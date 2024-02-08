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Милый хищник нинго

Милый хищник нинго

Автор:
08 февраля 2024 12:07
Сообщество : Животные
Метки: Австралия   Животное   зверёк   морда   нинго   нора   обитание   особенность   сумчатый хищник   хвост   
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Если природа не наделила тебя огромными размерами, длинными когтями или острыми клыками, приходится идти на хитрость, чтобы выжить в этом жестоком мире.

Поразительно, но этот обитатель Австралии – хищник. Хотя длина тела хищного сумчатого не превышает 5 сантиметров. Это при весе максимум 15 граммов. Правда, есть ещё хвост, равный по длине туловищу, но это не особенно меняет картину мира.

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На первый взгляд нинго похож на обычную полёвку. Но при детальном рассмотрении обнаруживаются крупные уши и заостренная вытянутая мордашка. А ещё крошечная пасть малявки нашпигована очень даже впечатляющими зубами.

Нинго – создание очень скрытное, за пропитанием из укромных мест (обычно нор) выползает исключительно под покровом ночи. И тут уже остаётся только посочувствовать тем, кому не посчастливится попасться на пути маленькой машины для убийств. В силу особенностей обмена веществ нинго надо есть. Нет, ЕСТЬ, поскольку поглощать крохе приходится объём пищи, который равен весу самого животного.

Помимо всяких жучков-паучков нинго даже нападают на мелких пресмыкающихся, чтобы пополнить запасы вожделенного белка. И, насытившись, снова отползают в благодатную тень норы.

При средней продолжительности жизни около двух лет самка приносит всего лишь один помёт. У животинки только шесть сосков, что меньше по сравнению с собратьями по отряду и семейству. А поскольку малышей иногда рождается и больше, то один-два, что грустно, не успевают доползти до сумки и закрепиться там. Естественный отбор жесток…

Жару зверьки научились неплохо переносить в своих подземельях. А вот с холодом малыши справиться не могут. И организм нашёл способ защиты – впадать в спячку до лучших времён. Метод действенный, и популяция сохраняется.

Но если по каким-то причинам найти подходящего кандидата на роль отца в своей популяции становится проблематично, самочка может выдвинуться за женихом в соседнюю. Романтика этим клыкастым малышам не чужда. А это значит, что вымирание маленьким и очень осторожным нинго точно не грозит.

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Метки: Австралия   Животное   зверёк   морда   нинго   нора   обитание   особенность   сумчатый хищник   хвост   
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sapér Vodička Час назад
Мелочь,-а приятно !
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2k
Серёжа 56 минут назад
Так и у нас (в средней полосе) похожий хищник есть, хотя многие принимают его за грызуна. Бурозубка (землеройка) - уничтожает вредителей (в частности медведку), разоряет гнёзда грызунов... в общем, полезная мелочь))
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9k
vasilykopkov Час назад
По поведению и прожорливости и доже по виду напоминает наших землеройку и бурозубку, хотя они явно не родственники.
Яркий пример конвергенции процесс сближения, схождения признаков у не родственных групп организмов в схожих условиях обитания.
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