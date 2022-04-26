Медведева, Загитова, Навка и другие фигуристки, украсившие обложки журналов для мужчин

Только ленивый не написал об откровенной фотосессии фигуристки Евгении Медведевой для обложки мужского журнала Maxim, вышедшей в начале апреля. Впрочем, Евгения была не первой. Снимались для мужских журналов и другие звёзды российского фигурного катания. Для большинства, как говорят девочки, это было новым опытом и шагом к принятию себя.
Катарина Витт
Согласие спортсменки на фотосессию журнал Playboy добивался 10 лет — и всё-таки добился. Говорят, что не последнюю роль в итоге сыграли какие-то личные связи и кругленькая сумма. Легенда фигурного катания 80-х, девушка, которую журнал "Time" назвал в 1988 году "самым красивым лицом социализма", снялась для культового мужского издания только в 1998-м, спустя четыре года после окончательного завершения спортивной карьеры.
Татьяна Навка
Ещё до победы на Олимпиаде-2006 Навка приняла участие в фотосессии для MAXIM. Сейчас архивные снимки супруги Дмитрия Пескова недоступны — издание удалило их после того, как Татьяна вышла замуж.
Анна Семенович
Вы может быть, удивитесь, но в юности Семенович была достаточно успешной фигуристкой и каталась в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. С фигурным катанием пришлось закончить из-за травмы. Когда у Анны началась карьера в шоу-бизнесе, она не раз снималась для мужских журналов, в том числе, для Maxim.
Татьяна Тотьмянина
Олимпийская чемпионка Татьяна Тотьмянина появилась на обложке Playboy тоже после завершения карьеры, в 2014 году. Муж - фигурист Алексей Ягудин, был не против. «Как же такая красота может не нравиться?» — отреагировал он на съёмку супруги.
Елизавета Туктамышева
Юная Лиза Туктамышева блеснула в журнале MAXIM пошумела в конце февраля 2021 года, а спустя месяц завоевала серебро на чемпионате мира в Стокгольме. «Когда я увидела фотографии для MAXIM, у меня самооценка выше стала. Я поняла, что моё тело — красивое», — призналась Елизавета в подкасте IceRoom. Об этом пишет спортивное издание Чемпионат.com.
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АНТИФИШКИ
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