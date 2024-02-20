Галаго – полная сюрпризов африканская сборная солянка

Размеры у галаго скромные – длина тела примерно 15 сантиметров при хвосте 20-22 сантиметра. Цвет шубки варьируется от светло-серого до коричневого. Весит это экзотическое чудо в среднем 200 граммов. Зато какие малыш ухитряется проделывать кульбиты на просторах лесов и саванн.

Он легко даже не перепрыгивает, а изящно перелетает с ветки на ветку, с наступлением темноты выходя на охоту за мелкими позвоночными. Живут галаго в гордом одиночестве, но иногда могут собираться и в небольшие группы.