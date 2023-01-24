В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

Посетители в Мельбурн-парке наткнулись на охранника, который тут же принялся их оскорблять. Дело в том, что болельщики были из Сербии и шли с флагом своей страны. Охранник знает, что российский флаг запретили на Australian Open, вот только как выглядит флаг России охранникам не объяснили.
Ранее мы сообщали, что на Australian Open запретили проносить и демонстрировать российский флаг. Всё из-за оскорбившегося до глубины души украинца. Теперь охранники в Мельбурн-парке следят за тем, чтобы российский флаг нигде не мелькал.
Сербские болельщики проходили мимо, один из которых набросил флаг своей страны на плечи. Бдительный охранник тут же попытался конфисковать флаг, перепутав его с российским.
«Вы чёртов расист», — сказал один из участников инцидента представителю охраны.
Лишь после того, как сербы смогли доказать, что у них именно флаг Сербии, их отпустили.
В конце ролика болельщики сказали, что поддерживают Россию.
Запрещать сказали, а вот что запрещать — так и не объяснили!
Источник:
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Да то там " скоро"...УЖЕ.....
Вселенной пофиг на Россию, Украину, Америку. Для вселенной стран не существует, это все в головах у людей.