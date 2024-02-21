«Мы заполняем вёдра и идём к вам»: в Свердловской области пригрозили искупать чиновников в фекалиях

Но проблемы никуда не исчезли. В семи домах города из-за забитого фекалиями фильтрующего колодца затопило подвалы. А коммунальные службы утверждают, что ассенизатора для прочистки канализации у них нет. Поэтому люди живут в жуткой вони и уже дошли до ручки.

Они записали обращение к чиновникам и сказали, что если вопрос не решат, они выльют им вёдра с нечистотами на голову.