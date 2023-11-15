«Обязательно стану многодетным, это уважаемо, почётно и радостно»: в российских школах хотят ввести новый предмет - семьеведение

Чиновники считают, что это просто необходимо для подготовки подростков к счастливой совместной жизни. Но с ними согласны не все.
Демография - наше всё. О ней говорят в СМИ и Госдуме. Теперь этот вопрос будут обсуждать и в школах. Со следующего года в России хотят ввести обязательное «Семьеведение»: ребятишкам объяснят азы замужества, совместного проживания и рождения детей. Последних - как можно больше.
Но вообще, семьеведение уже преподаётся, только не отдельным предметом, а в рамках курса «Обществознание». Но вскоре сделают отдельную дисциплину и с головой погрузят детей в брак, семью и воспитание ребятишек. Преподавать будут по единому учебнику, различий для регионов не будет, его подготовят к следующему году в Институте изучения детства, семьи и воспитания. По словам директора заведения, Натальи Агре:
Задачи этой программы - подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики.
К этой инициативе относятся по-разному. Скептики считают, что теперь в школах будут преподавать «домострой» и готовить настоящих «скрепоносцев».
А другие говорят, что ничего плохого тут нет, детей и надо готовить к будущим отношениям, построению нормальной семьи и рождению детей. Или семьеведение, или западные уроки секспросвета, ЛГБТ, накрашенные мужики в перьях и марши трансвеститов - вот и выбирайте. Скорее всего, сторонники семьеведения будут в большинстве.
Семьеведение поддерживают и в Госдуме. Депутат от КПРФ и глава комитета по защите семьи Нина Останина полагает, что такой предмет необходим - нужно просвещать, а не запрещать. А то в последнее время слишком много говорят о том, что надо наложить вето на аборты, да и высшее образование женщинам не нужно. Рождению детей оно не помогает.
Этот предмет не только важен, но и нужен, судя по характеру последних обсуждений, предложений. Понимание того, что готовить к семейной жизни нужно со школы, пришло не ко всем, поэтому единственную меру нашли — это аборты запретить. Школьная статистика: Новосибирск, у 12-летней девочки заболел животик, оказывается, она беременная, Ленинградская область — 13 лет. Ощущение, что ребёнок недопонимал последствия. Поэтому надо этому 12-летнему ребёнку, который ещё одного малыша в дом принесёт, помочь окончить школу, получить высшее образование, я же не сенатор Павлова, которая считает, что у нас девушки должны быть непросвещёнными.
Есть ещё одна возрастная категория: женщины, заключившие браки с иностранцами и родившие детей, геополитические события нанесли удар по этим семьям, а по итальянскому, например, законодательству ребёнок остаётся с отцом, и никто помочь не может. Потому что не знают закона. А кто будет просвещать юридически, кто будет изучать семейный кодекс других государств? Предмет важен, нужен, востребован. Дело сейчас за Минпросом, надо ему перестать занимать такую позицию «и нашим, и вашим, и то хорошо и то», а решительности нет. Иначе мы так и будем пожинать плоды 12-летних маленьких мам в школах.
Депутат добавила, что в Самаре по инициативе местных властей такая дисциплина преподаётся уже 10 лет. И школьники говорят:
Обязательно стану многодетным, это уважаемо, почётно, радостно, счастье.
Останина отметила и подготовку педагогов для семьеведения. Она считает, что преподавать должны не «сухая Марь Иванна и сенатор Павлова», а семейные консультанты, психологи и юристы по семейному праву. Вот тогда от предмета будет толк.
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В советских школах вводили предмет "Этика и психология семейной жизни".
Потом похерили.
Так вроде же был такой школьный предмет. "СемьЯ" назывался.
По крайней мере, когда я учился в начале 90-х, такой был.
А учебник по предмету выглядел так:
"государство ничего не должно подрастающему поколению."
"на три тысячи рублей можно распрекрасно жить-макарошки везде стоят одинаково"
"война и голод просветляют людям голову."
"больным нужно сплевывать западные лекарства."
"ГУЛАГ хорошая вещь на самом деле."
"в России маленькие пенсии бывают только у алкоголиков и тунеядцев"
"в магазинах цены высокие только для тех, у кого мало денег"
"Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование"