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Олимпийская чемпионка и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию

Олимпийская чемпионка и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию

Автор:
28 сентября 2022 10:04
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Давыдова   Россия   Спорт   интересное   олимпийская чемпионка   покинула Россию   фото   чемпионка   шоу бизнес   
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Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию и возвращаться не планирует. О причинах своего отъезда знаменитая спортсменка не сообщила.

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила РИА Новости, что Анастасия Давыдова уехала из России. Эту информацию подтвердили ТАСС сотрудники московского "Центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой". О причинах своего отъезда синхронистка не сообщила, но известно, что возвращаться на родину она не планирует, уточняют Вести.

В то же время Федерация синхронного плавания России заявила, что уведомлений от Давыдовой не поступало.

Напомним, что Давыдова — пятикратная чемпионка Олимпийских игр. Она выигрывала в Афинах-2004 (дуэт, группа), Пекине-2008 (дуэт, группа) и Лондоне-2012 (группа). На Олимпиаде в Лондоне она была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия. Также на ее счету 13 побед на чемпионатах мира. Помимо этого, Давыдова — действующий генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), а также кавалер трех государственных орденов.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Давыдова   Россия   Спорт   интересное   олимпийская чемпионка   покинула Россию   фото   чемпионка   шоу бизнес   
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4  комментария
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48k
dima423 6 минут назад
Во первых мало ли может в отпуск отдохнуть поехала или перезимовать в теплых края... во вторых откуда известно что возвращаться не планирует, если сами же в тексте пишете что от нее никаких заявлений не поступало... в третьих ну уж наверняка не от мобилизации скрывается)
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901
Nick Z 57 секунд назад
Каждому - своё
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3k
Едондер пуп 23 минуты назад
Повестка пришла, видать. Боевая задача - плавать вверх ногами вдоль Одессы и отвлекать противника))
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1k
ChePaev Полчаса назад
когда все крысы убежали, корабль перестал тонуть
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