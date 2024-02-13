Главу первоуральского "Водоканала" задержали сразу после его доклада в прокуратуре

В жуткий кошмар любого чиновника наяву угодил директор "Водоканала" Сергей Матафонов. Его задержали после доклада на совещании в прокуратуре, где обсуждались проблемы ЖКХ.

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Сразу после доклада Матафонова слово взял прокурор Первоуральска Владимир Курочкин, который обвинил докладчика в том, что тот превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру. После чего добавил, что вопросы к нему есть и у следственных органов по статье 290 УК РФ (получение взятки). Затем в кабинет вошли полицейские и провели жёсткое и показательное задержание. Примечательно, что на совещании присутствовали журналисты местного канала "Интерра ТВ", которые показали арест всем жителям города.