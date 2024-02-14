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В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк

В Хабаровске вооруженный преступник ограбил банк

Автор:
14 февраля 2024 08:36
Сообщество : Криминал
Метки: Ynews   Банк   Видео   Хабаровск   деньги   нападение   ограбление   полиция   
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Общая сумма ущерба составила свыше 13 миллионов рублей.

Полиция Хабаровска разыскивает вооруженного мужчину, напавшего накануне вечером на офис банка АТБ на улице Краснореченской в Индустриальном районе города. Сообщается, что у налётчика при себе предметы, визуально схожие с пистолетом и ручными гранатами. Настоящим ли было оружие или нет служащие банка проверять не стали, выдав грабителю имеющиеся деньги: 11 миллионов рублей и иностранную валюту.


Известно, что напавший прятал лицо под медицинской маской, на его руках были перчатки.


- Он взял двоих менеджеров, подвел их к кассовому окну и потребовал деньги. Кассир наличку передала. Мужчина сложил деньги в пакет и ушел, - рассказывают очевидцы.


На место преступления незамедлительно выехали сотрудники Росгвардии, но по горячим следам налётчика задержать не удалось. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, который направлен на установление личности преступника и его задержание.


Интересно, что в 2022 году на той же улице в Хабаровске уже грабили банк. Тогда налётчик положил в лоток для купюр записку с требованием выдать ему деньги, пригрозив взорвать "бомбу". Перепуганный кассир поспешила выполнить требования грабителя - он спокойно забрал 758 тысяч рублей и ушёл. Искали преступника около 4-х суток и нашли, отследив дорожные камеры наблюдения, на которые попала его машина. Большую часть денег грабитель успел потратить, т.к. при обыске у него нашли всего 170 тысяч.


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Метки: Ynews   Банк   Видео   Хабаровск   деньги   нападение   ограбление   полиция   
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1  комментарий
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Fat Lynx Час назад
Болеем за чувака.
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