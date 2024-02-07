Такин: необычное высокогорное животное и его золотое руно

Некоторые исследователи считают, что знаменитое золотое руно из древнегреческих мифов появилось именно благодаря этому животному.
Редкий, удивительный, не похожий на других – это такин. Точнее, он объединяет в себе черты сразу нескольких животных – козла, буйвола, овцебыка и бизона. Даже черты лося и медведя (похожий хвостик) в облике жителя гор северо-востока Индии, Тибета, Непала и некоторых китайских провинций присутствуют. В холке эти исполины достигают метра при длине туловища 120-150 сантиметров и весе, достигающем 300 кг.
Существует четыре вида этих парнокопытных: сычуаньский (такин-мишми), бирманский (номинативный подвид), золотистый и бутанский. Такины селятся там, где в изобилии растёт бамбук. Его листочки – основа рациона копытных.
Такины используют особую систему оповещения при угрозе безопасности. Исполины укладываются на землю, почти сливаясь с местностью, и внимательно прислушиваются к вибрациям. Если предчувствие подтверждается, то бык рёвом подаёт сигнал собратьям: внимание, ребята, надо собраться и отреагировать.
Высоко в горы такинов забраться заставили обстоятельства. Точнее, стремление выжить. И виной этому преимущественно действие человека. Представитель семейства полорогих занесён в Международную Красную книгу как уязвимый вид. Видимо, у мифа о золотом руне есть предпосылки, поскольку за густой золотистой шерстью – настоящим сокровищем, помогающим выживать в сложных условиях, люди гоняются и по сей день.
Животные стараются держаться группами, стадом, но при этом и уважают личное пространство каждого, стараясь не толкаться филеем и давать друг другу спокойно пастись.
Несмотря на впечатляющие габариты взрослых особей, малыши появляются на свет очень слабыми и уязвимыми. Мать не отходит от них несколько суток. Но когда такинчики начинают более или менее устойчиво держаться на ногах, самка теряет интерес к отпрыску и передаёт его на воспитание… штатной няне. При стаде есть такая должность: одна из самок следит за всей детворой и делает это очень грамотно. Чем руководствуются при её выборе – опытом, желанием или любовью к подрастающему поколению – неизвестно.
Летом такины живут небольшими группами, а с приходом зимы они сбиваются в большие стада, чтобы было легче пережить холода и защититься от голодных хищников. Основными врагами в природе являются снежные барсы, ягуары, белогрудые медведи и гималайские волки.
Старые самцы предпочитают вести уединённый образ жизни. Есть в этом какая-то мудрость природы. Во-первых, им уже тяжело идти за стадом. Но издали они продолжают присматривать за своей бывшей семьёй. Во-вторых, патриархи, видимо, настолько мудры, что понимают и принимают закат жизни и в случае опасности – нападения хищников или прихода людей предпочтут отвлечь их внимание на себя и даже отдать свою жизнь, чтобы спасти потомков.
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а как срок лактации проходит, тогда самое время к няньке на зелёный корм..