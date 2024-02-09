В ХМАО чиновникам выдали автоматы для формирования командного духа

Теперь вы знаете, где обитают самые боевые чиновники.
Необычный метод для сплочения коллектива продемонстрировали в Ханты-Мансийском автономном округе. Там всем чиновникам блока внутренней политики, значительную часть из которых составляют женщины, вручили автоматы и научили их базовым навыкам владения огнестрельным оружием.
Отмечается, что сотрудников госучреждений не только научили целиться из различных положений, но и провели с ними стрельбы. Мероприятие состоялось 2 февраля. Видео с двухдневной "стратегической сессией" для чиновников на своём канале в Telegram опубликовал первый замгубернатора ХМАО Алексей Шипилов.
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Интересно, что на запрос журналистов в региональном Департаменте государственной гражданской службы, кадровой политики и профилактики коррупции пояснили, что подобные обучающие мероприятия, включающие в себя военно-патриотическую подготовку, у них проводятся на регулярной основе.
"Подобные занятия регулярно проводятся в рамках различных образовательных программ, которые организовывает департамент. Они направлены на формирование командного духа коллективов, работающих над межведомственными проектами", — рассказали в ведомстве.
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А мужики то ГДЕ?