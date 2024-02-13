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Главу первоуральского "Водоканала" задержали сразу после его доклада в прокуратуре

Главу первоуральского "Водоканала" задержали сразу после его доклада в прокуратуре

Автор:
13 февраля 2024 15:24
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   Первоуральск   Прокуратура   взятки   глава водоканала   свердловская область   
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Задержали чиновника жёстко и показательно, прямо перед камерами местного телеканала.

В жуткий кошмар любого чиновника наяву угодил директор "Водоканала" Сергей Матафонов. Его задержали после доклада на совещании в прокуратуре, где обсуждались проблемы ЖКХ.

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Сразу после доклада Матафонова слово взял прокурор Первоуральска Владимир Курочкин, который обвинил докладчика в том, что тот превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру. После чего добавил, что вопросы к нему есть и у следственных органов по статье 290 УК РФ (получение взятки). Затем в кабинет вошли полицейские и провели жёсткое и показательное задержание. Примечательно, что на совещании присутствовали журналисты местного канала "Интерра ТВ", которые показали арест всем жителям города.

Свой пост Матафонов занял всего неделю назад, 6 февраля, и всё ещё ходил с приставкой врио. Его начальника Артура Гузаирова, чьим замом он был до недавнего времени, отстранили от должности из-за крупных аварий в системе водоснабжения города. Мэр Первоуральска Игорь Кабец поручил Сергею Матафонову в кратчайшие сроки решить проблему с качеством водоснабжения и затоплением канализаций в жилых домах. Но тот в кратчайшие сроки начал лишь хапать взятки.


По версии следствия, на днях предприниматель, занимающийся сантехническими работами, занёс Матафонову 250 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на качество и количество выполняемых работ. Отметим, что ранее на "Водоканал" уже заводили два уголовных дела из-за аварий, случившихся из-за халатности сотрудников учреждения. Местных чиновников жизнь, видимо, ничему не учит.

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Метки: Видео   Первоуральск   Прокуратура   взятки   глава водоканала   свердловская область   
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50  комментариев
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71k
doker 2 часа назад
За неделю ЧИНОВНИК портится? Или недели достаточно для подготовки "подставы"? Непонятно.
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5k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū 2 секунды назад
Они ополоумевшие..... всего неделя на должности, ВРИО....и сразу хапать!
Нет...не вложиться, устранить...организовать...подчистить всё, выстроить систему и где то тихо брать свои откатики...
А сразу! За неделю! Хап, хвать....))
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46k
Игорь 15 минут назад
2-3 года назад в одном из сибирских городов перемёрз водовод от водозабора до
одной из трёх городских котельных. Морозы -43 -46С стояли 10 дней. В результате чуть не разморозили отопительные коммуникации в 1/3 города, а вот канализацию заморозили так что неделю отогревали. Начальника коммунального хотели снять, НО не нашлось НИКОГО, кто бы захотел сесть в его кресло. Все претенденты понимали, что при таком финансировании никто бы лучше не сделал. Так и работает мужик.
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13k
Krapiv 19 минут назад
Что прокурор, что капитан прям такие откормленные. А говорят - зарплаты низкие, работа нервная
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18k
Сергей 20 минут назад
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4k
workmen77 Полчаса назад
На кого рассчитан этот цирк? Там проблемы копились десятилетиями, а тут решили показательно и унизительно наказать только что недавно назначенного руководителя.
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2k
Вадим Курбатов Полчаса назад
Что-то это «жесткое задержание» очень похоже на шапито с бездарными клоунами. Впрочем, почему «похоже», когда оно им и является!? Предсемнадцатимартовые шоу продолжаются)
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210
Xiks Полчаса назад
Да по всей России такое. А тут одного повязали. Цирк
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627
Const67 Полчаса назад
Это же "мурзилка". На мутную заказуху перед выборами похоже. Долгое время ЖКХ города накапливало проблемы. Потом быстро назначили "мурзилку" и его же обозначили виноватым. И арестовали его не на факте получения взятки в кабинете с мечеными денюжками. А вот так, под камерами))) хе хе
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4k
poбт 38 минут назад
а ничо так
тамада у них...
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1k
Кактус 39 минут назад
Просто кроме набивания карманов надо хотя бы минимум закрывать по обязанностям, что людям над тобой не прилетало по шапке. Этот, видимо, сей истины не знал. А, может, у полкана какого каналюга в доме текла да не ремонтировалась. И его всё достало...
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2k
Дмитрий 39 минут назад
Ой, *лять, устроили комедию. Надо было еще из автоматов в потолок пострелять чуть-чуть. Святых там нет, но чем была обоснована необходимость винтить чинушу как главаря какой-то ОПГ, которая десятки лет убивала и насиловала местное население. Сопротивлялся, отбивался? Шоу показать? Может кому-то из силовиков дорогу перебежал, кроме того, что себе хапал без меры?
Строгим должно быть наказание, назначенное судом, а не спецэффекты устроенные на радость зрителям.
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11k
Dabus 40 минут назад
Схема тут обычно такая: старый как дерьмо мамонта чиновник сидит влитой корнями на своём месте десятки лет. Местные деляги и бандиты, ходят кругами и упорно кумекают как бы посадить на это место своего человека, и в какой-то момент когда на старого наваливаются какие-то деловые или личные проблемы, приложив денежный ресурс деляги резко начинают качать и пропихивают на его место своего человека. Новый обычно уже находится где-то на приближенных позициях, либо зам старого, либо нач. соседнего отдела и т.п.

В общем происходит внезапная и резкая рокировка, но так как что ресурсов что связей у старого чиновника хватает - тут же к новоявленному ИО направляются заряженные представители бизнеса с рассказами о своей трудной жизни и с денежными предложениями в виде меченных купюр. В итоге на каком-то из них, новый ломается - его под камеры задерживают, снимают с поста и сажают на 3-4 года за взятничество, а старый занеся в казну и нужным людям возвращается на место рулить как рулил раньше. Схема стара как мир.
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25k
Скептик-материалист 42 минуты назад
Конкурс "кто больше и лучше поживёт за счёт госказны"
Интересно ж поучаствовать )
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3k
Daimos 44 минуты назад
Ух ты, меньше недели. А иногда, целые годы расследуют.
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38k
koleos72 44 минуты назад
[Местных чиновников жизнь, видимо, ничему не учит] причём тут учит? Они так с девяностых живут! Просто сейчас постепенно и до них очередь доходит!
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7k
Андрей Крылов 51 минуту назад
Браво, бис!
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5k
brotherirk 54 минуты назад
выборы, выборы...
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561
al-lav 55 минут назад
А для чего это шоу из индийского кино?

Сначала долгая изобличительная речь главного героя, а потом добро побеждает зло..

Возможно и есть за что, но..
Сопротивления не оказывал, без оружия, опасности для окружающих никакой.
А тут два богатыря с автоматами, в масках, брониках и мордой в пол....
Не иначе как только для журналюг и было затеяно.
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204
Игорь Час назад
Да уж... зачем это надо было делать? Чтобы показать силу закона?
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127
Иван Иванов Час назад
Организовать спектакль это еще не осудить. Это на публику,типо борются они.
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