В Подмосковье забил фонтан из фекалий

Очевидцы назвали это экологической катастрофой.
В Щёлковском горокруге жахнул фонтан. Прорвало канализацию и округу залило фекалиями.
Граждане засняли жижу, щедро поливающую их дома и огороды. Теперь они переживают, что всё это стечёт в местную реку и отравит водоём. Они охарактеризовали это фразой «Фонтаны до неба». Почему так произошло - предмет отдельного разбирательства.
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Власти пообещали канализацию починить и всё исправить. Заодно подсчитают ущерб, нанесённый людям и природе.
Что-то подобное, но куда в меньшем масштабе случилось весной в Хабаровске. В местном техникуме прорвало трубы и людей окатила струя с характерным запахом.
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на втором видео видимо забито в подвале было и с нескольких этажей накопилось, а ревизия на соплях прикручена была вот и выбило
на первом походу водопровод, просто рванул под навозной кучей