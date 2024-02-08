Милый хищник нинго

Помимо всяких жучков-паучков нинго даже нападают на мелких пресмыкающихся, чтобы пополнить запасы вожделенного белка. И, насытившись, снова отползают в благодатную тень норы.

При средней продолжительности жизни около двух лет самка приносит всего лишь один помёт. У животинки только шесть сосков, что меньше по сравнению с собратьями по отряду и семейству. А поскольку малышей иногда рождается и больше, то один-два, что грустно, не успевают доползти до сумки и закрепиться там. Естественный отбор жесток…