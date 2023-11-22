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«Не нужно этих подачек»: депутаты предложили платить матерям по ₽200 тысяч за рождение ребёнка и сразу нарвались на критику

«Не нужно этих подачек»: депутаты предложили платить матерям по ₽200 тысяч за рождение ребёнка и сразу нарвались на критику

Автор:
22 ноября 2023 19:05
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Нина Останина   выплата   депутаты   лдпр   мать   молодая семья   подачка   ребенок   
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Это посчитали неприемлемым.

В Госдуме уже не в первый раз обсуждают демографию и семейную политику. 2024-й объявлен в России годом семьи, поэтому парламентарии активизировались.

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Одна из новых инициатив - доплата в 200 тысяч рублей матерям, родившим до 25 лет. Это предложили депутаты от ЛДПР и объяснили тем, что в у нас в стране рождаемость снизилась, а возраст мамок вплотную приблизился к 30 годам. Раньше, дамы, рожавшие первого ребёнка в таком возрасте считались старородящими, сейчас это уже чуть ли не норма.

Парламентарии сообщили, что почти 40% россиянок отказываются рожать по двум причинам: туго с деньгами и негде жить. Ну или жильё такое, что там страшно воспитывать ребёнка. Выплаты депутаты предлагают делать из пенсионного, социального фондов и из бюджета.

Депутатов из ЛДПР ожидаемо раскритиковали. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что предлагать женщинам рожать за 200 тысяч рублей - неуместно. Она рассказала, что парням и девушкам нужно не совать под нос 200к, а помочь с жильём, поступлением в ВУЗ и платить нормальную стипендию. Когда у них появится малыш - прикрепить его к социальной няне. Вот тогда может что-то и изменится:

В России не торгуются, поэтому мне кажется, что просто неуместно предлагать женщинам рожать ребёнка за 200 тысяч. Не нужно этих подачек, ведь социальные гарантии со стороны государства – это далеко не всегда прямые выплаты. Для того чтобы наши молодые девушки и парни становились родителями, государству просто необходимо помочь им реализоваться.

И добавила:

Это часть тех обязательств, которое берет на себя государство по дальнейшему обучению детей, по организации отдыха и оздоровлению, по бесплатному лечению детей. Россия должна вести именно такую политику, и потому, я надеюсь, что любые намерения что-то запретить или кому-то доплатить уйдут в прошлое.

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Метки: Госдума   Нина Останина   выплата   депутаты   лдпр   мать   молодая семья   подачка   ребенок   
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12  комментариев
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Александр Ломовицкий 38 минут назад
проблема демографии не в неустроенности молодежи а в том что сейчас детство растянулось до 30 лет всеобщая инфантильность и синдром отложенной жизни повсеместно . у молодых нет мыслей о детях потому что они сами себя считают детьми . и дети это ответственность а большинство из молодежи хочет свободы- пить гулять и отдыхать . денежными стимуляциями порождают только мигранский бум . те то плодятся как вонючие тараканы под плинтусом . здесь нужно менять всю социальную политику в корне а не придумывать как "купить" рождаемость у населения.
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vitros666 5 минут назад
на чудовищную армию мигрантов деньги есть, на детей и пенсионеров нет
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80
Knives22 59 минут назад
Проблему нужно решать радикально и без всяких там выплат. Как мужчина должен отдать долг родине так и женщина, как мне кажется, обязана. Ввести родильные войска и подселять их к действующим частям. За каждого ребенка звание, звезду на грудь, ну и барак какой. А детей в 6 лет в училище военное, до 18 там поучатся, а потом в армию. Замкнутый круг. Дешево, сердито и стране польза.
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