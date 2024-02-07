FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8245 постов • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
В России выросла заболеваемость корью в 79 раз из-за цыган и баптистов

В России выросла заболеваемость корью в 79 раз из-за цыган и баптистов

Автор:
07 февраля 2024 21:17
Сообщество : Жить в России
Метки: Вакцина   баптисты   здоровье   интересное   коры   статистика   фото   цыгане   
2748
2

За прошедшие месяцы 2024 года в России заразилось от 5 до 200 человек в каждом регионе.

В 2023 году в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее, следует из данных Роспотребнадзора. В 2024 году уже были выявлены вспышки кори в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах. Статистику предоставляет Mash.
Медики считают, что виной всему - антипрививочники, традиции этнических групп и недостаток вакцины от кори. Вакцины не хватает из-за трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины, которые не попали в национальный календарь профилактических прививок.

Ещё в 2023 году «Медвестник» сообщал, что вспышки кори наблюдались у цыган и баптистов. Первые 70 заболевших в Курской области - прихожане местной баптисткой церкви, которые выступают против прививок. В Брянской и Ивановской областях 19 заболевших 19 пациентов проживали в одном таборе.

Также виной всему антипрививочники. В Свердловской области среди заболевших 91,2% не были привиты против кори.

Групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди «цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок, - сообщили в Роспотребнадзоре.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Вакцина   баптисты   здоровье   интересное   коры   статистика   фото   цыгане   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
23  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
58k
Мойша 8 часов назад
Если те шлемазлы не хотят сознательно прививаться, то нечего их и лечить - деньги тратить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
5k
Дмитрий Круглов 11 минут назад
Почему интересно удалили с ютуба все видео, как в Китае прохожие падают на улицах замертво, в Индии сжигают гигантские кучи человеческих тел, а в Европе на улицах пробки из карет Скорой помощи? Неужели это все было вранье для запугивания?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Комментарий удален. Причина: предложил спам-фильтр при добавлении комментария
−11
Комментарий удален. Причина: разжигание межнациональной розни
−8
2k
ДК 4 часа назад
А ведь найдутся анти-прививочники которые будут утверждать что прививки от кори - это правильно, зато от Ковида - уже зло, потому что они точно знают состав и действенность каждой прививки, им с дивана все куда виднее чем разным там врачам!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
Шлагбаумэн 4 часа назад
"За прошедшиЕ месяцы 2024"... А много месяцев уже прошло у вас a 2024-м ? Я лично ваш сосед, живу в 2037-м, поведайте обстановку, а то у нас берестяные рукописи все истлели, не помним ничего...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Сергей Лаврушкин 5 часов назад
дожили..
давно побеждённые болезни возвращаются из-за невежества отдельных слоёв населения...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
53k
smakido 6 часов назад
Господи, ну почему в Союзе даже вопросов по поводу прививок не было- надо, значит надо. Были, наверно, очень редкие исключения. И в резу льтате про вышеперечисленные болезни были забыты!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Slowly 7 часов назад
Надо ромал к бобтистам подселить.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Андрей Крылов 7 часов назад
Может надо уничтожать циган и баптистов? Впрочем, последние, вроде признаны иноагентапми и нежелательными всяко давно. А вот цигане... С ними что-то очень долго цацкаются. Может не надо кремотории делать (шучу), но высылать нахрен и лишать гражданства давно пора тех, кто не в обществе и быть там не собирается. И дело не в национальности. Паразит? Нафиг за пределы России! Куда ? То отдельная тема. Куда примут, или на какой, пока слабо обитаемый остров. У нас в Курильской гряде таких предостаточно... я даже не предлагаю какие совсем уж злые места, вроде острова Врангеля или Новой Земли... На выделить для наркораспотанителей и всяких гадов отсров. чтоб дили тами как моугут... Почему нет? сахалин поганить далдко.Зватит и отрова поменьше. Из много там. Вот, есть предлодение там сделать поднадзорно- самоупраяляемую разерваци. Как именно - детали. Но реально может сработать.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
−21
Anya Mezentseva 7 часов назад
"Вакцины не хватает из-за трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины, которые не попали в национальный календарь профилактических прививок." То есть расчитать они не могли что такая ситуация будет. Войну развизали и тоже не подумали что беженцы будут. Но зато можно обвинить во всем нелегалов, беженцев и цыган. Нашли казлов отпущения. Лучше своюьработу делать надо, расчитывать количество, прогназировать, разъеснительную работу вести и тд.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
Шэльмавье фон Шольценко Anya Mezentseva 7 часов назад
Жжелудь нннада?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
20k
Bill 7 часов назад
Хорошая новость. Болеют ведь цыгане и антипрививочники - их не жалко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
6k
hhwost 7 часов назад
у меня в доме уже четверо инфицированных.
звонили с поликлиники, звали прививаться. такие заботливые

а я не дома, я в соседнем городе уже две недели...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
kolobok263 7 часов назад
завозите больше чурбанья. вас заражают, убивают, избивают, грабят, забирают ваши пособия, а вы терпите, платите за них. чего гундеть то , это уже лет 20 идет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
17k
a_komolow 8 часов назад
Корью болеют один раз , и чем раньше - тем легче переносится
А потом уже иммунитет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
347786



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
Генерала таможни уволили из ФТС после пьяного дебоша в Калининграде
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по которым берут на работу в Disney
«Узаконенный расизм и сексизм»: Илон Маск показал «стандарты инклюзивности», по...
Набирающие популярность в сообществах
Самые сильные люди в мире. ТОП. Интересные факты
Самые сильные люди в мире. ТОП. Интересные факты
Инициативный. Автор Александр Райн
Инициативный. Автор Александр Райн
Бабули, не ходите в лес одни гулять
Бабули, не ходите в лес одни гулять
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Когда у тебя полный пакет

Лучшие демотиваторы
Когда обычные мясные блюда уже не удивляют.

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#автомобили#в мире#интересное#аварии#авто аварии#собака#кино#дети#Китай
#животные#автомир#Прикол#факты#ДТП#Автовсячина#история#подборка#забавно#креатив
#машина#Юмор#люди#интересно#США#Разное#позитив#фильм#Россия#новости
Бабули, не ходите в лес одни гулять Бабули, не ходите в лес одни гулять В Москве школьник отравился напитком потому, что кто-то налил туда моющее средство В Москве школьник отравился напитком потому, что кто-то налил туда моющее средство Медики сообщили, что в Германии мужчины чаще всего ломают себе пенис в Рождество Медики сообщили, что в Германии мужчины чаще всего ломают себе пенис в Рождество "Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь "Я похож на хворого человека?": после госпитализации Отар Кушанашвили вышел на связь "Болеет очень сильно!": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии своей матери "Болеет очень сильно!": дочь Анастасии Заворотнюк рассказала о состоянии своей матери Мадонна рассказала на концерте, что перед туром успела полежать в коме Мадонна рассказала на концерте, что перед туром успела полежать в коме

На что жалуетесь?

Вернуться