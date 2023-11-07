Ситатунга: жизнь на болотах и её последствия

Кажется, что в болотистой местности вольготно себя чувствуют только лягушки. Ну, может ещё собака Баскервилей. А прочим теплокровным там неуютно, грязно и сыро
Но представителям семейства полорогих, населяющим Чёрный континент, пришлось самим сделать этот выбор. Меньшего из двух зол.
Ситатунга – парнокопытная антилопа. В холке животные достигают 125 сантиметров. А вес варьируется от 40 до 120 кг. Шоколадные и серые самцы гораздо крупнее самочек, для которых характерен красновато-рыжий окрас. У матёрых самцов с возрастом отрастают грива и есть рога, которые могут дорастать до метра в длину.
Сезона любви и, соответственно, размножения как такового в стаде нет. Спаривание происходит без привязки к времени года. Парочки образуются на 2-3 дня. После чего самец отправляется на покорение новых прелестниц, а самка вынашивает малыша. Телёнок обычно один, случаи рождения двойни очень редки. До наступления половой зрелости (у самок в год, у самцов на полгода позднее) молодняк проживает с материнской группой. А потом отправляется в свободное плавание.
К вопросу о нём. Почему же эти симпатичные создания выбрали для проживания странный ареал – болотистую местность? Ситатунга не только бродит по воде в поисках пищи, но и спокойно может в ней лежать. Для этого животное самостоятельно готовит своего рода подушки-подстилки из травы. И, хорошо их утрамбовав копытами, устраивается поудобнее и методично пережёвывает траву.
Если в воде ситатунга чувствует себя почти как рыба, то по суше передвигается довольно неуклюже, медленно и предупреждает сородичей об опасности – крокодилах, львах и леопардах резким отрывистым лаем, напоминающим собачий.
Животные очень скрытные, медлительны и стараются не привлекать к себе лишнего внимания. Специфический полуводный образ жизни заставила вести эволюция. Дело в том, что в её ходе водные антилопы обзавелись особым водоотталкивающим шёрстным покровом, предупреждающим переохлаждение, и отрастили удлинённые растопыренные копытца, способные раздвигаться на 15-18 сантиметров, на которых удобно передвигаться по вязкой субстанции типа ила или грязи.
Животные – умелые пловцы. И в совокупности со скрытностью научились умело прятаться от естественных хищников, которым не слишком хочется до бесконечности преследовать добычу в воде, когда в округе есть и другая.
Но у приспособленности есть и вторая сторона медали. В водной стихии антилопы становятся лёгкой добычей людей, которые ставят на животных ловушки или загоняют добычу на лодках на большую глубину, а потом закалывают копьями.
Вид нуждается в защите, поскольку общая численность популяции на настоящий момент не превышает 150 тыс. особей.
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Ситатунга - прям как клич/девиз звучит )))