В России выросла заболеваемость корью в 79 раз из-за цыган и баптистов

Ещё в 2023 году «Медвестник» сообщал, что вспышки кори наблюдались у цыган и баптистов. Первые 70 заболевших в Курской области - прихожане местной баптисткой церкви, которые выступают против прививок. В Брянской и Ивановской областях 19 заболевших 19 пациентов проживали в одном таборе.

Также виной всему антипрививочники. В Свердловской области среди заболевших 91,2% не были привиты против кори.