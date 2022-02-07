Канадские хоккеистки не вышли на матч со сборной России

Во время зимних Олимпийских игр в Пекине произошёл необычный случай. Женщины из канадской сборной по хоккею заявила, что ждёт результаты ПЦР-тестов всех наших хоккеисток. Хотя эти процедуры уже проводили заранее, а команды успели провести разминку.

"Я извиняюсь, но что это за фортель? Почему техническое поражение не ставят? - удивился журналист Константин Придыбайло. - Я понимаю, что они придумали когда-то хоккей, но не надо борзеть".

Матч был отложен на час, после чего хоккеистки вышли на лёд в масках. Сообщается, что в масках девушки будут играть до тех пор, пока не придут свежие результаты тестов у сборной России.