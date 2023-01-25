В Госдуму внесли проект о предъявлении военного билета при получении прав и при прописке

В правительстве продолжают борьбу с уклонистами от армии. Законодательное собрание Калужской области внесло в Госдуму законопроект, согласно которому без военного билета мужчина не сможет ни получить права, ни прописаться, ни оформить лицензию на оружие.
Соответствующий документ размещен в думской электронной базе. Согласно этому документу, при получении водительских прав, оформлении лицензии на оружие и регистрации по месту жительства или пребывания, нужно будет предъявить военный билет. Без него ни прописки, ни прав, ни лицензии.
"Законодательное закрепление представления документов воинского учета для граждан, обязанных состоять на воинском учете, при обращении в уполномоченные органы за регистрацией по месту жительства (пребывания на срок более трех месяцев), получением водительского удостоверения и получением лицензий на оружие будет способствовать своевременному и на высоком уровне решению задач по поддержанию мобилизационной готовности Вооруженных сил Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к законопроекту.
Председатель заксобрания Калужской области Геннадий Новосельцев отметил, что во время пересмотра законов после мобилизации выяснилось, что данные воинского учёта недостаточно актуальны, сообщает РИА Новости.
"Отмечу, что ранее в нашей стране эта система работала и показывала свою высокую результативность. Считаю, что и сегодня данная мера будет эффективна", - цитирует Новосельцева пресс-служба заксобрания.
Источник:
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А ещё депутату стоит посмотреть на календарь - в разгаре 21 век, информационные технологии, электронный документооборот и подобное. И если до сих пор военкомат не имеет базы лиц с указанием возраста и пола, зарегистрированных на территории их района - то в первую очередь вопрос к МО - собираются они тоже в 21 век или ещё на уровне берестяных грамот застряли ?
Вот у нас все как всегда. Вместо того, чтоб собирать нормальную профессиональную армию (кадровые + контрактники, контрактникам после окончания срока контракта предлагать записываться в резервисты (у которых есть соц.льготы и выплаты) с регулярными сборами (за деньги)) у нас опять пытаются в призывное крепостное право загнать всех парней до 30 лет.
При этом толку от этого - почти ноль. Современные системы вооружения слишком дорогие и их мало - обеспечить армию в десятки миллионов бойцов невозможно и незачем. России нужна армия актуальная в 1-1,5 млн + столько же резервистов. И это спокойно обеспечивается деньгами и нормальной рекламой службы в армии.
Но нет же - у нас иначе, как всех под одну гребенку, не умеют. "Дебилы, бл*ь" (с).
К сожалению .......
Талончик в ГИБДД , для удобства , что не стоять в очереди
Итог - лютый геморой с получением , точнее с добыванием , этого талона.
.
Для удобства, в больнице , получите талончик к врачу-специалисту.
Итог -...........
.
Предположу то же самое будет и с военкоматом.
Вроде не сложно. Зашел в военкомат , обновил данные и все...
Но то день не приемный , то личное дело надо найти , то справку какую нибудь или копии документов и тд
При этом я не уклонист, ослужил бы и в России (мореходка в Питере за плечами), но судьба сложилась иначе. Так как быть? Мобилизации я не подлежу, по контракту вроде как тоже нельзя. Покупать военник чтоль? Полно видео с ветеранами Чечни, которые военники покупали, а теперь плачут))
Какой-то весьма и весьма странный законопроект, на мой взгляд
теперь получается, что до армии я только хрен получу, и еще без прописки останусь?! не, ну норм, чё, проживу как-нибудь)))
Как кредиты впаривать, заниматься отжимом собственности, сбором налогов, коллекторством, так у них все данные есть. А как решать государственные задачи, так у них ничего не актуально. Может быть разогнать уже многомиллионную армию чиновников, суть работы которых уходить от ответственности и имитировать бурную деятельность?
В 22 июня, 1941 года сколько было добровольцев?
Сколько во время войны, пацанов приписывали себе год, чтобы попасть на фронт?
Я правильно понимаю, что это попытка бороться с "верхним ларсом"? С бегунацами...
Может быть вместо того, что совершенствовать карательные механизмы, заниматься тем, чтобы создать государственную патриотическую идеологию? Заняться воспитанием молодёжи?
"Наше будущее народническое государство ведет подразделение жителей страны
на три класса: граждане, подданные и иностранцы.
Самый факт рождения в данном государстве будет принципиально обеспечивать
только право подданства. Подданство как таковое не дает еще права занимать
общественные должности и участвовать в политической деятельности. Ни
активного, ни пассивного избирательного права! Государство проведет тот
принцип, что в документах каждого подданного будет ясно говориться о том, к
какой расе и национальности он принадлежит. Подданный в любой момент может
отказаться от подданства в Германии и стать гражданином той страны, которая
соответствует его национальности. Иностранец будет отличаться от подданного
только тем, что он пользуется подданством в другой стране.
Молодой подданный немецкой национальности будет обязан проходить ту же
школу, что и всякий немец. Этим самым он подчиняется всем тем требованиям,
какое государство выдвигает в целях воспитания из подданного верного сына своей
нации и расы. Подданный далее обязан подчиниться всем требованиям государства
в вопросах физического воспитания, а также проходить военную службу.
Государство учредит всеобщую воинскую повинность; через военную службу будет
проходить каждый немец, и армия будет использовать его так, как это соответствует
его физическим и духовным способностям. И вот тот молодой человек, который
будет вполне безупречен и вполне здоров, по окончание военной службы в
торжественной обстановке получит права гражданина. Свидетельство о
предоставлении гражданских прав должно рассматриваться, как самый ценный
документ для всей дальнейшей жизни. Получив этот документ, подданный
становится гражданином и пользуется всеми правами и преимуществами
последнего. Государство обязано проводить резкую разницу между теми, кто
является цветом нации, фактором ее величия, и теми, кто только проживает на
территории государства и «зарабатывает» там свой хлеб.
В момент выдачи документа о гражданстве гражданин приводится к
торжественной присяге государству и своему народу. Документ о гражданстве
должен рассматриваться, как нечто такое, что объединяет всех граждан и
уничтожает какие бы то ни было противоречия, какой бы то ни было намек на
возможность пропасти между ними. Мы должны воспитать своих граждан так,
чтобы каждый из них считал большей честью состоять подметальщиком в своем
собственном государстве, нежели королем в чужом государстве.
Гражданин пользуется определенными преимуществами перед иностранцем.
Он является господином в государстве. Но большие права возлагают и большие
обязательства. У преступников, изменников, бесхарактерных и бесчестных людей
государство в любой момент может отнять права гражданства. Тогда они вновь
превращаются в простых подданных"
Конец цитаты.
Кто нибудь готов с одной попытки указать автора, название книги и год написания?
Володин предложил принимать на госслужбу только отслуживших в армии
Сам Вячеслав Володин не служил в армии после окончания Саратовского института механизации сельского хозяйства он поступил в аспирантуру.
Хотя в целом для госслужбы идея то не плоха. Вопрос в том как реализовывать будут