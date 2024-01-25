«Всю эту содомию нужно запрещать законодательно»: в России планируют жёстко наказывать за треш-стримы

Закон в I чтении уже приняли в Госдуме. Блогеров, желающих пошалить в прямом эфире, ждёт крупный штраф и конфискация оборудования.
Треш-стрим - это когда блогер запускает прямой эфир на Ютубе, Твиче или другой платформе. И начинает творить лютую дичь: дерётся со своими гостями, орёт матом и оскорбляет своих же зрителей, напивается в хлам и начинает громить квартиру. И на такое зрелище собирается немалая аудитория, которая присылает стримеру деньги.
Среди этих граждан выделялось несколько фигур - процветающих за счёт своих поклонников. Например, Мэлстрой: он регулярно собирал многолюдные тусовки на съемных квартирах и приглашал туда девушек не самого тяжёлого поведения. Всё, кроме самого заключительного этапа с барышнями, зрители наблюдали в прямом эфире. В основном, там все напивались и ругались. А потом стример избил одну из «ночных бабочек» в прямом эфире и на этом его карьера закончилась.
Впрочем, с карьерой его коллег по «опасному бизнесу» теперь тоже будет не очень - сегодня в Госдуме в I чтении приняли закон о запрете треш-стримов. Заодно ведение треш-стрима станет отягчающим обстоятельства при других преступлениях: в том числе побои, истязание, угрозы убийством, похищение, использование рабского труда и убийство. А руководство соцсетей обязано мониторить контент и удалять запрещенные стримы.
Фрагмент обсуждения этой инициативы:
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Как заявили парламентарии, закон позволит «обезопасить детей от нежелательного контента и обеспечит суверенитетом информационное пространство».
За проведение треш-стрима хотят штрафовать на сумму до 700 тысяч рублей и конфисковывать у блогера оборудование. Ко второму чтению в законопроект могут внести поправки, например, увеличить сумму штрафа. Или ещё сильней ужесточить санкции за треш в прямом эфире - изначально говорили о ещё большей ответственности, вплоть до уголовного срока.
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Работать надо со взрослыми, чтобы эти инфантильные дебилы самостоятельно могли объяснить своим детям что хорошо и что плохо.