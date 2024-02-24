Мужчина подстроил нападение на свою подругу, "спас" её и заработал уголовную статью

Житель Санкт-Петербурга решил предстать перед своей возлюбленной в образе рыцаря и не придумал ничего лучше, чем организовать на неё нападение. Он обратился к другу ЧОПовцу и попросил подстроить ограбление, когда он вместе с подругой будет прогуливаться в парке. Не далеко ушедший в плане интеллекта от своего друга охранник на авантюру согласился.

Он раздобыл похожий на нож предмет, напал на девушку с условленном месте, приставив к её горлу нож, получил жёсткий отпор от супергероя-любовника и трусливо сбежал. В общем, всё получилось как в дешёвом сериале договаривались.