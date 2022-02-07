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Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России

Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России (2 фото)

Автор:
07 февраля 2022 08:38
Сообщество : Спорт
Метки: Канада   Олимпиада-2022   Россия   Спорт   жеснкий хоккей   интересное   олимпиада   
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Матч между Россией и Канадой по хоккею среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине должен был начаться в 7:10 по московскому времени, но был отложен по просьбе канадской сборной.

Во время зимних Олимпийских игр в Пекине произошёл необычный случай. Женщины из канадской сборной по хоккею заявила, что ждёт результаты ПЦР-тестов всех наших хоккеисток. Хотя эти процедуры уже проводили заранее, а команды успели провести разминку. 

"Я извиняюсь, но что это за фортель? Почему техническое поражение не ставят? - удивился журналист Константин Придыбайло. - Я понимаю, что они придумали когда-то хоккей, но не надо борзеть".

Матч был отложен на час, после чего хоккеистки вышли на лёд в масках. Сообщается, что в масках девушки будут играть до тех пор, пока не придут свежие результаты тестов у сборной России.

Хоккей в масках начался для России печально: наши девушки пропустили две быстрые шайбы в течение 20 секунд.

"Пока остаётся непонятным, почему вообще Канада позволила себе такую выходку и при этом не получила техническое поражение. В правилах ничего не сказано о том, что соперники должны предоставлять друг другу отрицательные тесты перед матчем", - сообщил корреспондент "Чемпионата" Лев Лукин.


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Метки: Канада   Олимпиада-2022   Россия   Спорт   жеснкий хоккей   интересное   олимпиада   
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2k
vagon1 Полчаса назад
А Олимпийский комитет России опять сглотнул молча?!
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1k
Миша 15 минут назад
Сделать ПЦР-тесты, но их проверить на допинг.

Не вышли на матч, это однозначно поражение.
Судью на мыло!
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2k
Иван 20 минут назад
Да вообще ах*ели. Сху*ли наших спортсменов закрывают на какой то там карантин, они все привиты супер вакциной спутник. Русофобы ибаные.
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364
Youtube's Best Channel Полчаса назад
Вы можете острить сколько угодно, но даже с затрудняющими дыхание масками канадки загнали им две шайбы. Да, впереди ещё два периода, но всё же!
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509
Олег 36 минут назад
Этот фарс под названием спорт превращается в полный идиотизм. Мало было обвинений в допинге... Приплетают ещё и барановирус к этому.
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5k
tamin 36 минут назад
Любой метод хорош для победы. Я бы наших попросил предоставить подтверждение, что они бабы. В смысле яйца не торчат там
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996
Alex 37 минут назад
Там может и не девченки на лед вышли) мб для этого и весь каламбур с масками. Биатлонисты астматики, сестры Уильямс переколотые анаболиками и тестостероном и пр. Уже все что угодно могут выкинуть для рейтинга среди своего населения.
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12k
BARcyk 51 минуту назад
Техническое поражение, чего проще-то...
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