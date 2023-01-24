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В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

В Австралии на турнире по теннису пытались отобрать у сербов флаг, приняв его за российский

Автор:
24 января 2023 10:32
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Австралия   Россия   Спорт   Украина   видео   интересное   сербы   флаг   фото   
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Посетители в Мельбурн-парке наткнулись на охранника, который тут же принялся их оскорблять. Дело в том, что болельщики были из Сербии и шли с флагом своей страны. Охранник знает, что российский флаг запретили на Australian Open, вот только как выглядит флаг России охранникам не объяснили.

Ранее мы сообщали, что на Australian Open запретили проносить и демонстрировать российский флаг. Всё из-за оскорбившегося до глубины души украинца. Теперь охранники в Мельбурн-парке следят за тем, чтобы российский флаг нигде не мелькал.

Сербские болельщики проходили мимо, один из которых набросил флаг своей страны на плечи. Бдительный охранник тут же попытался конфисковать флаг, перепутав его с российским.

«Вы чёртов расист», — сказал один из участников инцидента представителю охраны.

Лишь после того, как сербы смогли доказать, что у них именно флаг Сербии, их отпустили.

Запрещать сказали, а вот что запрещать — так и не объяснили!

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Метки: Австралия   Россия   Спорт   Украина   видео   интересное   сербы   флаг   фото   
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11  комментариев
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7k
Copycat Час назад
Да я на редите подписан на сербов, они действительно в массе своей за РФ
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6k
Станислав 3 минуты назад
У охранника четкое указание, не выполнив его, он потеряет работу. Может он и не расист вовсе, хотя тут более уместное слово "нацист". А вот те кто эти указания дал, вот те недолюди - самые натуральные нацики.
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4k
просто Дмитрий 6 минут назад
Скоро в Прибалтике. ...
Да то там " скоро"...УЖЕ.....
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15k
куджо 18 минут назад
Прекрасные страны запада, эталон! мерзостный....
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2k
Карл Капитал 36 минут назад
Сербы мир вам
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52k
smakido 49 минут назад
"Мой друг, на повороте дней вижу я все ясней кто настоящий друг!"
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961
Шурман Час назад
У меня сосед серб и полностью на стороне России и против хохлов , просто говорит что его бесят эти блевотные сине желтые флаги на зданиях , цитирую его слова , их флаг ассоциируется с тем что ты насрал желтым говном в голую воду :) В целом согласен , придуманный флаг , придуманный герб .
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19
Елена Головач Шурман 39 минут назад
Любой флаг и герб придуманный.
Вселенной пофиг на Россию, Украину, Америку. Для вселенной стран не существует, это все в головах у людей.
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636
Uganda Час назад
Долбаные расисты
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10k
Евгений Час назад
Странно, что ремарка про расизм, прошла вскользь и незаметно. Если б он до негра доипался, мол, нельзя тебе здесь ходить, его бы на клочки порвали, а тут, ну расист и расист, чего уж там.
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PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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