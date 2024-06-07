Россия заплатит членский взнос во Всемирное антидопинговое агентство

Россия продолжит сотрудничество со Всемирным антидопинговым агентством (WADA) и в скором планирует выплатить ему членский взнос. Об этом в беседе с агентством ТАСС рассказал вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. Чиновник заявил, что страна обязана платить по счетам, поскольку взаимодействует с WADA и надеется на возврат российских спортсменов на международные соревнования.



