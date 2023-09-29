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Жители Свердловской области пожаловались на ржавую воду из крана, а министр ЖКХ посоветовал им почитать «Маугли»

Жители Свердловской области пожаловались на ржавую воду из крана, а министр ЖКХ посоветовал им почитать «Маугли»

Автор:
29 сентября 2023 14:40
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Первоуральск   вода   водоем   министр   ржавчина   свердловская область   
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Люди этого не поняли и возмутились.

В Первоуральске из кранов пошла ржавая жижа и жители написали об этом в соцсетях.

А местный министр ЖКХ им ответил, что в «Маугли» «во время несчастья - засухи даже звери не нападали друг на друга».

Людям это не понравилось и они заявили, что живут не в джунглях.

Позже министр всё-таки объяснил свои слова:

Те, кто правильно поняли, согласились со мной. Там был спор между различными группами жителей насчёт водоснабжения города, и я ответил им, что даже в «Маугли» во время такой ситуации, когда была засуха, когда техногенная катастрофа, животные не убивали друг друга, с тем, чтобы жители не ругались, а понимали, что есть сложная ситуация, из которой надо выходить. Именно это было сказано в тексте. Я знаю, кто интерпретировал и зачем, поэтому я оставлю это на совести этих людей.

Ситуация непростая. Высох, обмелел водоём, который питал весь город. Администрация города вместе с министерством находит альтернативные способы обеспечения водой. Вода уже подаётся постоянно, не по часам. Объем воды обеспечили, сейчас работаем над качеством. И когда идёт конфликт внутри жителей города – это неправильно, жители должны в тяжёлой ситуации объединиться и совместно с властью решать эти проблемы. Невозможно во время тяжёлой ситуации разобщать людей. В подавляющем большинстве домов вода надлежащего качества, это подтвердили данные Роспотребнадзора. Именно поэтому я сказал, что нет повода для такой резких негативных оценок.

И добавил, что для жителей города организована доставка питьевой воды в цистернах:

Ажиотажа возле этих цистерн нет. Это было в первые два-три дня, месяц назад, и те фотографии, которые выкладывают сейчас – это фото трёхнедельной давности, когда переключались с одного водоёма на другой, были другие трубы, из которых эта муть попала в сеть. Сейчас эти трубы промылись, остались единичные точки.

Это не первая проблема с водой - люди жаловались на неё ещё в июле этого года. По их словам, из кранов лилась, то ржавая, то зелёная и вонючая жидкость. Тогда вопрос с водоснабжением дошёл до Государственной Думы:

По всем нормативам вода должна быть питьевой, по факту — жители рассказывают, что в ней даже мыться страшно. Причем формально в городе проводились серьезные мероприятия для повышения качества воды. Шесть лет велась модернизация насоса фильтровальной станции, из бюджета потратили 630 млн рублей, сроки несколько раз переносили, наконец в декабре прошлого года работы закончили, и ничего не поменялось, - сообщил депутат Дмитрий Хаймин.

Проблема с водой была даже на контроле у председателя СК России. Но она до сих пор не решена.

Источник:

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Метки: Видео   Первоуральск   вода   водоем   министр   ржавчина   свердловская область   
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10  комментариев
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96k
Татьяна Юсова Час назад
У нас уже второй год проводится плановая замена трубопровода. Поэтому часто воду перекрывают, а после того, как воду дают, в течении примерно часа идет ржавая вода. Но когда ржавчина стечет, идет нормальная чистая вода.
И все понимают, что пока полностью не заменят все трубы, такая ситуация будет сохраняться. Но никто не впадает в истерику и не пишет жалобы Бастрыкину.
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2k
Fiverknot 18 минут назад
Когда чиновники вышли в соцсети и мессенджеры ради прямого общения с населением, то народ понял, что их уровень ещё ниже чем казалось раньше.
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244
Михаил 21 минуту назад
Приехать к нему с этой водичкой и напоить хотябы поллитрой-литрой... и закрыть в кабинете без сортира... За такие слова насрать на порог ему и сказать, какие услуги, такая и оплата...
(Гумно) Интересно, останется на своем месте этот мил человек...
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19k
Robin Hood 22 минуты назад
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18k
Shtoppi 56 минут назад
власть ох_евшая стала, иначе не скажешь. хамить народу это для них уже как чаю попить из китайского фарфора.
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56k
dima423 Час назад
Боррель сказал что у них там прекрасный сад, а вот мы живем в джунглях...)
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4k
Lexx Час назад
Маугли из лужи пил и купался в речке, а там вода почище будет.
Сами то поди "Боржоми" пьют и в бассейнах плавают.
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