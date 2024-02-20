Галаго – полная сюрпризов африканская сборная солянка

Это создание при первом взгляде на него похоже на лемура. Если рассмотреть чуть более внимательно, то в небольшом пушистом существе начинают проявляться черты белки, мыши и кошки.
Впрочем, за роскошный пушистый хвостище галаго (Galago) – одного из самых многочисленных африканских приматов, продала бы душу любая уважающая себя белка. Очень уж пушист и хорош.
Размеры у галаго скромные – длина тела примерно 15 сантиметров при хвосте 20-22 сантиметра. Цвет шубки варьируется от светло-серого до коричневого. Весит это экзотическое чудо в среднем 200 граммов. Зато какие малыш ухитряется проделывать кульбиты на просторах лесов и саванн.
Он легко даже не перепрыгивает, а изящно перелетает с ветки на ветку, с наступлением темноты выходя на охоту за мелкими позвоночными. Живут галаго в гордом одиночестве, но иногда могут собираться и в небольшие группы.
Ночной, да ещё и древесный образ жизни отличается своей более сложной спецификой. Но предприимчивые малыши, которых африканцы за способность подражать детскому плачу называют кустарниковыми детьми, научились справляться со всеми сопутствующими проблемами с помощью обоняния.
Происходит это так: когда организм зверька избавляется от излишков жидкости, то галаго подставляет ладошки и хорошенько их смачивает мочой. А во время прыжков частицы остаются на коре, формируя своего рода пахнущие тропинки, мотаться по которым легко можно даже в темноте и с закрытыми глазами.
Специфические ароматы выполняют ещё одну функцию – помогают дамам в поиске подходящей пары. Когда девица чувствует запах потенциального кавалера, она начинает истошно вопить. Воодушевлённый жених, чья физиологическая жидкость была оценена невестой, с радостью несётся на призыв.
Никаких конфетно-букетных периодов и всяких ухаживаний у парочки нет. После короткого акта, направленного на продолжение рода, хитрый самец ещё и смазывает мочой избранницу. Метит, чтобы на даму сердца не могли претендовать соперники. А ещё она может беспрепятственно посещать выбранную мужем-галаго территорию.
Но это ещё не все примочки, связанные с уриной. Милые уши галаго очень нежные, что в условиях сухого климата может вызывать пересушивание кожицы и сильный дискомфорт. Для его устранения зверьки используют всё ту же жидкость, оседающую в лапках. Обильно смачивают уриной уши, чтобы не допустить их пересыхания.
Несмотря на специфические способы приспособления, животные очень умны. В их лексиконе имеется около 18 разных звуков, которые галаго используют для предупреждения об угрозе и просто поболтать с сородичами.
Свою добычу – птичек, грызунов и ящериц галаго предпочитают запивать древесными соками. Эта гастрономическая привычка быстро приобрела масштабы угрозы для пушистых. В жарком климате фруктовые и древесные соки быстро начинают бродить. И галаго пьянеют. Их можно спокойно собирать с веток, как плоды, с целью одомашнивания.
Малыши в содержании довольно капризны и требуют особого ухода. Но при должной заботе и любви ушастые существа неплохо чувствуют себя в неволе и отвечают хозяевам взаимностью.
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