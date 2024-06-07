Россия заплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство

Возникает много вопросов, но в правительстве считают, что Россия —
щедрая ответственная страна и обязана платить по счетам.
Россия продолжит сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и в скором планирует выплатить ему членский взнос. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Чиновник заявил, что страна обязана платить по счетам, поскольку взаимодействует с WADA и надеется на возврат российских спортсменов на международные соревнования.
"В 2006 году РФ ратифицировала конвенцию (о борьбе с допингом в спорте), поэтому, как и другие её участники, обязана платить ежегодные взносы. Мы ответственная страна, которая выполняет взятые на себя обязательства, поэтому продолжаем взаимодействие с агентством, чтобы обеспечить нашим спортсменам возможность полноценно участвовать в любых спортивных соревнованиях", — заявил Чернышенко.
Примечательно, что в начале мая замминистра спорта Андрей Фёдоров жаловался в Госдуме на WADA, которое под разными предлогами отказывается принимать взносы от России за 2023 год. А замруководителя секретариата заместителя председателя правительства Наталья Паршикова добавила, что Россия со своей стороны делает всё возможное, чтобы погасить задолженность за прошедший год.
Отмечается, что проблемы с выплатой взносов начались в 2022 году, когда Россия вышла из Совета Европы. Спортивные чиновники выразили недовольство тем, что WADA требует с России такую же сумму как с члена европейской организации, хотя она в Совете Европы больше не состоит. В середине ноября WADA создало рабочую группу, которая занимается вопросом отказа России и Белоруссии от выплаты взносов по прежним тарифам.
Источник:
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Но продолжают продавать самые крутые мобилки
IPhone pro max за 100 тыр
через местных перекупов.
А если хлопнут дверью.
Будет ситуация как с blackberry 10 лет назад.
Поэтому получает свою копеечку
Ребята, ни Европа, ни США, ни другие страны никуда не денутся, и вы никакую стену не построите, под купол не спрячетесь и на луну их не отправите. Времена поменяются, и многие решения, которые на эмоциях были сделаны, будут очень больно аукаться. ВАДА, как идея, ничего плохого из себя не представляет, то что она попала под влияние кого-то это не её беда, это всеобщая проблема, не только ВАДА но и других организаций и целых стран.
И нужно, не рвать связи и рушить всё и вся, а добиваться справедливого отношения, и делается это комплексно, с трудностями и непопулярными решениями, но никак не путём хлопанья дверью, со словами, да пошли вы все!
Ну и что, давай от всего откажемся, всех разгоним. Перестанем всем платить всех содержать и заживём тогда вообще по красоте))))
Поэтому здесь платят за позорище и унижение. Нахрена это делается непонятно.
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Не в правительстве России так считают, а какое-то неизвестное стране и народу ЧМО в администрации президента так считает. Такова ситуация.
Как спортсмены могут выступать под нейтральным флагом?
Ну или эта ВАДА гангстер которого прям боятся в правительстве.
Взнос конечно невеликий, но после того треша что они нам выкатывали, это действительно выглядит так, тебе плюнули в морду, а ты утерся...
Почему бы не замутить нормальные игры, думаю после того, как там всякие мужебабы рекорды бью, сделать чистые игры.
Без [мат] и без всяких "капель для носа" Любую хню нашли - в лес!