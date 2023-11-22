«Не нужно этих подачек»: депутаты предложили платить матерям по ₽200 тысяч за рождение ребёнка и сразу нарвались на критику

Это посчитали неприемлемым.
В Госдуме уже не в первый раз обсуждают демографию и семейную политику. 2024-й объявлен в России годом семьи, поэтому парламентарии активизировались.
Одна из новых инициатив - доплата в 200 тысяч рублей матерям, родившим до 25 лет. Это предложили депутаты от ЛДПР и объяснили тем, что в у нас в стране рождаемость снизилась, а возраст мамок вплотную приблизился к 30 годам. Раньше, дамы, рожавшие первого ребёнка в таком возрасте считались старородящими, сейчас это уже чуть ли не норма.
Парламентарии сообщили, что почти 40% россиянок отказываются рожать по двум причинам: туго с деньгами и негде жить. Ну или жильё такое, что там страшно воспитывать ребёнка. Выплаты депутаты предлагают делать из пенсионного, социального фондов и из бюджета.
Депутатов из ЛДПР ожидаемо раскритиковали. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что предлагать женщинам рожать за 200 тысяч рублей - неуместно. Она рассказала, что парням и девушкам нужно не совать под нос 200к, а помочь с жильём, поступлением в ВУЗ и платить нормальную стипендию. Когда у них появится малыш - прикрепить его к социальной няне. Вот тогда может что-то и изменится:
В России не торгуются, поэтому мне кажется, что просто неуместно предлагать женщинам рожать ребёнка за 200 тысяч. Не нужно этих подачек, ведь социальные гарантии со стороны государства – это далеко не всегда прямые выплаты. Для того чтобы наши молодые девушки и парни становились родителями, государству просто необходимо помочь им реализоваться.
И добавила:
Это часть тех обязательств, которое берет на себя государство по дальнейшему обучению детей, по организации отдыха и оздоровлению, по бесплатному лечению детей. Россия должна вести именно такую политику, и потому, я надеюсь, что любые намерения что-то запретить или кому-то доплатить уйдут в прошлое.
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