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«Мы заполняем вёдра и идём к вам»: в Свердловской области пригрозили искупать чиновников в фекалиях

«Мы заполняем вёдра и идём к вам»: в Свердловской области пригрозили искупать чиновников в фекалиях

Автор:
21 февраля 2024 16:50
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Первоуральск   канализация   нечистоты   свердловская область   чиновники   
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Местные жители поставили ультиматум - или власти решат вопрос с канализацией, или они возьмут дело в свои руки.

В Первоуральске бушуют нешуточные страсти. Там уже не первый месяц проблемы с водоснабжением и канализацией. Из кранов периодически текла мутная жижа вместо воды, а подвалы домов затапливало нечистотами.

Люди не раз и не два жаловались властям - и региональным, и федеральным. В ответ министр ЖКХ Николай Смирнов посоветовал им перечитать «Маугли». Но потом сказал, что его неправильно поняли.

Дошло до того, что на прошлой неделе врио главы местного «Водоканала» задержали прямо на совещании и возбудили против него уголовное дело.

Но проблемы никуда не исчезли. В семи домах города из-за забитого фекалиями фильтрующего колодца затопило подвалы. А коммунальные службы утверждают, что ассенизатора для прочистки канализации у них нет. Поэтому люди живут в жуткой вони и уже дошли до ручки.

Они записали обращение к чиновникам и сказали, что если вопрос не решат, они выльют им вёдра с нечистотами на голову.

Мы, жители Первоуральска, обращаемся к руководству города, к директору Водоканала и прокурору Первоуральска. На протяжении не одного месяца мы живём в своих квартирах в зловонном запахе из затопленных фекалиями подвалов.

Водоканал публично обвиняет на всех, что мы все не умеем пользоваться унитазом, пишет отписки что всё хорошо и всё прочищено. Но мы верим своим глазам и носу. Мы все уже судимся в Первоуральском городском суде и вы знаете о наши адреса.

Сколько это будет продолжаться никому не известно. У каждого из нас в руках ведро, пока оно пустое. Мы ставим перед вами ультиматум: или вы решаете эту проблему или мы наполняем эти вёдра и идём к вам. Да именно к вам, чтобы вы почувствовали, что такое жить в вони. Депутат областной думы, мэр города, директор Водоканала, Роспотребнадзор, время пошло.

Комментариев от властей пока не последовало. Но судя по всему, жители настроены решительно.

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Метки: Видео   Первоуральск   канализация   нечистоты   свердловская область   чиновники   
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5  комментариев
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Максим Макашев Час назад
Жителям надо скинуться, вызвать машину, которая говнище откачивает в свою цистерну, приехать к Водоканалу и опорожнить эту бочку прямо в вестибюль. А то ведь вёдрами много не натаскаешься, да и эффект от запаха будет не таким, как от бочки
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Сергей 10 минут назад
Смех да и только. Задержали ВРИО главы местного Водоканала. Проблема возникла давно, а задержали ВРИО, он то тут причем. Где все предыдущие начальники, радуются что вовремя смылись.Проверить их финансовое состояние на предмет соответствия с официальными доходами.
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