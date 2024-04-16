В Китае бушует супергонорея, которая не лечится лекарствами и грозит миру эпидемией

Акушер-гинеколог АО «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала, что устойчивость гонореи к антибиотикам можно назвать одной из самых серьезных угроз в сфере здравоохранения. По словам врача, эта проблема могла возникнуть из-за многих факторов.

Повышению лекарственной устойчивости гонореи способствуют генетические изменения внутри организма человека. При поражении тканей вне гениталий, например, в гортани или прямой кишке, гонококки взаимодействуют и обмениваются генетическим материалом с другими микроорганизмами, присутствующими в этих областях организма, что также играет роль в их мутации

Гонорея с равной частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще заражение происходит в период половой зрелости, что связано с путем передачи гонококков во время полового акта. Гонорея приводит к целой кучи проблем, среди которых бесплодие, слепота и гнойные выделения.

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