Ситатунга: жизнь на болотах и её последствия

К вопросу о нём. Почему же эти симпатичные создания выбрали для проживания странный ареал – болотистую местность? Ситатунга не только бродит по воде в поисках пищи, но и спокойно может в ней лежать. Для этого животное самостоятельно готовит своего рода подушки-подстилки из травы. И, хорошо их утрамбовав копытами, устраивается поудобнее и методично пережёвывает траву.

Если в воде ситатунга чувствует себя почти как рыба, то по суше передвигается довольно неуклюже, медленно и предупреждает сородичей об опасности – крокодилах, львах и леопардах резким отрывистым лаем, напоминающим собачий.