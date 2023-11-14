Бутан стал первым государством, в котором полностью стерилизовали всех бродячих собак

Совсем недавно в Бутане состоялась церемония закрытия Национального проекта по управлению популяцией собак.
Бутан официально стал первой в мире страной, которая полностью решила проблему с бездомными собаками. Всех бродячих псов вакцинировали и стерилизовали, теперь они не несут никакой угрозы жителям страны. Национальный проект по управлению популяцией собак и борьбе с бешенством был исполнен вместе с глобальной благотворительной организацией Humane Society International (HSI), передаёт Gulf News.
На церемонии закрытия проекта премьер-министр Церинг вручил организации HSI памятную табличку. Проект был открыт в 2009 году. За 14 лет интенсивной, целенаправленной работы по стерилизации и кастрации бездомных животных более 150 000 бездомных собак были стерилизованы, а 32 000 домашних собак были чипированы.
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чо, и кусаться перестали?