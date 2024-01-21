В Питере полицейские задержали рэперов прямо на сцене во время концерта

Основание - несовершеннолетние музыканты матерились.
Вчера в Санкт-Петербурге был концерт и там выступали рэперы Baby Melo (Гога Меладзе), ему 15 лет и Badri (Орхан Ахмедов).
Гога, он же Жора - 15-летний певец ртом и он уже попадал в поле зрения Екатерины Мизулиной. Тогда парень покатался на машине.
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Потом что-то спел, но пожалел слушателей и записал видео без звука.
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Тогда с Меладзе провели профилактическую беседу и отпустили. Ну а вчера за выступлением юных «гэнгста» внимательно следили силовики, они стояли прямо за кулисами. Поводом стало то, что концерт был заявлен для несовершеннолетней публики и материться на нём не следовало. А рэпер не выдержал и несколько раз выругался прямо в микрофон - потому его и забрали. Под смех и улюлюканье в зале. Потом прихватили и второго.
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Забрали и несколько их поклонников - за распитие алкоголя.
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Ну а в итоге… всех отпустили восвояси - вернее, сдали на руки родителям. За Гоги, будущей звездой большой сцены, специально прилетела мама из Батуми.
Вот как он отреагировал на отсидку в спецприёмнике:
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Одни в сети отмечают, что ни внушения по поводу гонок без прав, ни спецприёмник, парня не вразумили. Другие считают, что такие случаи только отвлекают сотрудников полиции от действительно важных дел. Да и судя по бравому видосу парня, он теперь почувствовал себя ещё большим гэнгста.
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Вот забрать надо было всех, певца, тех кто на сцене, даже тех кто сдал им зал в аренду. И каждому по году труда полезного. В больницах утки выносить, помойки чистить, улицы мести, стены от краски оттирать, голубиное дерьмо смывать и т.д.
В следующий раз, когда этот горе певец только заикнётся, а можно у вас зал снять, или а не побудешь моим барабанщиком, или а не поможешь мне со звуком на концерте и т.д. От него как от огня всё побегут. И всё, нет певца, нет проблем.