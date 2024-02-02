«Родительское сообщество должно принять раннюю беременность девочки»: депутаты посоветовали подросткам рожать и не увлекаться контрацептивами

Специальная группа из депутатов и приглашённых экспертов прорабатывает внедрение в школах уроков «Семьеведения». В том числе парламентарии обсудили половое воспитание молодёжи и раннюю беременность.

Директор департамента медицинской помощи детям Елена Шешко сообщила, что в 1990-х был «высочайший уровень абортов». Зашкаливал он и среди подростков. По её словам, тогда в школах решили проводить кампанию по половому воспитанию. Шешко предложила вернуться к этой практике, но уже с упором на создание семьи, «нетерпимость к бездетности» и популяризацию многодетности.

Это дополнила член думского комитета по защите семьи Татьяна Ларионова. Она рассказала, что в 90-е годы медики пришли в школы с темами про контрацепцию: