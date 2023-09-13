Тренер по фигурному катанию Софья Федченко рассказала о причине побега 16-летней Алины Горбачёвой, которую сутки искали по всей Москве.
16-летняя Алина Горбачёва 28 августа вышла с тренировки и пропала на сутки. Девушка ночевала в подъезде и в кинотеатре. Родственники девочки винят во всём тренера Алины, Софью Федченко. Алина вот уже 7 лет живёт вместе с Софьей, хотя её родители тоже в Москве. Как оказалось, Федченко убеждала девочку уехать к родным.
В интервью Sport24 она заявила, что пыталась уговорить ученицу съехать со съемной квартиры, где они живут вместе уже много лет.
В ее импульсивном поступке я считаю себя виноватой на сто процентов. У нас был конфликт. Бытовой, абсолютно не имеющий отношения к спорту. После долгого разговора я обозначила Алине свою позицию, касающуюся ее проживания со мной и моей опеки над ней. Сказала, что не готова нести ответственность за ее жизнь и здоровье, если не соблюдаются определенные правила. Подчеркнула, что она может продолжать кататься в академии, и на тренировочный процесс это никак не повлияет. Но, что касается жизни, то ей нужно переезжать к кому-то из родственников или снять отдельно квартиру, поставив предварительно в известность маму.
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Здравствуйте! Можно ли более подробно узнать об основных и предпочтительных требованиях к потенциальному кандидату: необходимые навыки, профессиональный опыт и личные качества, которые работодатель ожидает найти в кандидате, нанятом на указанную должность. Какие именно нужны работодателю? Насколько важно для работодателя наличие соответствующего опыта работы у потенциального кандидата? Спасибо.
Скажи честно, пьяный пишешь?
Синька-зло........
Как в твоём посте, да? )))
Только хохлам не показывайте видео, скажут проделки Мосфильма да и фейком назовут.