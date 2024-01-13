В Кении для дальнобойщиков открыли медицинские пункты, чтобы заставить их лечиться

Как выяснилось, африканские водители не ходят по врачам, но вместе с этим ведут сидячий образ жизни. Обеспокоившись этим, местная организация открыла 23 мобильных пункта на трассах страны.
Кенийские дальнобойщики вынуждены ездить в жаре, во время сезона дождей и ураганов. Местные жители даже считают, что это одна из самых опасных профессий в стране. Водители в Африке ведут малоподвижный образ жизни, неправильно питаются и порой даже не выходят из автомобиля по нескольку недель. Надо ли говорить, что водители пренебрегают медицинскими осмотрами.
В связи с этим компания North Star Alliance стала открывать на самых крупных трассах пункты медицинской помощи. В железных контейнерах медики измеряют давление, температуру и проводят необходимые анализы. Кроме того, они выдают рекомендации водителям, сообщает The Guardian.
Врачи отмечают, что пациенты-водители зачастую не знают о всех своих проблемах со здоровьем:
— Они приехали по поводу другого заболевания, а затем обнаружили, что у них гипертония. Учитывая, что высокое кровяное давление является опасным для жизни состоянием, его раннее выявление может спасти жизни.
Многие водители проводят много времени в дороге, а во время отдыха у них нет ни сил ни желания заниматься своим здоровьем.
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