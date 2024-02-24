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Мужчина подстроил нападение на свою подругу, "спас" её и заработал уголовную статью

Мужчина подстроил нападение на свою подругу, "спас" её и заработал уголовную статью

Автор:
24 февраля 2024 20:41
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Девушка   Санкт-Петербург   курьёз   нападение   полиция   
2957
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Мамкин романтик не учёл, что девушка может обратиться в полицию.

Житель Санкт-Петербурга решил предстать перед своей возлюбленной в образе рыцаря и не придумал ничего лучше, чем организовать на неё нападение. Он обратился к другу ЧОПовцу и попросил подстроить ограбление, когда он вместе с подругой будет прогуливаться в парке. Не далеко ушедший в плане интеллекта от своего друга охранник на авантюру согласился.


Он раздобыл похожий на нож предмет, напал на девушку с условленном месте, приставив к её горлу нож, получил жёсткий отпор от супергероя-любовника и трусливо сбежал. В общем, всё получилось как в дешёвом сериале договаривались.

Однако оба не учли одной маленькой детали — испытавшая шок девушка написала заявление в полицию. Правоохранители в тот же день задержали "грабителя", а затем и инфантильного романтика, устроившего весь этот цирк. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Им предъявлено обвинение по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").


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Метки: Видео   Девушка   Санкт-Петербург   курьёз   нападение   полиция   
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10  комментариев
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15k
Александр 12 часов назад
В тот же день задержали "грабителя"! Да там, видать, "предмет, похожий на нож" был в паспорт нападавшего обёрнут и брошен на месте "преступления"!
З.Ы. Скорее всего девушка закатила такую истерику и так резво поскакала в полицию, что мамкин-херой сам во всём признался)))
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7k
alex 3 часа назад
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115
Konstantin Klipikov 9 часов назад
А правоохренители тут как тут... Покушение на убийство, не меньше. Давайте трёх мушкетёров посадим за убийство тоже ..
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22k
alexis 10 часов назад
Ссылка www.youtube.com
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10k
Zhora 11 часов назад
"Теперь точно не даст... " Прямо на лице у него читается)
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112
Комнатный Сибиряк 11 часов назад
Как говорила моя бабуля "с дуру можно и )(уй сломать.
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21k
Shtoppi 12 часов назад
как говорят в таких случаях: «два дебила - это "сила"»
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