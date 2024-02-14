В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем

А когда стали разбираться, учительница ушла на больничный.
В свердловском посёлке Малышева ученик младших классов поссорился с девочкой и случайно поцарапал её циркулем. Это заметила учительница и посчитала, что парень ткнул девчонку намеренно.
Тогда она поставила его перед всем классом и решила продемонстрировать «как делать не надо» - взяла мальчика за руку и 27 раз воткнула в неё циркуль. При этом спрашивала, нравится ли ему, когда так колят. Потом написала замечание в дневник: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем».
Паренёк пришёл домой и рассказал обо всём отцу.
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Естественно, тот возмутился. Позже на связь вышла и педагог и попыталась извиниться, но мужчина не стал с ней общаться:
Я не хотел ни о чём разговаривать. Не мог. Был в шоке. Позже учитель прислала сообщение, извинилась, объяснила, что «дала волю эмоциям». Я не знал, что ответить.
Но отец, в одиночку воспитывающий троих детей, с таким педагогическим приёмом не согласен. Он обратился с жалобой и в учебное заведение, и в прокуратуру. В школе уже проводится проверка, её результаты посмотрят силовики и примут окончательное решение.
Сегодня стало известно, что прокурор внес представление (чтобы школа предоставила в прокуратуру результаты проверки). Оно, конечно, будет рассмотрено, - сообщила завуч.
От педагога комментариев не было - она ушла на больничный.
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У нас в классе на уроке природоведения, учительница одному парнишке по голове стеклянной посудиной по голове так врезала , что та на части раскололась. И никто никуда не обращался, заслужил получи!
Правда давно это было лет 60лет назад.