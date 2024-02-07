В России выросла заболеваемость корью в 79 раз из-за цыган и баптистов

За прошедшие месяцы 2024 года в России заразилось от 5 до 200 человек в каждом регионе.
В 2023 году в России выявили в 288 раз больше заболевших корью, чем годом ранее, следует из данных Роспотребнадзора. В 2024 году уже были выявлены вспышки кори в Ростовской области, Краснодарском крае и других регионах. Статистику предоставляет Mash.
Медики считают, что виной всему - антипрививочники, традиции этнических групп и недостаток вакцины от кори. Вакцины не хватает из-за трудовых мигрантов из СНГ и беженцев с Украины, которые не попали в национальный календарь профилактических прививок.
Ещё в 2023 году «Медвестник» сообщал, что вспышки кори наблюдались у цыган и баптистов. Первые 70 заболевших в Курской области - прихожане местной баптисткой церкви, которые выступают против прививок. В Брянской и Ивановской областях 19 заболевших 19 пациентов проживали в одном таборе.
Также виной всему антипрививочники. В Свердловской области среди заболевших 91,2% не были привиты против кори.
Групповые очаги заболевания в течение года наблюдались среди «цыганского населения и религиозных общин, отказывающихся от прививок, - сообщили в Роспотребнадзоре.
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Добавив в свои клетки к генам своих папы и мамы немного генов от Гинзбурга, Вы уже никогда не станете прежним...
давно побеждённые болезни возвращаются из-за невежества отдельных слоёв населения...
За отказ от прививки ребёнка можно было запросто лишиться родительских прав.
звонили с поликлиники, звали прививаться. такие заботливые
а я не дома, я в соседнем городе уже две недели...
А потом уже иммунитет