Перепёс или недоволк? Уникальный житель Чёрного континента

В странах Африки этих животных нередко содержат в качестве домашних благодаря способности быстро адаптироваться и привязываться к своему хозяину. В живой природе продолжительность жизни шакалов обычно не превышает 10 лет, а неволе при должном уходе может достигать 15.

При всей своей нестандартности вид вполне себе неплохо себя чувствует, и исчезать эти ребята с остроконечными ушками и янтарно-золотистой радужкой глаз с лица земли не собираются.