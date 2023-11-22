«Не нужно этих подачек»: депутаты предложили платить матерям по ₽200 тысяч за рождение ребёнка и сразу нарвались на критику

Депутатов из ЛДПР ожидаемо раскритиковали. Глава комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина заявила, что предлагать женщинам рожать за 200 тысяч рублей - неуместно. Она рассказала, что парням и девушкам нужно не совать под нос 200к, а помочь с жильём, поступлением в ВУЗ и платить нормальную стипендию. Когда у них появится малыш - прикрепить его к социальной няне. Вот тогда может что-то и изменится:

В России не торгуются, поэтому мне кажется, что просто неуместно предлагать женщинам рожать ребёнка за 200 тысяч. Не нужно этих подачек, ведь социальные гарантии со стороны государства – это далеко не всегда прямые выплаты. Для того чтобы наши молодые девушки и парни становились родителями, государству просто необходимо помочь им реализоваться.