В Подмосковье забил фонтан из фекалий

В Щёлковском горокруге жахнул фонтан. Прорвало канализацию и округу залило фекалиями.

Граждане засняли жижу, щедро поливающую их дома и огороды. Теперь они переживают, что всё это стечёт в местную реку и отравит водоём. Они охарактеризовали это фразой «Фонтаны до неба». Почему так произошло - предмет отдельного разбирательства.