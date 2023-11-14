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Бутан стал первым государством, в котором полностью стерилизовали всех бродячих собак

Бутан стал первым государством, в котором полностью стерилизовали всех бродячих собак

Автор:
14 ноября 2023 10:55
Сообщество : Животные
Метки: Бездомные животные   Спасение   азия   бутан   интересное   милота   собаки   фото   
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Совсем недавно в Бутане состоялась церемония закрытия Национального проекта по управлению популяцией собак.

Бутан официально стал первой в мире страной, которая полностью решила проблему с бездомными собаками. Всех бродячих псов вакцинировали и стерилизовали, теперь они не несут никакой угрозы жителям страны. Национальный проект по управлению популяцией собак и борьбе с бешенством был исполнен вместе с глобальной благотворительной организацией Humane Society International (HSI), передаёт Gulf News.

На церемонии закрытия проекта премьер-министр Церинг вручил организации HSI памятную табличку. Проект был открыт в 2009 году. За 14 лет интенсивной, целенаправленной работы по стерилизации и кастрации бездомных животных более 150 000 бездомных собак были стерилизованы, а 32 000 домашних собак были чипированы.

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Метки: Бездомные животные   Спасение   азия   бутан   интересное   милота   собаки   фото   
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11  комментариев
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62k
pynh Час назад
"бродячих псов вакцинировали и стерилизовали, теперь они не несут никакой угрозы жителям страны"
чо, и кусаться перестали?
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20k
scorpick Минуту назад
Не знаю, как бутанцы, а у нас некоторые уроды заводят собак, причём больших агрессивных пород, не справляются с воспитанием и тупо выгоняют на улицу. Всё чаще в бродячих стаях вижу ротвейлеров, доберманов и даже алабаев. Одно время мода на питбулей пошла. Эти беспризорники ни палки, ни поднятого камня не боятся. Я всё-таки за лицензирование на собак, как на оружие. И чтобы по чипу сразу можно было отследить хозяина.
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20k
anpetrof 37 минут назад
Свято место пусто не бывает, набегут новые собаки...
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−4
Иван 55 минут назад
Теперь стерилизованные псы всем бутанцам откусят яйца и будут правы!
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36k
Андрей Иванов Час назад
А новые, конечно, не придут. Они ж на острове
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Феличита Андрей Иванов 49 минут назад
достаточно пары собак, выброшенных или убежавших от хозяев... и всё начнется заново )
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