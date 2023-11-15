«Обязательно стану многодетным, это уважаемо, почётно и радостно»: в российских школах хотят ввести новый предмет - семьеведение

Этот предмет не только важен, но и нужен, судя по характеру последних обсуждений, предложений. Понимание того, что готовить к семейной жизни нужно со школы, пришло не ко всем, поэтому единственную меру нашли — это аборты запретить. Школьная статистика: Новосибирск, у 12-летней девочки заболел животик, оказывается, она беременная, Ленинградская область — 13 лет. Ощущение, что ребёнок недопонимал последствия. Поэтому надо этому 12-летнему ребёнку, который ещё одного малыша в дом принесёт, помочь окончить школу, получить высшее образование, я же не сенатор Павлова, которая считает, что у нас девушки должны быть непросвещёнными.

Есть ещё одна возрастная категория: женщины, заключившие браки с иностранцами и родившие детей, геополитические события нанесли удар по этим семьям, а по итальянскому, например, законодательству ребёнок остаётся с отцом, и никто помочь не может. Потому что не знают закона. А кто будет просвещать юридически, кто будет изучать семейный кодекс других государств? Предмет важен, нужен, востребован. Дело сейчас за Минпросом, надо ему перестать занимать такую позицию «и нашим, и вашим, и то хорошо и то», а решительности нет. Иначе мы так и будем пожинать плоды 12-летних маленьких мам в школах.