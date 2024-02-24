Мужчина подстроил нападение на свою подругу, "спас" её и заработал уголовную статью

Мамкин романтик не учёл, что девушка может обратиться в полицию.
Житель Санкт-Петербурга решил предстать перед своей возлюбленной в образе рыцаря и не придумал ничего лучше, чем организовать на неё нападение. Он обратился к другу ЧОПовцу и попросил подстроить ограбление, когда он вместе с подругой будет прогуливаться в парке. Не далеко ушедший в плане интеллекта от своего друга охранник на авантюру согласился.
Он раздобыл похожий на нож предмет, напал на девушку с условленном месте, приставив к её горлу нож, получил жёсткий отпор от супергероя-любовника и трусливо сбежал. В общем, всё получилось как
в дешёвом сериале договаривались.
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Однако оба не учли одной маленькой детали — испытавшая шок девушка написала заявление в полицию. Правоохранители в тот же день задержали "грабителя", а затем и инфантильного романтика, устроившего весь этот цирк. Сейчас оба находятся под подпиской о невыезде. Им предъявлено обвинение по ст. 119 УК РФ ("Угроза убийством").
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З.Ы. Скорее всего девушка закатила такую истерику и так резво поскакала в полицию, что мамкин-херой сам во всём признался)))