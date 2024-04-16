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В Китае бушует супергонорея, которая не лечится лекарствами и грозит миру эпидемией

В Китае бушует супергонорея, которая не лечится лекарствами и грозит миру эпидемией

Автор:
16 апреля 2024 18:12
Сообщество : Медицина на Фишках
Метки: Китай   болезнь   здоровье   интересное   супергонорея   фото   эпидемия   
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Болезнь передаётся половым путём.

На смену обычной гонорее пришла супергонорея. Эта болезнь устойчива ко всем существующим антибиотикам и по сути пока никак не лечится. Инфекция передаётся половым путём. Только за прошедший год ею заразилось 60 миллионов жителей Китая, сообщает DailyMail. Особенность инфекции противостоять антибиотикам обнаружили ещё в 2020 году. Тогда учёные всего мира сообщили, что несколько видов бактерий перестали поддаваться воздействию антибиотиков.

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Акушер-гинеколог АО «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала, что устойчивость гонореи к антибиотикам можно назвать одной из самых серьезных угроз в сфере здравоохранения. По словам врача, эта проблема могла возникнуть из-за многих факторов.

Повышению лекарственной устойчивости гонореи способствуют генетические изменения внутри организма человека. При поражении тканей вне гениталий, например, в гортани или прямой кишке, гонококки взаимодействуют и обмениваются генетическим материалом с другими микроорганизмами, присутствующими в этих областях организма, что также играет роль в их мутации

Гонорея с равной частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще заражение происходит в период половой зрелости, что связано с путем передачи гонококков во время полового акта. Гонорея приводит к целой кучи проблем, среди которых бесплодие, слепота и гнойные выделения.

Пользователи Twitter посмаковали новое слово "супегонорея"

Источник:

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Метки: Китай   болезнь   здоровье   интересное   супергонорея   фото   эпидемия   
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50  комментариев
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497
Ви 2 часа назад
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РАТНИК Минуту назад
Ясно , с азиатками опасно спать -там в пещерках зараза водится.
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4k
cnob7 Минуту назад
Ссылка youtu.be
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1k
vitstd 2 минуты назад
вот позорище будет на всю Вселенную: высокоразвитая цивилизация погибнет от банального триппера...))
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454
DuckTales 14 минут назад
ну а где же еще ? ...
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4k
Михаил 17 минут назад
че они на этот раз сожрали
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97k
Доктор Джонс 20 минут назад
"Прыг-скок, прыг-скок, я веселый гонококк, открывайте шире двери - я принёс вам гонорею" (стишок).
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7k
Кистень 24 минуты назад
Однозначно-рука Фашингтона.
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1k
Laert Полчаса назад
Летит самолет над страной третьего мира. Стюардесса объявляет:
- Эта страна малоразвита, половина населения больна туберкулезом, а
половина - СПИДом. Так что будьте осторожнее!
Один пассажир не расслышал и переспрашивает у соседа, что она сказала.
Тот ему отвечает
- Она сказала, что в этой стране можно трахать только тех, кто
кашляет...
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46k
Цыц тут у меня Полчаса назад
Ссылка youtu.be
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17k
Андрей Полчаса назад
В Китае кондомы закончились?
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72k
Пётровыч 40 минут назад
Да китайцы вообще больные!
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2
TradeMoney 47 минут назад
Вирус Спида от обезьян в Африке, птичий и свинячий грипп думаю пояснять не нужно, коронавирус впервые обнаружен на рынке морепродуктов в Китае, а сейчас еще что? кого только не имеют...
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16k
Ёшкин кот 53 минуты назад
Вот так вот.
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542
Игорь 53 минуты назад
Ну что всего то 60 000 000 китайцев заразилось из 1 500 000 000 - 4% статистическая погрешность...
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5k
Sanar 57 минут назад
Ссылка youtu.be
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26k
ЦСКА 59 минут назад
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69k
Андрей Час назад
Сначала они жрали что ни попадя, теперь вот это...
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9k
Allmaster Час назад
Трахаться с кем попало просто не надо и ты исключен :))
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11k
Garpia121 Час назад
Странное дело, как какой кошмар, так из китая.
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20k
banzai7 Час назад
Для разнообразия, может какая-то хрень пойти не из Китая?
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PokemonKa
  • Дата регистрации: 14.12.2016
  • 4932 поста (4720 в горячем)
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
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