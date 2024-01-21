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В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта

В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта

Автор:
21 января 2024 18:56
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Видео   Концерт   Питер   Санкт-Петербург   задержание   полиция   рэперы   
1985
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Основание - несовершеннолетние музыканты матерились.

Вчера в Санкт-Петербурге был концерт и там выступали рэперы Baby Melo (Гога Меладзе), ему 15 лет и Badri (Орхан Ахмедов).

Гога, он же Жора - 15-летний певец ртом и он уже попадал в поле зрения Екатерины Мизулиной. Тогда парень покатался на машине.

Потом что-то спел, но пожалел слушателей и записал видео без звука.

Тогда с Меладзе провели профилактическую беседу и отпустили.  Ну а вчера за выступлением юных «гэнгста» внимательно следили силовики, они стояли прямо за кулисами. Поводом стало то, что концерт был заявлен для несовершеннолетней публики и материться на нём не следовало. А рэпер не выдержал и несколько раз выругался прямо в микрофон - потому его и забрали. Под смех и улюлюканье в зале. Потом прихватили и второго.

Забрали и несколько их поклонников - за распитие алкоголя.

Ну а в итоге… всех отпустили восвояси - вернее, сдали на руки родителям. За Гоги, будущей звездой большой сцены, специально прилетела мама из Батуми.

Вот как он отреагировал на отсидку в спецприёмнике:

Одни в сети отмечают, что ни внушения по поводу гонок без прав, ни спецприёмник, парня не вразумили. Другие считают, что такие случаи только отвлекают сотрудников полиции от действительно важных дел. Да и судя по бравому видосу парня, он теперь почувствовал себя ещё большим гэнгста.

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Метки: Видео   Концерт   Питер   Санкт-Петербург   задержание   полиция   рэперы   
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38  комментариев
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24k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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6k
Duckk Минуту назад
Ломброзо был прав.
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3k
Александр Долматов 14 минут назад
Мало того, что рэперы, так ещё и зверьки. Два в одном.
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10k
Trenzel2003 16 минут назад
Реперов вообще нужно запретить. Вы негры что ли, угнетенные? Нет, а чего тогда читаете херню всякую. Или вы чукчи, что вижу то пою.
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57k
Мойша 18 минут назад
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170k
☭Cheкаво☭ZOV☭ 19 минут назад
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2k
Вадим Курбатов 24 минуты назад
"Рэпер"!? Вот на фото рэперы, а в посте какая-то ху&та!
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7k
КремлеКот Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
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8k
Allmaster Полчаса назад
Мама из батуми? Так невъездным сделать и все, пусть в своем батуми и поет, чего?
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39
Alex Полчаса назад
"рэперы"- Гога Меладзе и Орхан Ахмедов...))
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127k
Аааа Полчаса назад
Опять макаки горные
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18k
Сергей 41 минуту назад
В настоящих гангста-рэперов хотя раз ,но стреляли
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20k
anpetrof 51 минуту назад
Оооочень нужно!!!
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32k
Kladbische 54 минуты назад
Я в таких эпизодах всегда думаю. Почему бы не привлекать всех кто принимает участие? И не просто штрафовать, а штрафовать хорошо, а лучше к общественным работам, причём долгим и нудным.

Вот забрать надо было всех, певца, тех кто на сцене, даже тех кто сдал им зал в аренду. И каждому по году труда полезного. В больницах утки выносить, помойки чистить, улицы мести, стены от краски оттирать, голубиное дерьмо смывать и т.д.

В следующий раз, когда этот горе певец только заикнётся, а можно у вас зал снять, или а не побудешь моим барабанщиком, или а не поможешь мне со звуком на концерте и т.д. От него как от огня всё побегут. И всё, нет певца, нет проблем.
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34k
Юр21 56 минут назад
Одно то что он является репером уже является основанием для ареста и посадки.
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14k
кот базилий 57 минут назад
Тупые рожи, за щеку вам заправить.
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4k
10001011101100 57 минут назад
пора п.и.з.д.и.т.ь эту е.б.а.н.у.ю шпану, как мы уже когда-то делали в 90е
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42k
Example 6.2.6 Час назад
Ох уж эти малолетные гангстеры :) На ночь их достаточно в "опорняке" подержать, а с утра выдать с обкаканными штанами в заботливые руки родителям.
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6k
corell Час назад
АУЕшники мамкины.
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872
Jlav Час назад
Какая тупая и мерзкая рожа
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16k
GROMOZEKA Час назад
Ссылка youtu.be
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