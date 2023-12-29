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В Подмосковье забил фонтан из фекалий

В Подмосковье забил фонтан из фекалий

Автор:
29 декабря 2023 18:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   жители   канализация   трубы   фонтан   щелково   
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Очевидцы назвали это экологической катастрофой.

В Щёлковском горокруге жахнул фонтан. Прорвало канализацию и округу залило фекалиями.

Граждане засняли жижу, щедро поливающую их дома и огороды. Теперь они переживают, что всё это стечёт в местную реку и отравит водоём. Они охарактеризовали это фразой «Фонтаны до неба». Почему так произошло - предмет отдельного разбирательства.

Власти пообещали канализацию починить и всё исправить. Заодно подсчитают ущерб, нанесённый людям и природе.

Что-то подобное, но куда в меньшем масштабе случилось весной в Хабаровске. В местном техникуме прорвало трубы и людей окатила струя с характерным запахом.

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Метки: Видео   жители   канализация   трубы   фонтан   щелково   
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6  комментариев
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3k
Едондер пуп Час назад
Разве в канализации бывает такой напор? Кто знает?
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2k
Андерсен 9 минут назад
В Щелково не поеду. Фонтаны там какие-то говенные ))
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25k
ЦСКА 17 минут назад
Чёт напор большой для канализации! Не знал что дерьмо под таким давление утилизируется...
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234
Alex 44 минуты назад
Фонтан - говно...
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13k
Владимир 57 минут назад
Говнастрофа экологическая.
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August

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