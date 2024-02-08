Милый хищник нинго

Если природа не наделила тебя огромными размерами, длинными когтями или острыми клыками, приходится идти на хитрость, чтобы выжить в этом жестоком мире.
Поразительно, но этот обитатель Австралии – хищник. Хотя длина тела хищного сумчатого не превышает 5 сантиметров. Это при весе максимум 15 граммов. Правда, есть ещё хвост, равный по длине туловищу, но это не особенно меняет картину мира.
На первый взгляд нинго похож на обычную полёвку. Но при детальном рассмотрении обнаруживаются крупные уши и заостренная вытянутая мордашка. А ещё крошечная пасть малявки нашпигована очень даже впечатляющими зубами.
Нинго – создание очень скрытное, за пропитанием из укромных мест (обычно нор) выползает исключительно под покровом ночи. И тут уже остаётся только посочувствовать тем, кому не посчастливится попасться на пути маленькой машины для убийств. В силу особенностей обмена веществ нинго надо есть. Нет, ЕСТЬ, поскольку поглощать крохе приходится объём пищи, который равен весу самого животного.
Помимо всяких жучков-паучков нинго даже нападают на мелких пресмыкающихся, чтобы пополнить запасы вожделенного белка. И, насытившись, снова отползают в благодатную тень норы.
При средней продолжительности жизни около двух лет самка приносит всего лишь один помёт. У животинки только шесть сосков, что меньше по сравнению с собратьями по отряду и семейству. А поскольку малышей иногда рождается и больше, то один-два, что грустно, не успевают доползти до сумки и закрепиться там. Естественный отбор жесток…
Жару зверьки научились неплохо переносить в своих подземельях. А вот с холодом малыши справиться не могут. И организм нашёл способ защиты – впадать в спячку до лучших времён. Метод действенный, и популяция сохраняется.
Но если по каким-то причинам найти подходящего кандидата на роль отца в своей популяции становится проблематично, самочка может выдвинуться за женихом в соседнюю. Романтика этим клыкастым малышам не чужда. А это значит, что вымирание маленьким и очень осторожным нинго точно не грозит.
Источник:
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- Нестандартные пёсики, которые стали результатом скрещивания разных пород
Яркий пример конвергенции процесс сближения, схождения признаков у не родственных групп организмов в схожих условиях обитания.