Чиновники не предоставили 3-летнему малышу дорогостоящего лекарства и его отец устроил пикет возле здания Минздрава в -32 градуса

Евгений Куйвашев поручил Минздраву Свердловской области организовать расширенный врачебный консилиум с привлечением ведущих специалистов по лечению Миши Бахтина. Минздрав проведёт такой консилиум 19 декабря на базе Областной детской клинической больницы. Если все в порядке будет с состоянием здоровья ребёнка, то препарат этот будет приобретаться за счёт средств областного бюджета. Родителям предложено прийти на консилиум 19 декабря.

Вроде бы хеппи энд, но не тут-то было. Адвокат Бахтина заявила:

Мы вообще не знали ничего про 19 число. Да и уже был не один консилиум, ребёнка обследовали, все написали, что нет неблагоприятных каких-то событий от приёма препарата «Рисдиплам», но при этом его не дают. Это они просто перед Горячей линией с президентом решили, так скажем, загасить эту волну.

И отчаянный отец пошёл ва-банк: разбил палатку у здания областного Минздрава в -30 градусов мороза. И пригрозил, что никуда не уйдёт, пока сын не получит лекарство.

Адвокат прокомментировала этот поступок: