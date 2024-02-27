Депутаты пригрозили наказанием для тех, кто мешает матерям кормить младенца грудью в общественных местах

Скорее всего, инициативу примут и женщины смогут кормить младенцев грудью в общественном транспорте, ресторанах и других местах. А если администрации заведения это не понравится и она будет мешать даме, то получит штраф.

При этом, в законе отдельно пропишут и этические нормы: женщина должна быть прикрыта или же ей обязаны предоставить комфортное и уединённое место для кормления. В случае с транспортом можно будет только прикрыться.