В Кении для дальнобойщиков открыли медицинские пункты, чтобы заставить их лечиться

В связи с этим компания North Star Alliance стала открывать на самых крупных трассах пункты медицинской помощи. В железных контейнерах медики измеряют давление, температуру и проводят необходимые анализы. Кроме того, они выдают рекомендации водителям, сообщает The Guardian.

Врачи отмечают, что пациенты-водители зачастую не знают о всех своих проблемах со здоровьем: