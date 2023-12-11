Чиновники не предоставили 3-летнему малышу дорогостоящего лекарства и его отец устроил пикет возле здания Минздрава в -32 градуса

Отчаянный мужик собрался идти до конца.
В Екатеринбурге живёт семья Бахтиных. И у них есть 3-летний сын Дима, из-за проблем со здоровьем, ему нужно пожизненно принимать дорогой препарат «Рисдиплам». Родители малыша сами купить это лекарство не могут, а государство его не предоставляет. Поэтому отец Димы вышел с пикетом к резиденции свердловского губернатора.
Как сообщила адвокат семьи Юлия Липинская:
Свердловские власти пока молчат. Мы выполнили требование министра здравоохранения. Когда у нас такая акция была в Екатеринбурге, министр приехал на место пикета и сообщил, что если хотя бы одним из федеральных центров будет сообщено о том, что ему показан данный препарат, что «Рисдиплам» необходим для применения, то они нам его будут выдавать, выделять деньги. В итоге мы съездили в федеральный центр, провели консилиум, он показал, что отменять данный препарат нельзя, но вопрос в деньгах. Никто не хочет выделять бюджетные деньги на лекарства для Миши.
В августе этого года Бахтин взял ребёнка и устроил пикет уже на Красной площади. Он простоял пару минут и его забрали в отделение. Вскоре его отпустили без оформления протокола и даже не забрали плакат.
Адвокат семьи прокомментировала это так:
Он был отпущен из отдела полиции с фразой «Мы же не звери». Они все прекрасно понимают, с какой инициативой вышел Бахтин. Его отпустили без составления протокола, вернули плакат, с которым он стоял. Мы надеемся, что реакция будет, и ребёнок получит необходимые лекарства.
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Мужик с ребёнком возвратился в Екатеринбург, но всё равно решил идти до конца. По всей видимости, выбор у него такой: получить лекарство или потерять сына. Дело получилось резонансным и на него обратили внимание представители губернатора области. Они сообщили:
Евгений Куйвашев поручил Минздраву Свердловской области организовать расширенный врачебный консилиум с привлечением ведущих специалистов по лечению Миши Бахтина. Минздрав проведёт такой консилиум 19 декабря на базе Областной детской клинической больницы. Если все в порядке будет с состоянием здоровья ребёнка, то препарат этот будет приобретаться за счёт средств областного бюджета. Родителям предложено прийти на консилиум 19 декабря.
Вроде бы хеппи энд, но не тут-то было. Адвокат Бахтина заявила:
Мы вообще не знали ничего про 19 число. Да и уже был не один консилиум, ребёнка обследовали, все написали, что нет неблагоприятных каких-то событий от приёма препарата «Рисдиплам», но при этом его не дают. Это они просто перед Горячей линией с президентом решили, так скажем, загасить эту волну.
И отчаянный отец пошёл ва-банк: разбил палатку у здания областного Минздрава в -30 градусов мороза. И пригрозил, что никуда не уйдёт, пока сын не получит лекарство.
Адвокат прокомментировала этот поступок:
Дмитрий уходить не собирается, он поставил палатку и готов ночевать (у здания Минздрава), пока ребёнку препарат этот не выдадут. Тут минус 32 у нас. Сейчас нас позвали в здание. Пока сидим тут, обсуждаем.
Наверное, такого решительного отца чиновники ещё не видели. Теперь решается судьба его сына - по всей видимости, мужик собрался биться насмерть. У него уже появились сочувствующие, они требуют выделить деньги на лекарство. Но есть и оппоненты, которые считают, что мужчина перекладывает ответственность на государство и попробовал бы это сделать это где-нибудь в США.
Чем всё закончится - скоро узнаем.
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Нет СССР, а осталось только агония от него в виде якобы бесплатной медицины, учебы. Современные чиновники иногда просто поражают своими фразами. Такое ощущение, что среди регионов нашей страны объявили скрытый конкурс на самого безбашенного чиновника. И они начали выдавать свои варианты. (чиновники) Интересно кто займет первое место?????????????
А их вроде действительно государство не предоставляет.
Но мы не в США. Спасите пацана!
Однако "за что боролись, на то и напоролись".
В СССР была серьёзная социальная политика - забота о своих гражданах, бесплатное образование. Медицина была, какая-никакая, но абсолютно бесплатная.
Теперь вся серьёзная медицина платная. И не он один такой, тысячи стоят в очередях на бесплатные операции и не доживают, бывает, а за деньги - хоть сейчас.
"Заплати или сдохни", и так во всем мире. У нас ещё остались "пережитки" советских времен в виде остатков социалки, бесплатного жилья для выселения аварийных домов, относительно низкой квартплаты, но рано или поздно все это сойдёт на нет.
Сомневаюсь, что ему помогут власти, побоятся опасного прецедента.
Люди - может быть.
Нам всем надо быть готовым к тому, что надеяться можно только на себя...
1. Препарат обязателен, так как иначе будет угроза жизни.
2. Препарат нужен для лечения, чтобы улучшить состояние или вообще вылечить.
3. Препарат можно применять, он не принесет вреда, но и польза от него неизвестна.
4. Именно этот препарат необходим, а другие препараты либо не лечат, либо делают это значительно хуже.
При этом нужно понимать, что есть куча разных препаратов, которые оригинальные стоят на порядки дороже неоригинальных. При этом могут оказывать мЕньший эффект, чем оригинальные.
В общем всё неоднозначно.
Нахера так жить??...(((
Уже же есть диагностика перед родами...
Жаль мальчонку, но не жаль родителей, если идут на "Авось" - хрен ты в "авосях" видеть будешь(!)...
За 5-7 лет гарантированный летальный исход в тяжелых муках.
Корпорации тут же поднимут цены на свою продукцию (бензин, например), в конечном итоге - платить будем всё равно мы с вами...
З.Ы. (а теперь считаем минусы к моему комментарию. Если поменять слово медицина на "дороги", то в темах про платники такой комментарий быстро набирает только плюсы. Жрите капитализму, не обляпайтесь, двуличные вы твари. : )
2. А если у него нет таких денег, что тогда делать?!
Просто пока вы в такую ситуацию не попадете и не испытаете все на своей шкуре то никогда не поймете поступки этих людей.
"Всё уже украдено до вас" (с)...
p.s. Тут всплывает другой вопрос - Нафига мучать и мучаться (??)...
Сказано конкретно, что о своих детях должны заботиться родители,которым захотелось родить ребенка..
Вы же не хотите жить в опасности со своими детьми?
Цитата -
"Дефицит бюджета на протяжении следующей трехлетки будет постепенно снижаться: в 2023 г. – 2,9 трлн руб., 2% ВВП, в 2024 г. – 2,2 трлн руб., 1,4% ВВП, в 2025 г. – 1,3 трлн руб., 0,7% ВВП. Основными источниками его покрытия должны стать госзаимствования. "
А главное, что с этой чиновницей стало после этого высказывания?
Или ума хватает только на банальные высеры?
от спинальной мышечной атрофии есть лекарство однократного применения золгенсма который выдает путинский фонд "круг добра"
но дядька почему то хочет именно то, что нужно принимать ежедневно
хотя если упомянули "прямую линию" то все очевидно...
Вот это бесячье "У нас конечно плохо, но у них ещё хуже". Мне плевать как у них хуже! Я хочу чтоб У НАС было хорошо.
А то такое ощущение, что я должен обрадоваться, что у них ещё хуже. И махнуть рукой на то, что у нас плохо, но зато лучше чем у них.