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«Родительское сообщество должно принять раннюю беременность девочки»: депутаты посоветовали подросткам рожать и не увлекаться контрацептивами

«Родительское сообщество должно принять раннюю беременность девочки»: депутаты посоветовали подросткам рожать и не увлекаться контрацептивами

Автор:
02 февраля 2024 16:43
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   беременность   брак   депутаты   несовершеннолетний   парламентарии   подросток   ребенок   семьеведение   
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Парламентарии сообщили, что «идет борьба» за каждую беременность, в том числе среди несовершеннолетних.

Специальная группа из депутатов и приглашённых экспертов прорабатывает внедрение в школах уроков «Семьеведения». В том числе парламентарии обсудили половое воспитание молодёжи и раннюю беременность.

Директор департамента медицинской помощи детям Елена Шешко сообщила, что в 1990-х был «высочайший уровень абортов». Зашкаливал он и среди подростков. По её словам, тогда в школах решили проводить кампанию по половому воспитанию. Шешко предложила вернуться к этой практике, но уже с упором на создание семьи, «нетерпимость к бездетности» и популяризацию многодетности.

Это дополнила член думского комитета по защите семьи Татьяна Ларионова. Она рассказала, что в 90-е годы медики пришли в школы с темами про контрацепцию:

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Конечно, поддержать это родительская общественность не смогла. Я сама мама, бабушка, и тоже, несмотря на то что понимала - это важно и нужно, но вот этот клич «дай презерватив, чтобы избежать беременности» – он был излишним.

А член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова заявила:

Как работать в этом направлении с подростками - это сегодня является нашей с вами проблемой. Как сделать, чтобы не скрывать проблему, но и не выпячивать ее – не приходить (в школу) с презервативами и контрацептивами.

Она отметила, что сейчас девушкам моложе 18 лет советуют сохранять беременность, потому что «быть молодыми родителями – это здорово». И добавила, что сейчас «идёт борьба за каждую беременность».

Ну а детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова сказала, что физически молодое поколение сейчас развито очень неплохо. Но оно слишком инфантильно.

У них совершенно отсутствует понимание, что медицинский аборт – это тоже аборт. Они думают, что таблеточки, которые они пьют, – это простое решение их проблемы, не понимая, что это такой же вред здоровью, может даже и больший, чем обычный аборт.

И призвала родителей принять раннюю беременность девочки. Конечно, если подросток решила сохранить ребёнка.

Обсуждение касалась не только абортов и беременности. Все участвующие согласились, что семьеведение - гораздо более глубокая тема. И половое воспитание - это только её часть.  Например, на уроках ребятам будут объяснять, что такое гармоничная, полная семья.

Каждая четвёртая семья неполная, согласно разным исследованиям. Это значит, что ребенок растет с одним из родителей: в основном это мамы, которым помогают бабушки, няни, сестры. У нас отсутствует пример мужского поведения.

Здоровая семья, детишки и радостные родители - это и правда здорово. Кто же спорит? И многие согласятся с тем, что главные составляющие полноценной, счастливой семьи - деньги и жильё. Например, где будет жить молодая семья с ребёнком? Большинство вовсе не против рожать как можно больше, но перед ними стоит квартирный вопрос. Но это уже не касается вопросов школьных уроков семьеведения. Хотя может будут обсуждать и такое - кто знает.

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Метки: Госдума   беременность   брак   депутаты   несовершеннолетний   парламентарии   подросток   ребенок   семьеведение   
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95k
7guest Час назад
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владимир 5 минут назад
Дебилы. Презерватив должен быть при каждом акте так как у нас кроме беременностей ещё и эпидемия ВИЧ инфекции. Уступаем только африке.
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r.a.t. 15 минут назад
Я правильно понимаю, что директор департамента медицинской помощи детям Елена Шешко оправдывает на законодательном уровне последствия насильственных действий педофилов?
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12k
Vampire 19 минут назад
Хотелось бы узнать кол-во детей у данных парламентариев.
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3k
Максим Макашев 24 минуты назад
такое впечатление, что деПУТАНЫ - какие то извращенцы. Так скоро они и детское порно разрешат
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51
Феличита 54 минуты назад
еб-ла-ны, надо не презервативы предлагать, а интерес к раннему сексу понижать
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3k
Ау Час назад
Вот и началось весеннее обострение шестилетнего цикла
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51
Феличита Ау 53 минуты назад
так вроде только после марта должно начаться
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