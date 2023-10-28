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Фаналука – романтичный мадагаскарский бочонок на лапках

Фаналука – романтичный мадагаскарский бочонок на лапках

Автор:
28 октября 2023 19:14
Сообщество : Животные
Метки: Ареал   Животное   зверь   интересно   мадагаскар   малагасийская полосатая циветта   размножение   фаналока   фаналука   эндемик   
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Это создание похоже на лисицу. Но с другой стороны – чистая мышь. Или хорёк. Хотя, эти пятна…

В действительности фаналука или фаналока (лат. Fossa fossana) – мадагаскарский эндемик и единственный представитель  рода Fossa – это малагасийская полосатая циветта.

Вид открыл и впервые описал в 1777 году немецкий зоолог Филипп-Людвиг-Стаций Мюллер. Судя по всему, эти необычные существа более близки к кошкам, нежели к собакам. И косвенно это подтверждает скрытность полосатиков.

Чтобы познакомиться поближе с фаналукой, придётся нарезать немало кругов по Мадагаскару. Животинка любит сырость и одиночество и предпочитает селиться у водоёмов. Поэтому ареал её обитания ограничен небольшой холмистой полоской на восточном побережье.

Фаналуки – настоящие романтики. Создают крепкую пару, с наступлением ночи вместе ходят на охоту, добывая яйца, насекомых, мелких грызунов и даже рептилий. Полосатый организм зверьки витаминизируют фруктами. Фактически хищница ловит всё, что можно изловить, и лопает всё, что можно слопать. На Мадагаскаре проблем с провиантом нет. Некоторые его разновидности только что сами в пасть не лезут. Излишки лисоподобная красотка запасает, накапливая в области щёк, животика и, главное, хвоста, который в хороший год превращается в подобие солидного брёвнышка.

Свою территорию площадью чуть больше 5 квадратных километров старательно защищают от посягательств, помечая с помощью особого секрета, выделяемого железами на щеках и шее. Фаналука – существо очень пугливое и осторожное. Что логично, ведь от этого зависит продолжительность жизни. Друг с другом животные общаются с помощью набора звуков, напоминающих щёлканье и клацанье.

В августе игры гормонов достигают пика. И спустя три месяца на свет появляется новый член семьи. Весит малыш меньше 100 граммов, полностью беспомощен и целых полгода зависит от родителей. Вплоть до года молодой фаналукёнок живёт с ними, постигая все премудрости, а потом уходит во взрослую жизнь, чтобы создать уже свою семью.

Изначально естественных врагов у этой кошкоподобной милахи было мало. Но потом на острове появились европейцы, прихватившие с собой собак, кошек, а также индийских циветт. Местные не были готовы к такому  натиску. В результате только за последние пару десятилетий популяция сократилась почти на треть.

Конечно, только от людей зависит, попадёт ли этот маленький хищник в категорию вымирающих. Но потерять древнее животное, подтверждающее факт наличия у местных млекопитающих общего предка, было бы очень жаль.

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Метки: Ареал   Животное   зверь   интересно   мадагаскар   малагасийская полосатая циветта   размножение   фаналока   фаналука   эндемик   
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6  комментариев
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1k
Бывалый Полчаса назад
Вот я точно не из Мадагаскара, я с улицы подобранный. Однако, у меня есть одна особенность. У меня на брюхе и частично на задних лапах совсем нет шерсти. Стало быть, моя прабабка со сфинксом согрешила.Да, кстати, яйца у меня теперь только такие. Феля я.
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2k
Ramzzay Полчаса назад
Это котэ или пёсель?
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17
Navygator 2 часа назад
Приятное зверюшко. Спасибо, тс. Не знал про таких)))
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128k
Игорь 2 часа назад
А динозавров тоже мы? Или проблемы вот таких вот эндемиков в том , что меняются внешние обстоятельства, к которым они не приспособлены. И что поделать, природа она изменчива.
Кстати катасторофическое Пермское вымирание длилось 10000 лет. А динозавры вымирали 10 миллионов лет.
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