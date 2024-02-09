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В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа

В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа

Автор:
09 февраля 2024 15:31
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   ХМАО   автоматы   обучение   стрельбы   чиновники   
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Теперь вы знаете, где обитают самые боевые чиновники.

Необычный метод для сплочения коллектива продемонстрировали в Ханты-Мансийском автономном округе. Там всем чиновникам блока внутренней политики, значительную часть из которых составляют женщины, вручили автоматы и научили их базовым навыкам владения огнестрельным оружием.


Отмечается, что сотрудников госучреждений не только научили целиться из различных положений, но и провели с ними стрельбы. Мероприятие состоялось 2 февраля. Видео с двухдневной "стратегической сессией" для чиновников на своём канале в Telegram опубликовал первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.

Интересно, что на запрос журналистов в региональном Департаменте государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции пояснили, что подобные обучающие мероприятия, включающие в себя военно-патриотическую подготовку, у них проводятся на регулярной основе.


"Подобные занятия регулярно проводятся в рамках различных образовательных программ, которые организовывает департамент. Они направлены на формирование командного духа коллективов, работающих над межведомственными проектами", — рассказали в ведомстве.

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Метки: Видео   ХМАО   автоматы   обучение   стрельбы   чиновники   
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6  комментариев
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13k
Владимир 2 часа назад
Нормальная практика.
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621
zu4ara Час назад
поза дурачка, инструктор клоун
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17k
Kucher 2 часа назад
Ну и что плохого то? Наоборот. Молодцы! И задницы порастрясут, и полезному чему-то научатся.
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3k
Максим Макашев 2 часа назад
... всем чиновникам блока внутренней политики, значительную часть из которых составляют женщины ...
******************************************
А мужики то ГДЕ?
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58k
ВСЕМ БОБРА и ПЕЧЕНЕК 2 часа назад
ничёсси
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