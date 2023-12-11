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Чиновники не предоставили 3-летнему малышу дорогостоящего лекарства и его отец устроил пикет возле здания Минздрава в -32 градуса

Чиновники не предоставили 3-летнему малышу дорогостоящего лекарства и его отец устроил пикет возле здания Минздрава в -32 градуса

Автор:
11 декабря 2023 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Евгений Куйвашев   губернатор   екатеринбург   лекарство   минздрав   отец   препарат   ребенок   чиновники   
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Отчаянный мужик собрался идти до конца.

В Екатеринбурге живёт семья Бахтиных. И у них есть 3-летний сын Дима, из-за проблем со здоровьем, ему нужно пожизненно принимать дорогой препарат «Рисдиплам». Родители малыша сами купить это лекарство не могут, а государство его не предоставляет. Поэтому отец Димы вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора.

Как сообщила адвокат семьи Юлия Липинская:

Свердловские власти пока молчат. Мы выполнили требование министра здравоохранения. Когда у нас такая акция была в Екатеринбурге, министр приехал на место пикета и сообщил, что если хотя бы одним из федеральных центров будет сообщено о том, что ему показан данный препарат, что «Рисдиплам» необходим для применения, то они нам его будут выдавать, выделять деньги. В итоге мы съездили в федеральный центр, провели консилиум, он показал, что отменять данный препарат нельзя, но вопрос в деньгах. Никто не хочет выделять бюджетные деньги на лекарства для Миши.

В августе этого года Бахтин взял ребёнка и устроил пикет уже на Красной площади. Он простоял пару минут и его забрали в отделение. Вскоре его отпустили без оформления протокола и даже не забрали плакат.

Адвокат семьи прокомментировала это так:

Он был отпущен из отдела полиции с фразой «Мы же не звери». Они все прекрасно понимают, с какой инициативой вышел Бахтин. Его отпустили без составления протокола, вернули плакат, с которым он стоял. Мы надеемся, что реакция будет, и ребёнок получит необходимые лекарства.

Мужик с ребёнком возвратился в Екатеринбург, но всё равно решил идти до конца. По всей видимости, выбор у него такой: получить лекарство или потерять сына. Дело получилось резонансным и на него обратили внимание представители губернатора области. Они сообщили:

Евгений Куйвашев поручил Минздраву Свердловской области организовать расширенный врачебный консилиум с привлечением ведущих специалистов по лечению Миши Бахтина. Минздрав проведёт такой консилиум 19 декабря на базе Областной детской клинической больницы. Если все в порядке будет с состоянием здоровья ребёнка, то препарат этот будет приобретаться за счёт средств областного бюджета. Родителям предложено прийти на консилиум 19 декабря.

Вроде бы хеппи энд, но не тут-то было. Адвокат Бахтина заявила:

Мы вообще не знали ничего про 19 число. Да и уже был не один консилиум, ребёнка обследовали, все написали, что нет неблагоприятных каких-то событий от приёма препарата «Рисдиплам», но при этом его не дают. Это они просто перед Горячей линией с президентом решили, так скажем, загасить эту волну.

И отчаянный отец пошёл ва-банк: разбил палатку у здания областного Минздрава в -30 градусов мороза. И пригрозил, что никуда не уйдёт, пока сын не получит лекарство.

Адвокат прокомментировала этот поступок:

Дмитрий уходить не собирается, он поставил палатку и готов ночевать (у здания Минздрава), пока ребёнку препарат этот не выдадут. Тут минус 32 у нас. Сейчас нас позвали в здание. Пока сидим тут, обсуждаем.

Наверное, такого решительного отца чиновники ещё не видели. Теперь решается судьба его сына - по всей видимости, мужик собрался биться насмерть. У него уже появились сочувствующие, они требуют выделить деньги на лекарство. Но есть и оппоненты, которые считают, что мужчина перекладывает ответственность на государство и попробовал бы это сделать это где-нибудь в США.

Чем всё закончится - скоро узнаем.

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Метки: Видео   Евгений Куйвашев   губернатор   екатеринбург   лекарство   минздрав   отец   препарат   ребенок   чиновники   
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71  комментарий
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3k
Lena 38 минут назад
Больной ребенок в семье - это конечно горе! Не хочу никак даже комментировать его пикет. Хорошо еще мужик не свинтил из семьи, а борется. Обычно мужики не выдерживают морально того, что его ребенок родился больной и вместо радости воспитания здорового сына, приходится за ним ухаживать до конца своих или его дней.
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94
александр 2 минуты назад
Очень известный исполнитель спел песню "Мы ждем перемен" Дождались. исдох кровавый монстр под названьем СССР (кстати тоже из песни только другого автора)
Нет СССР, а осталось только агония от него в виде якобы бесплатной медицины, учебы. Современные чиновники иногда просто поражают своими фразами. Такое ощущение, что среди регионов нашей страны объявили скрытый конкурс на самого безбашенного чиновника. И они начали выдавать свои варианты. (чиновники) Интересно кто займет первое место?????????????
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2k
evzhur 3 минуты назад
Читал как-то статью о том, что многие дети-инвалиды после 18 лет умирают, так как спонсоры фондов помощи перестают покупать им лекарства со словами - мы же детям хотим помочь, а он уже взрослый стал.
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16k
GROMOZEKA 7 минут назад
Жалко мужика, но как я понимаю это препарат для лечения СМА.
А их вроде действительно государство не предоставляет.
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702
Руслан 12 минут назад
Можете минусить сколько влезет!!!! Но мля, почему нельзя деффектных детей сразу утилизировать???? А то потом весь инет и ТВ завалены этой хернёй..... Помогите люди добрые!.... Мне бы кто помог сука!!!!
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454
Человек Наблюдающий 16 минут назад
"и попробовал бы это сделать это где-нибудь в США."
Но мы не в США. Спасите пацана!
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758
Aurelian 17 минут назад
Это батя, тот самый, который настоящий. И эта ситуация - позор нашей страны- тот самый, настоящий.
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8k
vasilykopkov 17 минут назад
Я мужику очень сочувствую.
Однако "за что боролись, на то и напоролись".
В СССР была серьёзная социальная политика - забота о своих гражданах, бесплатное образование. Медицина была, какая-никакая, но абсолютно бесплатная.
Теперь вся серьёзная медицина платная. И не он один такой, тысячи стоят в очередях на бесплатные операции и не доживают, бывает, а за деньги - хоть сейчас.
"Заплати или сдохни", и так во всем мире. У нас ещё остались "пережитки" советских времен в виде остатков социалки, бесплатного жилья для выселения аварийных домов, относительно низкой квартплаты, но рано или поздно все это сойдёт на нет.
Сомневаюсь, что ему помогут власти, побоятся опасного прецедента.
Люди - может быть.
Нам всем надо быть готовым к тому, что надеяться можно только на себя...
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11k
Сергей Попов 22 минуты назад
Какая-то странная формулировка: "нет неблагоприятных каких-то событий от приёма препарата «Рисдиплам»". А ведь возможны варианты:
1. Препарат обязателен, так как иначе будет угроза жизни.
2. Препарат нужен для лечения, чтобы улучшить состояние или вообще вылечить.
3. Препарат можно применять, он не принесет вреда, но и польза от него неизвестна.
4. Именно этот препарат необходим, а другие препараты либо не лечат, либо делают это значительно хуже.

При этом нужно понимать, что есть куча разных препаратов, которые оригинальные стоят на порядки дороже неоригинальных. При этом могут оказывать мЕньший эффект, чем оригинальные.

В общем всё неоднозначно.
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1k
adssaf afasffdsga Полчаса назад
Заболевание это генетическое. И вот тут возникает вопрос - если диагностировали до рождения, то я считаю, что государство ничем не обязано. Если же не диагностировали - ситуация печальная, однако заболевание генетическое. Если его вылечат и он оставит потомство, то ничего хорошего не будет. Но гуманистически это неправильно, гумаанистически надо лечить.
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−14
P.M Полчаса назад
когда обычные люди становятся заложниками политики идиотов
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1k
c3nsor3d 37 минут назад
Дополню... Препарат ещё нужно постоянно вводить, чтобы норм (более-менее) было - мышечная недостаточность.
Нахера так жить??...(((
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1k
c3nsor3d 40 минут назад
Пусть и жестоко... Ну, блииин!... Нарожают больных, потом мозги и себе и другим парят...
Уже же есть диагностика перед родами...
Жаль мальчонку, но не жаль родителей, если идут на "Авось" - хрен ты в "авосях" видеть будешь(!)...
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9k
Дмитрий 45 минут назад
Вот мы плавно и возвращаемся к теме сбора на лечение по СМС. А ведь можно ввести налог с корпораций в символические пол процента для перечисления в фонд для приобретения лекарств и лечения таких детей. Корпорации не обеднеют, зато решится проблема сотен, а то и тысяч ребятишек. Но кто же это сделает.....
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3k
Константин 51 минуту назад
Как же бесят халявщики, которые считают что им все должны давать бесплатно! Привыкли в совке жить, с говеной медициной. За качественное медицинское обслуживание можно и заплатить.

З.Ы. (а теперь считаем минусы к моему комментарию. Если поменять слово медицина на "дороги", то в темах про платники такой комментарий быстро набирает только плюсы. Жрите капитализму, не обляпайтесь, двуличные вы твари. : )
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88
Karvins Константин 44 минуты назад
1. Халявщики?! А ничего то что ты работаешь и работодатель отчисляет за тебя налоги то тебя по идее должны принять бесплатно, иначе нахера я их плачу. Чтобы какой-то бестолковый гастробайтер (терапевт) выписал мне орбидол?! На этом все деньги закончились?
2. А если у него нет таких денег, что тогда делать?!

Просто пока вы в такую ситуацию не попадете и не испытаете все на своей шкуре то никогда не поймете поступки этих людей.
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20k
Robin Hood 51 минуту назад
Я что то не понял ... ЕкБ-шные правительственные сцуки совсем нюх потеряли - не выполнять решения Мишустина !? https://rg.ru/2021/12/24/preparat-dlia-lecheniia-sma-vkliuchili-v-perechen-vazhnejshih-lekarstv.htmlhttps://rg.ru/2021/12/24/preparat-dlia-lecheniia-sma-vkliuchili-v-perechen-vazhnejshih-lekarstv.html
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300
iskra 55 минут назад
Прошу обратить внимание на ПОЛНУЮ цитату российской чиновницы.
Сказано конкретно, что о своих детях должны заботиться родители,которым захотелось родить ребенка..
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300
iskra pynh 45 минут назад
Ээээ, нет. Налоги нужны на войну(вашу безопасность). И восстановление разрушенных городов..
Вы же не хотите жить в опасности со своими детьми?
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300
iskra pynh Полчаса назад
Не совсем так. Если бюджет сверстан с дефицитом, это означает, что кто-то не получит того, что запланировано,и это явно буден не военная отрасль..
Цитата -
"Дефицит бюджета на протяжении следующей трехлетки будет постепенно снижаться: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн руб., 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн руб., 0,7% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать госзаимствования. "
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62k
pynh Час назад
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7k
Умница-красавица Час назад
Вот именно потому, что мы не в каких-то всратых штатах живем, а в России - матушке, и должны быть выделены средства. Нефиг на разных гандонов кивать..
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300
iskra Умница-красавица Час назад
Денег нет. Бюджет с триллионным дефицитом.И будут резать социалку дальше. И медицину и образование.
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4k
poбт Час назад
странные претензии у екбэшников

от спинальной мышечной атрофии есть лекарство однократного применения золгенсма который выдает путинский фонд "круг добра"
но дядька почему то хочет именно то, что нужно принимать ежедневно

хотя если упомянули "прямую линию" то все очевидно...
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300
iskra poбт 59 минут назад
Там вроде про кучу консилиумов писали. Решал явно не мужик.
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16k
Kucher 2 часа назад
Ненавижу эти сравнения "попробовал бы он сделать это в США". Мы не США, не Буркина-Фасо, ни Гвинея-Бесау и не Украина. Не надо сравнивать, как У НИХ. Надо делать, как у нас.
Вот это бесячье "У нас конечно плохо, но у них ещё хуже". Мне плевать как у них хуже! Я хочу чтоб У НАС было хорошо.
А то такое ощущение, что я должен обрадоваться, что у них ещё хуже. И махнуть рукой на то, что у нас плохо, но зато лучше чем у них.
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