FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Спорт 3495 постов • 447 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Спорт
Ну, за унижение! Россия согласовала с WADА выплату взноса за&nbsp;2023 год

Ну, за унижение! Россия согласовала с WADА выплату взноса за 2023 год

Автор:
10 февраля 2024 23:00
Сообщество : Спорт
Метки: wada   ВАДА   Григорий Родченков   Россия   Спорт   взнос   унижение   
1853
3

Российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством выплату взноса за 2023 год, - сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина. Одновременно с министром голос подал предатель России Григорий Родченков, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA, с призывом навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпийских играх.

В конце 2023 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не скрывая своего недовольства сообщило, что организация поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса в размере $ 1,26 млн., однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс. При этом в министерстве спорта РФ подчеркнули, что не отказываются от процедуры – просто необходимо время, чтобы прописать новый регламент, та как с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года.

×
×

В итоге, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.

И в итоге решение всё-таки было найдено.

Министр спорта РФ Олег Матыцин 10 февраля заявил, что Россия согласилась выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год, его размер уже согласован.

Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За это год будут выплачена сумма в объеме, который мы согласовали

, - сказал Матыцин.

Даже если оставить в стороне тот факт, что с нашей страны вопреки всем регламентам требовали взнос как с представителя организации, которой она больше не является, сложившаяся в итоге ситуация вызывает немало вопросов. Главный из которых – а нужно ли вообще вести переговоры с теми, кто уже почти 10 лет ведёт планомерную травлю нашего спорта, -- задается вопросом издание "Советский Спорт".

В январе WADA сообщило ТАСС, что взнос России за 2024 год должен составить чуть больше $1,335 млн.

Чуть ранее, 7 февраля в информационном поле объявился бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, который призвал навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпийских играх:

Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше

Чиновники ВАДА начали кампанию по борьбе за устранение российских спортсменов с международной арены вскоре по завершении Олимпийских игр в Сочи. Пресловутый доклад Ричарда Макларена, построенный на домыслах и демагогии, бредовые выступления Григория Родченкова, спортсмены среднего уровня, громко называвшие себя «информаторами», стали козырями ВАДА.

Привело это к тому, что в последний раз российский флаг на главных стартах четырёхлетия мы видели в 2016 году в Рио-де-Жанейро. После чего последовала новая волна санкций – и на Олимпийские игры наши спортсмены с тех пор ездили под различными унизительными аббревиатурами, без флага и гимна. Дошло до того, что в Париже представителям России даже попытались предложить выступить в статусе команды беженцев. При этом попытки «подружиться» с ВАДА зачем-то продолжаются и по сей день.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Спорт"
Метки: wada   ВАДА   Григорий Родченков   Россия   Спорт   взнос   унижение   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
34k
Юр21 Час назад
Садомазохисты долбаные... Видимо унижения нравятся нашим чиновникам.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 2 ответа
6k
Атомный Крот 7 минут назад
Вот тоже не пойму этой истории с оплатой взносов.

По-моему, все должно быть просто. Ограничили права - немедленный стоп в оплате до полного их восстановления.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Pioner76 13 минут назад
Даааа... и сказать то нечего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Феликс Дзержинский 24 минуты назад
Такими темпами, скоро с политической карты мира вычеркнут Россию, мол нет никакой такой страны, а вся территория поделена между "развитыми" странами. Правда на данной территории проживают какие-то туземцы, но для "развитых" стран, они просто будут иностранными агентами, которые будут вредить и препятствовать вывозу с территории полезных ископаемых и хотят чтобы полезные ископаемые принадлежали туземцам(иностранным агентам).
Подождите, а если уже так делают? Да нет, херня какая-то, не может такого быть.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кира Полчаса назад
Пратить надо, когда наши спортсмены станут полноправными участниками всех международных соревнований, а спорт, наконец, освободится от политики, пловчих и прочих "спотсменок с пенисом" и прочей дряни!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Дядюшка Ау Полчаса назад
А где мотивация? А мотивация тут:

"Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) придерживается позиции, что российской стороне необходимо оплатить взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сказала «Матч ТВ» генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова....
Безусловно, мы не согласны с тем, что РУСАДА до сих пор не восстановлено ввиду независящих от нас причин. Однако национальная антидопинговая программа реализуется в нашей стране на самом высоком уровне, в том числе благодаря нашему диалогу и взаимодействию с WADA. Пробы наших спортсменов анализируются в лабораториях, аккредитацию которых осуществляет WADA. Поэтому мы придерживаемся позиции, что взнос необходимо оплатить, сказала Логинова"

Т.е. это не WADA инициатор платежа. А отечественное РУСАДА

P.S. Лично я бы пустил эти деньги на развитие детского доступного спорта.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
93k
Доктор Джонс Полчаса назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
741
Олег Мещеряков Полчаса назад
терпилы ска!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
21k
babuby 40 минут назад
Не сильно удивительно.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Альтер Иго 51 минуту назад
Вот где настоящие ИНАГЕНТЫ засели! 3.14дарасы без чести и совести!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Suvar_ 59 минут назад
Карл, как так? Это пипец какой зашквар… Простите спортсмены, я больше за вас не болею. Противников победить легко, сложно победить внутренних врагов((
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Звёздный странник Час назад
До сих пор не пойму этого абсурда.
Как это команда какой-либо страны должна выступать не под флагом и названием этой страны?
Ну это как везде ходить с поддельными личными документами, что вообще-то является незаконным!
Вот уж, кого надо в первую очередь проверить на вменяемость и потребление препаратов, так это самих членов WADA.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
KlyaksaZ
Надо радоваться жизни, а не убиваться об неё
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

93116



Другие посты автора
Популярное в сообществах
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание пассажира в больницу
В Сибири водитель повернул набитый людьми автобус и отвёз потерявшего сознание...
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев подпалила стопку ЛГБТ-литературы*
«Я сожгу все подобные книги»: в США кандидат на пост госсекретаря от республиканцев...
Набирающие популярность в сообществах
Ещё один ушёл
Ещё один ушёл
Римляне использовали мочу для стирки белья и чистки зубов
Римляне использовали мочу для стирки белья и чистки зубов
Оплачивайте, но не переплачивайте
Оплачивайте, но не переплачивайте
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Смотри не перепутай

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#животные#в мире#автомобили#люди#факты#США#аварии#собаки#авто аварии#Спорт
#фото#Юмор#автомир#природа#ДТП#Разное#дети#соцсети#Автовсячина#Реакция
#Прикол#забавно#машина#интересно#позитив#Россия#Китай#футбол#подборка#кот
Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к повреждениям (видео) Стекло Apple Vision Pro царапается как пластик — гарнитуру проверили на устойчивость к... В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский Олимпийская чемпионка и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию Олимпийская чемпионка и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России Тренер пропавшей фигуристки рассказала, из-за чего девочка сбежала из дома Тренер пропавшей фигуристки рассказала, из-за чего девочка сбежала из дома Медведева, Загитова, Навка и другие фигуристки, украсившие обложки журналов для мужчин Медведева, Загитова, Навка и другие фигуристки, украсившие обложки журналов для мужчин

На что жалуетесь?

Вернуться