В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных

Согласно действующему законодательству, умерщвлять бездомных животных запрещено. Но скоро всё может измениться. В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, согласно которому региональные власти могут самостоятельно определять порядок обращения с бездомными животными. Зоозащитники обеспокоены тем, что теперь все бездомные животные обречены на смерть.
Депутаты в первом чтении приняли законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин говорил, что законопроект «не закрывает приюты», а помогает регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения», сообщает Gazeta.ru.
Авторы документа подчеркивают, что решения о мероприятиях в отношении бездомных животных должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе». В законопроекте не сказано прямо, возможны ли эвтаназия и усыпление безнадзорных животных.
Поправки были разработаны после того, как стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика в Оренбурге. Мальчик погиб.
Однако зоозащитники бьют тревогу. Они уверены, что теперь главы регионов не будут заморачиваться с отловом, пристройством и лечением бездомных собак и кошек. Глава «Альянса защитников животных» Юрий Корецких заявил, что у инициативы нет положительных сторон.
«Данный законопроект крайне опасный, потому что действительно развяжет руки главам регионов, и они смогут принимать законы местные и региональные, которые не только позволят не помещать животных в приют, но и в принципе убивать их как при отлове, так и в пунктах временного содержания», — считает активист.
Как вы считаете, нужен нам этот законопроект?
Источник:
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Ну а кошек я бы только стерилизовал, они не опасны и от них больше пользы чем вреда
Это Оренбург - удаленный регион? И что, никто не сел из администрации?
Вообще, если зоошиза будет вопить - есть прекрасная альтернатива - забирай собачку домой, выгуливай в наморднике. за любое нарушение хороший штраф, вплоть до отсидки.
А так все правильно. Населенные пункты должны быть удобными и безопасными в первую очередь для людей. Если бездомные животные наносят ущерб удобству и безопасности - то животные должны устраняться с улиц раз и насовсем. Никаких передержек, "стерилизаций" и выпусканий. поймали, и как дошла живая очередь - усыпление и утилизация. Если попадается чипированное, то бывшему хозяину привет на пару сотен тысяч штрафа, для взбодрения памяти.
Опомнитесь! О чем Вы?!
Поймали, поместили в приют, сделали прививку - если никто не забрал, то укол и в печку.
А глупость со стерилизацией бездомных животных оставьте для зоошизиков, стерилизованная псина кусает так же больно и опасно как не стерилизованная.
И, думаю, проект коснётся в основном собак. Кошки ни на кого не кидаются и жалоб на них немного,ИМХО.