Ну, за унижение! Россия согласовала с WADА выплату взноса за 2023 год

В итоге, WADA в середине ноября 2023 года приняло решение создать рабочую группу по вопросу отказа РФ и Белоруссии от выплаты взносов в установленном агентством порядке.

И в итоге решение всё-таки было найдено.

Министр спорта РФ Олег Матыцин 10 февраля заявил, что Россия согласилась выплатить Всемирному антидопинговому агентству (WADA) взнос за 2023 год, его размер уже согласован.

Не буду озвучивать цифры, но мы будем выплачивать согласованную с WADA сумму. Сейчас мы ждем подтверждения на следующий год, договорились, что они установят формулу взноса, потому что мы не можем ориентироваться на Совет Европы, членом которого Россия больше не является. За это год будут выплачена сумма в объеме, который мы согласовали

, - сказал Матыцин.