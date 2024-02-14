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В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем

В Свердловской области у педагога сдали нервы и она истыкала руку школьника циркулем

Автор:
14 февраля 2024 18:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   педагог   свердловская область   ученик   учительница   циркуль   школа   
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А когда стали разбираться, учительница ушла на больничный.

В свердловском посёлке Малышева ученик младших классов поссорился с девочкой и случайно поцарапал её циркулем. Это заметила учительница и посчитала, что парень ткнул девчонку намеренно.

Тогда она поставила его перед всем классом и решила продемонстрировать «как делать не надо» - взяла мальчика за руку и 27 раз воткнула в неё циркуль. При этом спрашивала, нравится ли ему, когда так колят. Потом написала замечание в дневник: «Поведение неудовлетворительное, нарушил технику безопасности и правила пользования циркулем».

Паренёк пришёл домой и рассказал обо всём отцу.

Естественно, тот возмутился. Позже на связь вышла и педагог и попыталась извиниться, но мужчина не стал с ней общаться:

Я не хотел ни о чём разговаривать. Не мог. Был в шоке. Позже учитель прислала сообщение, извинилась, объяснила, что «дала волю эмоциям». Я не знал, что ответить.

Но отец, в одиночку воспитывающий троих детей, с таким педагогическим приёмом не согласен. Он обратился с жалобой и в учебное заведение, и в прокуратуру. В школе уже проводится проверка, её результаты посмотрят силовики и примут окончательное решение.

Сегодня стало известно, что прокурор внес представление (чтобы школа предоставила в прокуратуру результаты проверки). Оно, конечно, будет рассмотрено, - сообщила завуч.

От педагога комментариев не было - она ушла на больничный.

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Метки: Видео   педагог   свердловская область   ученик   учительница   циркуль   школа   
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11k
Гомерчик 44 минуты назад
я то думал....
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58k
Мойша 12 минут назад
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967
FreelancerND Полчаса назад
Охотно верю. Работы на учителей наваливают все больше, зарплаты нифига не повышают, дети пошли [мат], все в тупорылые родителей. Так что нервные срывы у учителей это норм, скоро нормальных совсем не останется, продавцом во Вкусвиле намного проще работать, чем в школе.
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17k
Kucher 37 минут назад
У нас трудовик мог и киянку метнуть. И ничего.
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42k
Сергей 42 минуты назад
Мелочи жизни. Комары с осами сильнее кусают.
У нас в классе на уроке природоведения, учительница одному парнишке по голове стеклянной посудиной по голове так врезала , что та на части раскололась. И никто никуда не обращался, заслужил получи!
Правда давно это было лет 60лет назад.
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