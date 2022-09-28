Олимпийская чемпионка и генсек Олимпийского комитета РФ Анастасия Давыдова покинула Россию

Тренер сборной России по синхронному плаванию Татьяна Покровская сообщила РИА Новости, что Анастасия Давыдова уехала из России. Эту информацию подтвердили ТАСС сотрудники московского "Центра синхронного плавания Анастасии Давыдовой". О причинах своего отъезда синхронистка не сообщила, но известно, что возвращаться на родину она не планирует, уточняют Вести.

В то же время Федерация синхронного плавания России заявила, что уведомлений от Давыдовой не поступало.