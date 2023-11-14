Бутан стал первым государством, в котором полностью стерилизовали всех бродячих собак

Бутан официально стал первой в мире страной, которая полностью решила проблему с бездомными собаками. Всех бродячих псов вакцинировали и стерилизовали, теперь они не несут никакой угрозы жителям страны. Национальный проект по управлению популяцией собак и борьбе с бешенством был исполнен вместе с глобальной благотворительной организацией Humane Society International (HSI), передаёт Gulf News.