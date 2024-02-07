Такин: необычное высокогорное животное и его золотое руно

Существует четыре вида этих парнокопытных: сычуаньский (такин-мишми), бирманский (номинативный подвид), золотистый и бутанский. Такины селятся там, где в изобилии растёт бамбук. Его листочки – основа рациона копытных.

Такины используют особую систему оповещения при угрозе безопасности. Исполины укладываются на землю, почти сливаясь с местностью, и внимательно прислушиваются к вибрациям. Если предчувствие подтверждается, то бык рёвом подаёт сигнал собратьям: внимание, ребята, надо собраться и отреагировать.