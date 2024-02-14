В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем

В свердловском посёлке Малышева ученик младших классов поссорился с девочкой и случайно поцарапал её циркулем. Это заметила учительница и посчитала, что парень ткнул девчонку намеренно.

Тогда она поставила его перед всем классом и решила продемонстрировать «как делать не надо» - взяла мальчика за руку и 27 раз воткнула в неё циркуль. При этом спрашивала, нравится ли ему, когда так колят. Потом написала замечание в дневник: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем».

Паренёк пришёл домой и рассказал обо всём отцу.