Медведева, Загитова, Навка и другие фигуристки, украсившие обложки журналов для мужчин

Анна Семенович

Вы может быть, удивитесь, но в юности Семенович была достаточно успешной фигуристкой и каталась в паре с олимпийским чемпионом Романом Костомаровым. С фигурным катанием пришлось закончить из-за травмы. Когда у Анны началась карьера в шоу-бизнесе, она не раз снималась для мужских журналов, в том числе, для Maxim.