В Приморском крае больше полусотни людей отравились бургерами с сальмонеллой

В кафе выявили многочисленные нарушения.
Кафе "М-Бургер" в Дальнереченске прославилось на всю страну из-за массового отравления местных жителей. Всего отравился 51 человек, среди которых 35 детей. 33 пострадавших госпитализированы в Дальнереченскую больницу, 18 человек проходят лечение в Кировской инфекционной больнице. Тяжелобольных среди госпитализированных нет. После стольких обращений за сутки кафе заинтересовался Роспотребнадзор, сообщает "Коммерсант".
После проверки Роспотребнадзор сообщил, что у всех отравившихся была найдена сальмонелла.
«При проведении исследований молекулярно-генетическим методом в лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Приморском крае" из материала от заболевших лиц выделена сальмонелла»,— сообщило управление Роспотребнадзора по Приморскому краю.
Также специалисты обнаружили множественные нарушения. Продукты были не промаркированы, сопутствующих документов не было, также было не ясно, откуда взялись продукты и сколько они пролежали в кафе. Никаких данных о поставщиках и свежести продуктов нет. Кроме того, у персонала «М-Бургер» отсутствуют сведения о прохождении предварительного и периодического медицинского осмотра, а также профессиональной гигиенической подготовки и аттестации. Следователи возбудили уголовное дело.
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