«Мы заполняем вёдра и идём к вам»: в Свердловской области пригрозили искупать чиновников в фекалиях

Местные жители поставили ультиматум - или власти решат вопрос с канализацией, или они возьмут дело в свои руки.
В Первоуральске бушуют нешуточные страсти. Там уже не первый месяц проблемы с водоснабжением и канализацией. Из кранов периодически текла мутная жижа вместо воды, а подвалы домов затапливало нечистотами.
Люди не раз и не два жаловались властям - и региональным, и федеральным. В ответ министр ЖКХ Николай Смирнов посоветовал им перечитать «Маугли». Но потом сказал, что его неправильно поняли.
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Дошло до того, что на прошлой неделе врио главы местного «Водоканала» задержали прямо на совещании и возбудили против него уголовное дело.
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Но проблемы никуда не исчезли. В семи домах города из-за забитого фекалиями фильтрующего колодца затопило подвалы. А коммунальные службы утверждают, что ассенизатора для прочистки канализации у них нет. Поэтому люди живут в жуткой вони и уже дошли до ручки.
Они записали обращение к чиновникам и сказали, что если вопрос не решат, они выльют им вёдра с нечистотами на голову.
Мы, жители Первоуральска, обращаемся к руководству города, к директору Водоканала и прокурору Первоуральска. На протяжении не одного месяца мы живём в своих квартирах в зловонном запахе из затопленных фекалиями подвалов.
Водоканал публично обвиняет на всех, что мы все не умеем пользоваться унитазом, пишет отписки что всё хорошо и всё прочищено. Но мы верим своим глазам и носу. Мы все уже судимся в Первоуральском городском суде и вы знаете о наши адреса.
Сколько это будет продолжаться никому не известно. У каждого из нас в руках ведро, пока оно пустое. Мы ставим перед вами ультиматум: или вы решаете эту проблему или мы наполняем эти вёдра и идём к вам. Да именно к вам, чтобы вы почувствовали, что такое жить в вони. Депутат областной думы, мэр города, директор Водоканала, Роспотребнадзор, время пошло.
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Комментариев от властей пока не последовало. Но судя по всему, жители настроены решительно.
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