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Перепёс или&nbsp; недоволк? Уникальный житель Чёрного континента

Перепёс или недоволк? Уникальный житель Чёрного континента

Автор:
02 ноября 2023 13:49
Сообщество : Животные
Метки: Ареал   Африка   Животное   вид   внешность   повадки   приспособленность   чепрачный шакал   щенок   
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Что делать, когда ты не такой как все? Приспосабливаться, жить и наслаждаться своей инаковостью. Как это делает чепрачный шакал.

Canis mesomelas – представитель псовых и самый мелкий среди шакалов. Обитатель Африки может похвастаться всего лишь 50 сантиметрами в холке при длине тела около метра и весе в среднем 20 килограммов.

Зато выглядит чепрачный шакал оригинально: лаконичную серовато-рыжую расцветку уравновешивает широкая тёмная полоса вдоль хребта. Она напоминает подстилку для седла, что и дало зверю название.

Понятно, что при наличии конкурентов в виде крупных хищников шакалу проблемно добывать хорошую добычу. Но он приспособился и подготовился сразу по нескольким направлениям:

  1. Стал всеядным и не против закусить не только всякой мелочью, но и растительной пищей.
  2. Научился как тень следовать за крупными хищниками, чтобы после их удачной охоты полакомиться остатками трапезы.
  3. Приспособился селиться вблизи населённых пунктов. И, соответственно, без спроса и предупреждения воровать запасы и утаскивать сельскохозяйственных животных, причиняя немалый ущерб местным фермерам.

Стая из нескольких особей спокойно может отбить от стада не только козлёнка или ягнёнка, но и взрослое животное.  Но что делать, если ты лишь немного перерос собаку, а уровня волка так и не достиг? Приходится приспосабливаться и выживать.

А вот в плане личных взаимоотношений этому зверю следует выдать награду за верность и заботу. Чепрачные шакалы моногамны. И пары создают практически на всю жизнь, вплоть до гибели одного из партнёров. Брачный период длится с начала осени и до наступления зимы. Беременность у самки  длится около двух месяцев. В помёте в среднем 3-6 щенков, но иногда бывает и  больше, что обусловлено их высокой смертностью в возрасте до полугода

Малыши рождаются слепыми  и беспомощными. Но растут быстро. И  уже в возрасте полугода начинают выходить на охоту вместе с родителями. По достижении половой зрелости большинство подросших шакалят покидает семью. Но есть и те (их примерно четверть), что остаются и помогают родителям растить следующий помёт.

В странах Африки этих животных нередко содержат в качестве домашних благодаря способности быстро адаптироваться и привязываться к своему хозяину. В живой природе продолжительность жизни шакалов обычно не превышает 10 лет, а неволе при должном уходе может достигать 15.

При всей своей нестандартности вид вполне себе неплохо себя чувствует, и исчезать эти ребята с остроконечными ушками и янтарно-золотистой радужкой глаз с лица земли не собираются.

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Метки: Ареал   Африка   Животное   вид   внешность   повадки   приспособленность   чепрачный шакал   щенок   
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1  комментарий
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Борис Карабанов Час назад
Был недопесок Наполеон, а теперь перепёсок Наполеон.:)
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