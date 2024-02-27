Депутаты пригрозили наказанием для тех, кто мешает матерям кормить младенца грудью в общественных местах

Тот, кто будет запрещать мамочкам располагаться, например, в кафе и автобусах - получит штраф.
В Госдуме озаботились мерами по поддержке кормящих матерей. Об этом говорят уже почти два года, но сейчас особенно активно. Спусковым крючком стал случай в столичном фитнес-клубе.
Там мамочка кормила ребёнка грудью в раздевалке, к ней подошла администратор и начала её отчитывать. Девушка с младенцам ушла и пожаловалась на заведение в соцсетях - после этого МВД организовало проверку и заведения, и его сотрудников. Работники фитнес-клуба никаких комментариев не дают.
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На ситуацию обратила внимание первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. И пообещала в ближайшее время разобраться с теми, кто мешает кормящим матерям. 5 марта в Госдуме пройдёт заседание рабочей группы, будут обсуждать законодательное решение вопроса и штрафы за неисполнение.
Скорее всего, инициативу примут и женщины смогут кормить младенцев грудью в общественном транспорте, ресторанах и других местах. А если администрации заведения это не понравится и она будет мешать даме, то получит штраф.
При этом, в законе отдельно пропишут и этические нормы: женщина должна быть прикрыта или же ей обязаны предоставить комфортное и уединённое место для кормления. В случае с транспортом можно будет только прикрыться.
Этим дело не ограничится, парламентарии хотят ввести федеральную программу по поддержке кормящих матерей. И первые результаты обещают уже этой весной.
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для поддержания семьи и брака надо в общественных местах и транспорте предусмотреть возможность для соития партнеров, вдруг им приспичит зачать нового ребенка, а с местом напряг?
Афторы таких инициатив - или популисты (смесь подонка с идиотом), или враги, сознательно бесят общество, которое уже давно высказывается насчет вседозволенности ряда персонажей с вагиной.
Наказывать не только тем, кто мешает мамочкам прилюдно титечки оголять, но и тем ататшки делать, кто мешает прилюдному становлению мамочками. Ежели кто-то совокупляется прилюдно, то защищать их право беременеть на глазах у всего честного электората.