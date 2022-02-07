Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России

Матч между Россией и Канадой по хоккею среди женщин на зимних Олимпийских играх в Пекине должен был начаться в 7:10 по московскому времени, но был отложен по просьбе канадской сборной.
Во время зимних Олимпийских игр в Пекине произошёл необычный случай. Женщины из канадской сборной по хоккею заявила, что ждёт результаты ПЦР-тестов всех наших хоккеисток. Хотя эти процедуры уже проводили заранее, а команды успели провести разминку.
"Я извиняюсь, но что это за фортель? Почему техническое поражение не ставят? - удивился журналист Константин Придыбайло. - Я понимаю, что они придумали когда-то хоккей, но не надо борзеть".
Матч был отложен на час, после чего хоккеистки вышли на лёд в масках. Сообщается, что в масках девушки будут играть до тех пор, пока не придут свежие результаты тестов у сборной России.
Хоккей в масках начался для России печально: наши девушки пропустили две быстрые шайбы в течение 20 секунд.
"Пока остаётся непонятным, почему вообще Канада позволила себе такую выходку и при этом не получила техническое поражение. В правилах ничего не сказано о том, что соперники должны предоставлять друг другу отрицательные тесты перед матчем", - сообщил корреспондент "Чемпионата" Лев Лукин.
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Не вышли на матч, это однозначно поражение.
Судью на мыло!