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«Обязательно стану многодетным, это уважаемо, почётно и радостно»: в российских школах хотят ввести новый предмет - семьеведение

«Обязательно стану многодетным, это уважаемо, почётно и радостно»: в российских школах хотят ввести новый предмет - семьеведение

Автор:
15 ноября 2023 16:15
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Нина Останина   брак   депутат   дети   домострой   семьеведение   семья   школа   
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Чиновники считают, что это просто необходимо для подготовки подростков к счастливой совместной жизни. Но с ними согласны не все.

Демография - наше всё. О ней говорят в СМИ и Госдуме. Теперь этот вопрос будут обсуждать и в школах. Со следующего года в России хотят ввести обязательное «Семьеведение»: ребятишкам объяснят азы замужества, совместного проживания и рождения детей. Последних - как можно больше.

Но вообще, семьеведение уже преподаётся, только не отдельным предметом, а в рамках курса «Обществознание». Но вскоре сделают отдельную дисциплину и с головой погрузят детей в брак, семью и воспитание ребятишек. Преподавать будут по единому учебнику, различий для регионов не будет, его подготовят к следующему году в Институте изучения детства, семьи и воспитания. По словам директора заведения, Натальи Агре:

Задачи этой программы - подготовка подростков к будущей семейной жизни и рождению детей, помощь в понимании особенностей подросткового возраста и принятии себя, передача подросткам базовых знаний из области психологии и педагогики.

К этой инициативе относятся по-разному. Скептики считают, что теперь в школах будут преподавать «домострой» и готовить настоящих «скрепоносцев».

А другие говорят, что ничего плохого тут нет, детей и надо готовить к будущим отношениям, построению нормальной семьи и рождению детей. Или семьеведение, или западные уроки секспросвета, ЛГБТ, накрашенные мужики в перьях и марши трансвеститов - вот и выбирайте. Скорее всего, сторонники семьеведения будут в большинстве.

Семьеведение поддерживают и в Госдуме. Депутат от КПРФ и глава комитета по защите семьи Нина Останина полагает, что такой предмет необходим - нужно просвещать, а не запрещать. А то в последнее время слишком много говорят о том, что надо наложить вето на аборты, да и высшее образование женщинам не нужно. Рождению детей оно не помогает.

Этот предмет не только важен, но и нужен, судя по характеру последних обсуждений, предложений. Понимание того, что готовить к семейной жизни нужно со школы, пришло не ко всем, поэтому единственную меру нашли — это аборты запретить. Школьная статистика: Новосибирск, у 12-летней девочки заболел животик, оказывается, она беременная, Ленинградская область — 13 лет. Ощущение, что ребёнок недопонимал последствия. Поэтому надо этому 12-летнему ребёнку, который ещё одного малыша в дом принесёт, помочь окончить школу, получить высшее образование, я же не сенатор Павлова, которая считает, что у нас девушки должны быть непросвещёнными.

Есть ещё одна возрастная категория: женщины, заключившие браки с иностранцами и родившие детей, геополитические события нанесли удар по этим семьям, а по итальянскому, например, законодательству ребёнок остаётся с отцом, и никто помочь не может. Потому что не знают закона. А кто будет просвещать юридически, кто будет изучать семейный кодекс других государств? Предмет важен, нужен, востребован. Дело сейчас за Минпросом, надо ему перестать занимать такую позицию «и нашим, и вашим, и то хорошо и то», а решительности нет. Иначе мы так и будем пожинать плоды 12-летних маленьких мам в школах.

Депутат добавила, что в Самаре по инициативе местных властей такая дисциплина преподаётся уже 10 лет. И школьники говорят:

Обязательно стану многодетным, это уважаемо, почётно, радостно, счастье.

Останина отметила и подготовку педагогов для семьеведения. Она считает, что преподавать должны не «сухая Марь Иванна и сенатор Павлова», а семейные консультанты, психологи и юристы по семейному праву. Вот тогда от предмета будет толк.


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Метки: Госдума   Нина Останина   брак   депутат   дети   домострой   семьеведение   семья   школа   
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22  комментария
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3k
* You All Час назад
что не помогает,так это платить дармоедам чинушам больше минималки!!! [мат] лезть уже не в своё дело,их [мат] не должно хочет кто детей делать или нет,в этой пародии вообще детей заводить не стоит
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9k
sedoisever 2 минуты назад
Опять что-то новое изобрели?
В советских школах вводили предмет "Этика и психология семейной жизни".
Потом похерили.
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2k
Жирный бот 3 минуты назад
Да уж, понять депутатов можно, они делают видимость работы, что демографию поднимают.. Но только слов - недостаточно. Подростка не убедить, что в квартире, где он живет с родителями, братьями сестрами, а возможно и с бубушкой и дедушкой, очень нужна его девушка и их ребенок.. Узнает сколько стоит жилье и будет стремится сделать карьеру..
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28k
Matrosskin 6 минут назад
Традиционно - зависит от наполнения и исполнителей на местах. Так-то идея хоть какого-то полового воспитания не плоха. Но у нас ведь заставь депутата богу молиться - он и лоб себе расшибёт.
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1k
Звёздный странник 8 минут назад
В смысле "ввести"? В смысле "важен"?
Так вроде же был такой школьный предмет. "СемьЯ" назывался.
По крайней мере, когда я учился в начале 90-х, такой был.
А учебник по предмету выглядел так:
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2k
Выхухоль (Нагайна) 9 минут назад
Всё, что вводится принудительно, вызовет тошноту. По крайней мере, до тех пор, пока школа будет местом, где оказывают образовательные услуги. Будут уважать школу, как именно школу, а не магазин образовательных услуг, будет и смысл во всех этих предметах.
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22k
babuby 38 минут назад
Придурки. "Труды" убрали, зато немецкий ввели вторым иностранным(накуя -никто не знает), и семьеведение теперь.
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28k
Lehoia 42 минуты назад
Каждому молодому человеку, собирающемуся заводить семью и рожать много детей с подачи этих бездельников, стоит ознакомиться с их тезисами за последние несколько лет, как , например:
"государство ничего не должно подрастающему поколению."
"на три тысячи рублей можно распрекрасно жить-макарошки везде стоят одинаково"
"война и голод просветляют людям голову."
"больным нужно сплевывать западные лекарства."
"ГУЛАГ хорошая вещь на самом деле."
"в России маленькие пенсии бывают только у алкоголиков и тунеядцев"
"в магазинах цены высокие только для тех, у кого мало денег"
"Нужно перестать ориентировать девушек на получение высшего образования. Нужно перестать плодить количество молодых людей, которые получают высшее образование"
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42
pilot52 Ухалус Посовиномус 19 минут назад
А вы забыли скандал с массовыми изнасилованиями и пытками в колониях?
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16k
Kostick 45 минут назад
кншн, обязательно станут многодетными)) первого если осилят, как по здоровью, так и финансово, потом попустит их это желание.
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1k
... 47 минут назад
Домострой не самое плохое чтиво, много полезного, а если сопоставить с наукой, так вообще вопрос- откуда такие познания!
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6k
alex 56 минут назад
семьеденье прочёл сначала
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August

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