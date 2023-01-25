В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав и при прописке

Соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Согласно этому документу, при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, нужно будет предъявить военный билет. Без него ни прописки, ни прав, ни лицензии.

"Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.