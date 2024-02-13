Главу первоуральского "Водоканала" задержали сразу после его доклада в прокуратуре

Задержали чиновника жёстко и показательно, прямо перед камерами местного телеканала.
В жуткий кошмар любого чиновника наяву угодил директор "Водоканала" Сергей Матафонов. Его задержали после доклада на совещании в прокуратуре, где обсуждались проблемы ЖКХ.
Сразу после доклада Матафонова слово взял прокурор Первоуральска Владимир Курочкин, который обвинил докладчика в том, что тот превратил муниципальное учреждение в бизнес-структуру. После чего добавил, что вопросы к нему есть и у следственных органов по статье 290 УК РФ (получение взятки). Затем в кабинет вошли полицейские и провели жёсткое и показательное задержание. Примечательно, что на совещании присутствовали журналисты местного канала "Интерра ТВ", которые показали арест всем жителям города.
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Свой пост Матафонов занял всего неделю назад, 6 февраля, и всё ещё ходил с приставкой врио. Его начальника Артура Гузаирова, чьим замом он был до недавнего времени, отстранили от должности из-за крупных аварий в системе водоснабжения города. Мэр Первоуральска Игорь Кабец поручил Сергею Матафонову в кратчайшие сроки решить проблему с качеством водоснабжения и затоплением канализаций в жилых домах. Но тот в кратчайшие сроки начал лишь хапать взятки.
По версии следствия, на днях предприниматель, занимающийся сантехническими работами, занёс Матафонову 250 тысяч рублей, чтобы тот закрыл глаза на качество и количество выполняемых работ. Отметим, что ранее на "Водоканал" уже заводили два уголовных дела из-за аварий, случившихся из-за халатности сотрудников учреждения. Местных чиновников жизнь, видимо, ничему не учит.
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Нет...не вложиться, устранить...организовать...подчистить всё, выстроить систему и где то тихо брать свои откатики...
А сразу! За неделю! Хап, хвать....))
одной из трёх городских котельных. Морозы -43 -46С стояли 10 дней. В результате чуть не разморозили отопительные коммуникации в 1/3 города, а вот канализацию заморозили так что неделю отогревали. Начальника коммунального хотели снять, НО не нашлось НИКОГО, кто бы захотел сесть в его кресло. Все претенденты понимали, что при таком финансировании никто бы лучше не сделал. Так и работает мужик.
Строгим должно быть наказание, назначенное судом, а не спецэффекты устроенные на радость зрителям.
В общем происходит внезапная и резкая рокировка, но так как что ресурсов что связей у старого чиновника хватает - тут же к новоявленному ИО направляются заряженные представители бизнеса с рассказами о своей трудной жизни и с денежными предложениями в виде меченных купюр. В итоге на каком-то из них, новый ломается - его под камеры задерживают, снимают с поста и сажают на 3-4 года за взятничество, а старый занеся в казну и нужным людям возвращается на место рулить как рулил раньше. Схема стара как мир.
Интересно ж поучаствовать )
Есть кандидатуры?
Сначала долгая изобличительная речь главного героя, а потом добро побеждает зло..
Возможно и есть за что, но..
Сопротивления не оказывал, без оружия, опасности для окружающих никакой.
А тут два богатыря с автоматами, в масках, брониках и мордой в пол....
Не иначе как только для журналюг и было затеяно.
Если есть малейший риск для окружающих, то
либо ждут " тихое место" без людей, либо сразу пулю в башку от снайпера.
А если пришли в помещение с кучей людей и видеокамер, то на 146% были уверены, что никакого риска нет.