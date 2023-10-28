Фаналука – романтичный мадагаскарский бочонок на лапках

Вид открыл и впервые описал в 1777 году немецкий зоолог Филипп-Людвиг-Стаций Мюллер. Судя по всему, эти необычные существа более близки к кошкам, нежели к собакам. И косвенно это подтверждает скрытность полосатиков.

Чтобы познакомиться поближе с фаналукой, придётся нарезать немало кругов по Мадагаскару. Животинка любит сырость и одиночество и предпочитает селиться у водоёмов. Поэтому ареал её обитания ограничен небольшой холмистой полоской на восточном побережье.