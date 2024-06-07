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Россия заплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство

Россия заплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство

Автор:
07 июня 2024 18:42
Сообщество : Спорт
Метки: wada   Дмитрий Чернышенко   Спорт   антидопинговое агентство   сотрудничество   членские взносы   
1185
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Возникает много вопросов, но в правительстве считают, что Россия — щедрая ответственная страна и обязана платить по счетам.

Россия продолжит сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и в скором планирует выплатить ему членский взнос. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Чиновник заявил, что страна обязана платить по счетам, поскольку взаимодействует с WADA и надеется на возврат российских спортсменов на международные соревнования.


"В 2006 году РФ ратифицировала конвенцию (о борьбе с допингом в спорте), поэтому, как и другие её участники, обязана платить ежегодные взносы. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях", — заявил Чернышенко.

Примечательно, что в начале мая замминистра спорта Андрей Фёдоров жаловался в Госдуме на WADA, которое под разными предлогами отказывается принимать взносы от России за 2023 год. А замруководителя секретариата заместителя председателя правительства Наталья Паршикова добавила, что Россия со своей стороны делает всё возможное, чтобы погасить задолженность за прошедший год.

Отмечается, что проблемы с выплатой взносов начались в 2022 году, когда Россия вышла из Совета Европы. Спортивные чиновники выразили недовольство тем, что WADA требует с России такую же сумму как с члена европейской организации, хотя она в Совете Европы больше не состоит. В середине ноября WADA создало рабочую группу, которая занимается вопросом отказа России и Белоруссии от выплаты взносов по прежним тарифам.

Источник:

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Метки: wada   Дмитрий Чернышенко   Спорт   антидопинговое агентство   сотрудничество   членские взносы   
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44  комментария
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36k
Юр21 2 часа назад
Что ж вы туда так лезете как свинья к корыту? Вас по морде бьют говняной лопатой, а вы облизываетесь, благодарите и продолжаете лезть, благодетели млядь спортсменские!
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18k
Александр 5 секунд назад
Подготовить список лиц, кто проталкивает нужду оплаты в пользу ВАДА, и обязать их оплату эту произвести из личных средств. Государственные деньги не тратить ни копейки!!!
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1k
K_II_T 4 минуты назад
Американцы тоже недовольны.
Но продолжают продавать самые крутые мобилки
IPhone pro max за 100 тыр
через местных перекупов.

А если хлопнут дверью.
Будет ситуация как с blackberry 10 лет назад.
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22
evgenylevichev 7 минут назад
А вот мне интересно, почему когда протаскивается какая-либо позорная для страны бяка, то у таскателя фамилия , как правило, заканчивается на "o"? Или это мне одному так показалось?
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128k
Аааа 8 минут назад
Кому-то из лоббистов этого решения европи..ры жирный откат пообещали
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3k
Olegsky 11 минут назад
Млять. Совсем нет гордости за страну
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22k
КВТИУ-80 11 минут назад
Смысл?
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3k
Igor Grishaev 11 минут назад
Российские спортивные чиновники, похоже, вступили в какой-то европейский клуб мазохистов, и им нравится, когда европейцы их секут по попе плёткой.
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20k
копатель (копаю, но могу и закапывать) 22 минуты назад
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1k
K_II_T Полчаса назад
Пишут, что wada к ЮНЕСКО привязана.
Поэтому получает свою копеечку
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5k
Василий Афиногенов Полчаса назад
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33k
Kladbische Полчаса назад
О, как возбудился народ то!) Ребята спокойнее. Особо расписывать не буду, просто как пример скажу, в 2013 году, одна страна, сказала, что вертела она всё и вся, и она вся такая самостоятельная и вся независимая и прежние связи ей не интересны и новая жизнь впереди, и счастье великое, а на всё остальное плевать. Теперь эта страна доживает свой короткий век, медленно исчезая, вместе с населением. А всё потому, что решила, что можно не считаться с соседями и вообще ни с кем, кроме своих хотелок.

Ребята, ни Европа, ни США, ни другие страны никуда не денутся, и вы никакую стену не построите, под купол не спрячетесь и на луну их не отправите. Времена поменяются, и многие решения, которые на эмоциях были сделаны, будут очень больно аукаться. ВАДА, как идея, ничего плохого из себя не представляет, то что она попала под влияние кого-то это не её беда, это всеобщая проблема, не только ВАДА но и других организаций и целых стран.

И нужно, не рвать связи и рушить всё и вся, а добиваться справедливого отношения, и делается это комплексно, с трудностями и непопулярными решениями, но никак не путём хлопанья дверью, со словами, да пошли вы все!
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5k
Горожанин Полчаса назад
"Возникает много вопросов, но в правительстве считают, что Россия щедрая ответственная страна и обязана платить по счетам".
----------------
Не в правительстве России так считают, а какое-то неизвестное стране и народу ЧМО в администрации президента так считает. Такова ситуация.
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1k
K_II_T Полчаса назад
А спортсменов критикуют.

Как спортсмены могут выступать под нейтральным флагом?
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2k
tessio 38 минут назад
Говорят что во власти отрицательный отбор - вот доказательство
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9k
Allmaster 45 минут назад
Где то в правительстве сидит шишка, которая имеет акции ВАДА. Вот и все. Лобби.
Ну или эта ВАДА гангстер которого прям боятся в правительстве.
Взнос конечно невеликий, но после того треша что они нам выкатывали, это действительно выглядит так, тебе плюнули в морду, а ты утерся...
Почему бы не замутить нормальные игры, думаю после того, как там всякие мужебабы рекорды бью, сделать чистые игры.
Без [мат] и без всяких "капель для носа" Любую хню нашли - в лес!
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465
Дима Новосельский 48 минут назад
Сраные куколды...
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1k
Валерий 50 минут назад
Прям садо-мазо какое-то...
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7k
Трям 57 минут назад
Это выглядит как плевок в лицо всем россиянам!
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1k
АртемШишков 58 минут назад
Куколды!
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13k
Марсианин 58 минут назад
Ну это же при путине, мазохисте... ему ТАК нравится...
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Burzum
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