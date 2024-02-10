Ну, за унижение! Россия согласовала с WADА выплату взноса за 2023 год

Российская сторона согласовала со Всемирным антидопинговым агентством выплату взноса за 2023 год, - сообщает ТАСС со ссылкой на министра спорта РФ Олега Матыцина. Одновременно с министром голос подал предатель России Григорий Родченков, бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор WADA, с призывом навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпийских играх.
В конце 2023 года Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не скрывая своего недовольства сообщило, что организация поддерживает связь с Россией с целью получения ежегодного взноса в размере $ 1,26 млн., однако продолжающиеся ограничения в мировой банковской системе усложняют этот процесс. При этом в министерстве спорта РФ подчеркнули, что не отказываются от процедуры – просто необходимо время, чтобы прописать новый регламент, та как с нее требуют сумму как с члена Совета Европы, из которого она вышла в марте 2022 года.
В итоге, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.
И в итоге решение всё-таки было найдено.
Министр спорта РФ Олег Матыцин 10 февраля заявил, что Россия согласилась выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год, его размер уже согласован.
Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За это год будут выплачена сумма в объеме, который мы согласовали
, - сказал Матыцин.
Даже если оставить в стороне тот факт, что с нашей страны вопреки всем регламентам требовали взнос как с представителя организации, которой она больше не является, сложившаяся в итоге ситуация вызывает немало вопросов. Главный из которых – а нужно ли вообще вести переговоры с теми, кто уже почти 10 лет ведёт планомерную травлю нашего спорта, -- задается вопросом издание "Советский Спорт".
В январе WADA сообщило ТАСС, что взнос России за 2024 год должен составить чуть больше $1,335 млн.
Чуть ранее, 7 февраля в информационном поле объявился бывший глава Московской антидопинговой лаборатории и информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA) Григорий Родченков, который призвал навсегда запретить российские флаг и гимн на Олимпийских играх:
Если МОК хочет иметь хоть какой-то авторитет, они дисквалифицируют российских спортсменов на 10 лет, не меньше
Чиновники ВАДА начали кампанию по борьбе за устранение российских спортсменов с международной арены вскоре по завершении Олимпийских игр в Сочи. Пресловутый доклад Ричарда Макларена, построенный на домыслах и демагогии, бредовые выступления Григория Родченкова, спортсмены среднего уровня, громко называвшие себя «информаторами», стали козырями ВАДА.
Привело это к тому, что в последний раз российский флаг на главных стартах четырёхлетия мы видели в 2016 году в Рио-де-Жанейро. После чего последовала новая волна санкций – и на Олимпийские игры наши спортсмены с тех пор ездили под различными унизительными аббревиатурами, без флага и гимна. Дошло до того, что в Париже представителям России даже попытались предложить выступить в статусе команды беженцев. При этом попытки «подружиться» с ВАДА зачем-то продолжаются и по сей день.
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По-моему, все должно быть просто. Ограничили права - немедленный стоп в оплате до полного их восстановления.
Подождите, а если уже так делают? Да нет, херня какая-то, не может такого быть.
"Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) придерживается позиции, что российской стороне необходимо оплатить взнос во Всемирное антидопинговое агентство (WADA), сказала «Матч ТВ» генеральный директор РУСАДА Вероника Логинова....
Безусловно, мы не согласны с тем, что РУСАДА до сих пор не восстановлено ввиду независящих от нас причин. Однако национальная антидопинговая программа реализуется в нашей стране на самом высоком уровне, в том числе благодаря нашему диалогу и взаимодействию с WADA. Пробы наших спортсменов анализируются в лабораториях, аккредитацию которых осуществляет WADA. Поэтому мы придерживаемся позиции, что взнос необходимо оплатить, сказала Логинова"
Т.е. это не WADA инициатор платежа. А отечественное РУСАДА
P.S. Лично я бы пустил эти деньги на развитие детского доступного спорта.
Как это команда какой-либо страны должна выступать не под флагом и названием этой страны?
Ну это как везде ходить с поддельными личными документами, что вообще-то является незаконным!
Вот уж, кого надо в первую очередь проверить на вменяемость и потребление препаратов, так это самих членов WADA.
Так что формально прецеденты есть. Но там принципиально другая ситуация, не имеющая отношения к санкциям в отношении России.