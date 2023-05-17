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В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных

В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных

Автор:
17 мая 2023 18:19
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Госдума   животные   закон   законопроект   интересное   собаки   фото   
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Согласно действующему законодательству, умерщвлять бездомных животных запрещено. Но скоро всё может измениться. В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, согласно которому региональные власти могут самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Зоозащитники обеспокоены тем, что теперь все бездомные животные обречены на смерть.

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин говорил, что законопроект «не закрывает приюты», а помогает регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения», сообщает Gazeta.ru.

Авторы документа подчеркивают, что решения о мероприятиях в отношении бездомных животных должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе». В законопроекте не сказано прямо, возможны ли эвтаназия и усыпление безнадзорных животных.

Поправки были разработаны после того, как стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика в Оренбурге. Мальчик погиб.

Однако зоозащитники бьют тревогу. Они уверены, что теперь главы регионов не будут заморачиваться с отловом, пристройством и лечением бездомных собак и кошек. Глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких заявил, что у инициативы нет положительных сторон.

«Данный законопроект крайне опасный, потому что действительно развяжет руки главам регионов, и они смогут принимать законы местные и региональные, которые не только позволят не помещать животных в приют, но и в принципе убивать их как при отлове, так и в пунктах временного содержания», — считает активист.


Как вы считаете, нужен нам этот законопроект?


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Метки: Бездомные животные   Госдума   животные   закон   законопроект   интересное   собаки   фото   
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20  комментариев
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10k
ScorpionDS 2 часа назад
Животных жалко, но если их не кому взять к себе домой, то увы больше их девать не куда, но вести лимит к примеру 14 дней на поиски старого или нового хозяина необходимо.

Ну а кошек я бы только стерилизовал, они не опасны и от них больше пользы чем вреда
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29k
Aqueronte 7 минут назад
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187
Серж 8 минут назад
Наконец-то!
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29k
Aqueronte 10 минут назад
Давно пора, непонятно, чего ждали. Сколько людей и животных сохранили бы свои жизни.
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193
Андрей Маркин 12 минут назад
То есть, вместо того, чтобы компетентные органы разобрались куда главы регионов Дели деньги, выделенные на создание и содержание приютов, решили на животных отыграться?
Это Оренбург - удаленный регион? И что, никто не сел из администрации?
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3k
Станнис 19 минут назад
Сегодня в новостях вычитал, что у стаи бездомных собак есть куратор, КАРЛ!!! я охреневаю, - если ты так любишь собачек - так забери себе домой.
Вообще, если зоошиза будет вопить - есть прекрасная альтернатива - забирай собачку домой, выгуливай в наморднике. за любое нарушение хороший штраф, вплоть до отсидки.
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10k
wilddewill 22 минуты назад
Давно пора. Кстати, а травля крыс, разве не это? Раньше же и так можно было))) Бомжей стрелять не будут теперь? Вроде люди не растения?))) Или, по мнению многих, животные это только, собачки и котики? Так и те, и те, подрать могут очень даже.
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1k
alex Полчаса назад
председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин. фамилия доставила. лошадей валить на колбасу
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4k
Трям 39 минут назад
Еще бы разрешили отстреливать орущих ворон и срущих голубей!
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25k
Влад 46 минут назад
А врать то зачем? По закону животные должны отлавливаться, стерилизоваться и выпускаться обратно где взяли. Только животные проявляющие повышенную немотивированную агрессию должны отправляться в приют и содержаться там. Поправки касаются только этой последней опасной категории.
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2k
владимир 47 минут назад
Наконец то. А то из-за зоошизиков ходить по улице страшно. Недавно в соседнем доме ребенка покусали. Тварь старая их кормит.
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10k
Juli 54 минуты назад
принят не законопроект о разрешении усыпить животное, а о том, что в регионах смогут самостоятельно решать, что выбрать.
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4k
Taf Taffus Час назад
Ой, таки вей! У кое-кого гешефт на собаченьках и котичках под угрозой!

А так все правильно. Населенные пункты должны быть удобными и безопасными в первую очередь для людей. Если бездомные животные наносят ущерб удобству и безопасности - то животные должны устраняться с улиц раз и насовсем. Никаких передержек, "стерилизаций" и выпусканий. поймали, и как дошла живая очередь - усыпление и утилизация. Если попадается чипированное, то бывшему хозяину привет на пару сотен тысяч штрафа, для взбодрения памяти.
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193
Андрей Маркин Taf Taffus 5 минут назад
Правильно. И гопников туда же, а родителям - штраф на пару сотен тысяч, чтобы вспомнили о балбесах. И тех, кто паркуется как @удак - из в первую очередь на стерилизацию. Конечно, чиновников стерилизовать. Этим можно штраф в парк миллионов. Кто в транспорте толкнул - эти тоже жить мешают.
Опомнитесь! О чем Вы?!
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661
Вася Час назад
Надо воевать с гнидами, которые - не лечат, не чипируют, не кастрируют, выбрасывают животных. Т.е надо с людишками разбираться в первую очередь, а не с животными. Но людишки ить электорат...
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23k
sssss3 Час назад
Ну в просвещённой Европе именно так и поступают.
Поймали, поместили в приют, сделали прививку - если никто не забрал, то укол и в печку.
А глупость со стерилизацией бездомных животных оставьте для зоошизиков, стерилизованная псина кусает так же больно и опасно как не стерилизованная.
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57k
Опиум для народа 2 часа назад
Ну так пусть эти зоозащитники сделают их небездомными. Денег-то они уже порядочно срубили на двойной-тройной "стерилизации".
И, думаю, проект коснётся в основном собак. Кошки ни на кого не кидаются и жалоб на них немного,ИМХО.
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PokemonKa
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