.
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