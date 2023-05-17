В Госдуме приняли в первом чтении законопроект, который разрешит усыплять бездомных животных

Депутаты в первом чтении приняли законопроект, дающий регионам право самим решать, что делать с бездомными животными. Один из авторов поправок председатель комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Дмитрий Кобылкин говорил, что законопроект «не закрывает приюты», а помогает регионам, которым сложно выполнить требования закона в части организации приютов из-за «их удаленности и малочисленности населения», сообщает Gazeta.ru.

Авторы документа подчеркивают, что решения о мероприятиях в отношении бездомных животных должны приниматься «с учетом позиции граждан, проживающих в регионе». В законопроекте не сказано прямо, возможны ли эвтаназия и усыпление безнадзорных животных.

Поправки были разработаны после того, как стая бездомных собак напала на восьмилетнего мальчика в Оренбурге. Мальчик погиб.