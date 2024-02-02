«Родительское сообщество должно принять раннюю беременность девочки»: депутаты посоветовали подросткам рожать и не увлекаться контрацептивами

Парламентарии сообщили, что «идет борьба» за каждую беременность, в том числе среди несовершеннолетних.
Специальная группа из депутатов и приглашённых экспертов прорабатывает внедрение в школах уроков «Семьеведения». В том числе парламентарии обсудили половое воспитание молодёжи и раннюю беременность.
Директор департамента медицинской помощи детям Елена Шешко сообщила, что в 1990-х был «высочайший уровень абортов». Зашкаливал он и среди подростков. По её словам, тогда в школах решили проводить кампанию по половому воспитанию. Шешко предложила вернуться к этой практике, но уже с упором на создание семьи, «нетерпимость к бездетности» и популяризацию многодетности.
Это дополнила член думского комитета по защите семьи Татьяна Ларионова. Она рассказала, что в 90-е годы медики пришли в школы с темами про контрацепцию:
Конечно, поддержать это родительская общественность не смогла. Я сама мама, бабушка, и тоже, несмотря на то что понимала - это важно и нужно, но вот этот клич «дай презерватив, чтобы избежать беременности» – он был излишним.
А член думского комитета по охране здоровья Вероника Власова заявила:
Как работать в этом направлении с подростками - это сегодня является нашей с вами проблемой. Как сделать, чтобы не скрывать проблему, но и не выпячивать ее – не приходить (в школу) с презервативами и контрацептивами.
Она отметила, что сейчас девушкам моложе 18 лет советуют сохранять беременность, потому что «быть молодыми родителями – это здорово». И добавила, что сейчас «идёт борьба за каждую беременность».
Ну а детский специалист по профилактической медицине Минздрава Лейла Намазова сказала, что физически молодое поколение сейчас развито очень неплохо. Но оно слишком инфантильно.
У них совершенно отсутствует понимание, что медицинский аборт – это тоже аборт. Они думают, что таблеточки, которые они пьют, – это простое решение их проблемы, не понимая, что это такой же вред здоровью, может даже и больший, чем обычный аборт.
И призвала родителей принять раннюю беременность девочки. Конечно, если подросток решила сохранить ребёнка.
Обсуждение касалась не только абортов и беременности. Все участвующие согласились, что семьеведение - гораздо более глубокая тема. И половое воспитание - это только её часть. Например, на уроках ребятам будут объяснять, что такое гармоничная, полная семья.
Каждая четвёртая семья неполная, согласно разным исследованиям. Это значит, что ребенок растет с одним из родителей: в основном это мамы, которым помогают бабушки, няни, сестры. У нас отсутствует пример мужского поведения.
Здоровая семья, детишки и радостные родители - это и правда здорово. Кто же спорит? И многие согласятся с тем, что главные составляющие полноценной, счастливой семьи - деньги и жильё. Например, где будет жить молодая семья с ребёнком? Большинство вовсе не против рожать как можно больше, но перед ними стоит квартирный вопрос. Но это уже не касается вопросов школьных уроков семьеведения. Хотя может будут обсуждать и такое - кто знает.
Источник:
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