В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа

Необычный метод для сплочения коллектива продемонстрировали в Ханты-Мансийском автономном округе. Там всем чиновникам блока внутренней политики, значительную часть из которых составляют женщины, вручили автоматы и научили их базовым навыкам владения огнестрельным оружием.





Отмечается, что сотрудников госучреждений не только научили целиться из различных положений, но и провели с ними стрельбы. Мероприятие состоялось 2 февраля. Видео с двухдневной "стратегической сессией" для чиновников на своём канале в Telegram опубликовал первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.