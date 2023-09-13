В интервью Sport24 она заявила, что пыталась уговорить ученицу съехать со съемной квартиры, где они живут вместе уже много лет.

В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту. После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму.