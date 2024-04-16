В Китае бушует супергонорея, которая не лечится лекарствами и грозит миру эпидемией

Болезнь передаётся половым путём.
На смену обычной гонорее пришла супергонорея. Эта болезнь устойчива ко всем существующим антибиотикам и по сути пока никак не лечится. Инфекция передаётся половым путём. Только за прошедший год ею заразилось 60 миллионов жителей Китая, сообщает DailyMail. Особенность инфекции противостоять антибиотикам обнаружили ещё в 2020 году. Тогда учёные всего мира сообщили, что несколько видов бактерий перестали поддаваться воздействию антибиотиков.
Акушер-гинеколог АО «Медицина» Сабина Ханмирзоева рассказала, что устойчивость гонореи к антибиотикам можно назвать одной из самых серьезных угроз в сфере здравоохранения. По словам врача, эта проблема могла возникнуть из-за многих факторов.
Повышению лекарственной устойчивости гонореи способствуют генетические изменения внутри организма человека. При поражении тканей вне гениталий, например, в гортани или прямой кишке, гонококки взаимодействуют и обмениваются генетическим материалом с другими микроорганизмами, присутствующими в этих областях организма, что также играет роль в их мутации
Гонорея с равной частотой встречается как у мужчин, так и у женщин. Заболеть можно в любом возрасте, но чаще заражение происходит в период половой зрелости, что связано с путем передачи гонококков во время полового акта. Гонорея приводит к целой кучи проблем, среди которых бесплодие, слепота и гнойные выделения.
Пользователи Twitter посмаковали новое слово "супегонорея"
Источник:
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