В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

Ранее мы сообщали, что на Australian Open запретили проносить и демонстрировать российский флаг. Всё из-за оскорбившегося до глубины души украинца. Теперь охранники в Мельбурн-парке следят за тем, чтобы российский флаг нигде не мелькал.

Сербские болельщики проходили мимо, один из которых набросил флаг своей страны на плечи. Бдительный охранник тут же попытался конфисковать флаг, перепутав его с российским.