Кускус: ленивый, пятнистый и пушистый

Кускус – это всем хорошо известная пшеничная крупа. Но не только она. Есть скрытная, но очень симпатичная животинка с таким названием, старательно скрывавшаяся в австралийских лесах вплоть до 1803 года.
Именно тогда французский натуралист Этьенн Жоффруа Сент-Илер, старательно прогуливаясь под густой экзотической кроной, услышал странный тихий шум.
«Видимо, крысы», – подумал Сент-Илер.
«Сам ты крыса», – обиделся кускус.
Такой ли мысленный диалог состоялся между открываемым и открытием – уже не узнать за давностью лет. Но до этой судьбоносной встречи двурезцовое сумчатое млекопитающее из семейства кускусовые старательно скрывалось от людей в силу своей природной деликатности, застенчивости и скромности.
Длина тела глазастого скромняги варьируется от 40 до 70 с небольшим сантиметров. А хвост отдельно сам по себе тоже дорастает до таких же показателей. Вес в зависимости от среды обитания и кормовой базы колеблется в пределах 4-6 кг.
Зверьки могут похвастаться очень плотным густым мехом. Парни-кускусы – настоящие стиляги. Их бежевую шубку украшают выдающиеся рыжие, шоколадные и чёрные пятна. Дамы поскромнее и гордо носят лаконичное серенькое одеяние.
Кускус ведёт ночной образ жизни и с наступлением темноты выбирается из уютного дупла или густой листвы и начинает обход вверенной ему территории. Ну, то есть этот гектар зверьку никто не вверял, он его сам выбирает для жизни по достижении половой зрелости и старательно охраняет от вторжения чужаков. Парни предупреждают посторонних недовольным урчанием и лаем и даже могут вступить в схватку. Девушки более спокойны и стараются разойтись по сторонам без столкновения.
Зверьки – почти что веганы. И основу их рациона составляют всякие растительные вкусняшки – листья, почки, цветы, молодые побеги, спелые плоды. Но иногда пятнистый кускус разнообразит своё меню и животной пищей – птичьими яйцами и мелкими позвоночными, терпеливо поджидая последних в засаде или очень медленно в силу своих особенностей подбираясь к потенциальной жертве и расправляясь с ней довольно острыми когтями.
После достижения брачного возраста – примерно в год начинается пора почти непрерывной любви. Поскольку сезон в естественной среде ограничивается только беременностью у самок. После акта любви будущий отец-молодец растворяется в листве и участия во взращивании и воспитании маленьких кускусиков не принимает.
Что интересно, на самом акте настаивают самки. Сразу после того как выпроводят в свободное плавание подросшего ребятёнка, они начинают вопить в ночи, призывая криком, напоминающим ослиный, потенциальных возлюбленных. Видимо, не дери они глотку, представители сильной половины вообще бы не отрывались от праздного ничегонеделания. И род кускусий попросту бы прервался.
Беременность у самочки короткая, всего пару недель. После этого родившиеся буквально сантиметровые малявки – одна или максимум две перебираются в уютную материнскую сумку и живут там полгода. Спустя указанное время выползают к маме на спину и путешествуют до 10 своих месяцев, а затем, познав все премудрости взрослой жизни, отбывают в самостоятельное плавание.
Кускус отлично содержится в неволе. Но только в вольере: для квартирного жителя зверёк источает очень сильный мускусный запах. При хорошем уходе симпатяги живут до 10 лет и более. Никаких хлопот владельцам не доставляют в силу природной скромности и застенчивости. Главное, периодически тормошить кускуса и отодвигать от него вкусняхи. Чтобы медлительный пушистик хотя бы немного активничал и не превратился в пушистый жирный шарик.
Источник:
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