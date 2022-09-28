Олимпийская чемпионка и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию

Пятикратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию и возвращаться не планирует. О причинах своего отъезда знаменитая спортсменка не сообщила.
Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила РИА Новости, что Анастасия Давыдова уехала из России. Эту информацию подтвердили ТАСС сотрудники московского "Центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой". О причинах своего отъезда синхронистка не сообщила, но известно, что возвращаться на родину она не планирует, уточняют Вести.
В то же время Федерация синхронного плавания России заявила, что уведомлений от Давыдовой не поступало.
Напомним, что Давыдова — пятикратная чемпионка Олимпийских игр. Она выигрывала в Афинах-2004 (дуэт, группа), Пекине-2008 (дуэт, группа) и Лондоне-2012 (группа). На Олимпиаде в Лондоне она была знаменосцем сборной России на церемонии закрытия. Также на ее счету 13 побед на чемпионатах мира. Помимо этого, Давыдова — действующий генеральный секретарь Олимпийского комитета России (ОКР), а также кавалер трех государственных орденов.
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АНТИФИШКИ
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