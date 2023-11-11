Кускус: ленивый, пятнистый и пушистый

Такой ли мысленный диалог состоялся между открываемым и открытием – уже не узнать за давностью лет. Но до этой судьбоносной встречи двурезцовое сумчатое млекопитающее из семейства кускусовые старательно скрывалось от людей в силу своей природной деликатности, застенчивости и скромности.

Длина тела глазастого скромняги варьируется от 40 до 70 с небольшим сантиметров. А хвост отдельно сам по себе тоже дорастает до таких же показателей. Вес в зависимости от среды обитания и кормовой базы колеблется в пределах 4-6 кг.