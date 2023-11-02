Перепёс или недоволк? Уникальный житель Чёрного континента

Что делать, когда ты не такой как все? Приспосабливаться, жить и наслаждаться своей инаковостью. Как это делает чепрачный шакал.
Canis mesomelas – представитель псовых и самый мелкий среди шакалов. Обитатель Африки может похвастаться всего лишь 50 сантиметрами в холке при длине тела около метра и весе в среднем 20 килограммов.
Зато выглядит чепрачный шакал оригинально: лаконичную серовато-рыжую расцветку уравновешивает широкая тёмная полоса вдоль хребта. Она напоминает подстилку для седла, что и дало зверю название.
Понятно, что при наличии конкурентов в виде крупных хищников шакалу проблемно добывать хорошую добычу. Но он приспособился и подготовился сразу по нескольким направлениям:
- Стал всеядным и не против закусить не только всякой мелочью, но и растительной пищей.
- Научился как тень следовать за крупными хищниками, чтобы после их удачной охоты полакомиться остатками трапезы.
- Приспособился селиться вблизи населённых пунктов. И, соответственно, без спроса и предупреждения воровать запасы и утаскивать сельскохозяйственных животных, причиняя немалый ущерб местным фермерам.
Стая из нескольких особей спокойно может отбить от стада не только козлёнка или ягнёнка, но и взрослое животное. Но что делать, если ты лишь немного перерос собаку, а уровня волка так и не достиг? Приходится приспосабливаться и выживать.
А вот в плане личных взаимоотношений этому зверю следует выдать награду за верность и заботу. Чепрачные шакалы моногамны. И пары создают практически на всю жизнь, вплоть до гибели одного из партнёров. Брачный период длится с начала осени и до наступления зимы. Беременность у самки длится около двух месяцев. В помёте в среднем 3-6 щенков, но иногда бывает и больше, что обусловлено их высокой смертностью в возрасте до полугода
Малыши рождаются слепыми и беспомощными. Но растут быстро. И уже в возрасте полугода начинают выходить на охоту вместе с родителями. По достижении половой зрелости большинство подросших шакалят покидает семью. Но есть и те (их примерно четверть), что остаются и помогают родителям растить следующий помёт.
В странах Африки этих животных нередко содержат в качестве домашних благодаря способности быстро адаптироваться и привязываться к своему хозяину. В живой природе продолжительность жизни шакалов обычно не превышает 10 лет, а неволе при должном уходе может достигать 15.
При всей своей нестандартности вид вполне себе неплохо себя чувствует, и исчезать эти ребята с остроконечными ушками и янтарно-золотистой радужкой глаз с лица земли не собираются.
Источник:
Источник:
- Щётка для пола и перо жар-птицы в одном флаконе
- Марози: загадочный обитатель Восточной Африки
- Фаналука – романтичный мадагаскарский бочонок на лапках
- Самые завораживающие моллюски планеты
- Олингито – загадочное чудо туманных эквадорских лесов