Жители Свердловской области пожаловались на ржавую воду из крана, а министр ЖКХ посоветовал им почитать «Маугли»

Позже министр всё-таки объяснил свои слова:

Те, кто правильно поняли, согласились со мной. Там был спор между различными группами жителей насчёт водоснабжения города, и я ответил им, что даже в «Маугли» во время такой ситуации, когда была засуха, когда техногенная катастрофа, животные не убивали друг друга, с тем, чтобы жители не ругались, а понимали, что есть сложная ситуация, из которой надо выходить. Именно это было сказано в тексте. Я знаю, кто интерпретировал и зачем, поэтому я оставлю это на совести этих людей.

Ситуация непростая. Высох, обмелел водоём, который питал весь город. Администрация города вместе с министерством находит альтернативные способы обеспечения водой. Вода уже подаётся постоянно, не по часам. Объем воды обеспечили, сейчас работаем над качеством. И когда идёт конфликт внутри жителей города – это неправильно, жители должны в тяжёлой ситуации объединиться и совместно с властью решать эти проблемы. Невозможно во время тяжёлой ситуации разобщать людей. В подавляющем большинстве домов вода надлежащего качества, это подтвердили данные Роспотребнадзора. Именно поэтому я сказал, что нет повода для такой резких негативных оценок.