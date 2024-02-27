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Депутаты пригрозили наказанием для тех, кто мешает матерям кормить младенца грудью в общественных местах

Депутаты пригрозили наказанием для тех, кто мешает матерям кормить младенца грудью в общественных местах

Автор:
27 февраля 2024 17:35
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Госдума   кормление   мать   младенец   ребенок   татьяна буцкая   штраф   
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Тот, кто будет запрещать мамочкам располагаться, например, в кафе и автобусах - получит штраф.

В Госдуме озаботились мерами по поддержке кормящих матерей. Об этом говорят уже почти два года, но сейчас особенно активно. Спусковым крючком стал случай в столичном фитнес-клубе.

Там мамочка кормила ребёнка грудью в раздевалке, к ней подошла администратор и начала её отчитывать. Девушка с младенцам ушла и пожаловалась на заведение в соцсетях - после этого МВД организовало проверку и заведения, и его сотрудников. Работники фитнес-клуба никаких комментариев не дают.

На ситуацию обратила внимание первый зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. И пообещала в ближайшее время разобраться с теми, кто мешает кормящим матерям. 5 марта в Госдуме пройдёт заседание рабочей группы, будут обсуждать законодательное решение вопроса и штрафы за неисполнение.

Скорее всего, инициативу примут и женщины смогут кормить младенцев грудью в общественном транспорте, ресторанах и других местах. А если администрации заведения это не понравится и она будет мешать даме, то получит штраф.

При этом, в законе отдельно пропишут и этические нормы: женщина должна быть прикрыта или же ей обязаны предоставить комфортное и уединённое место для кормления. В случае с транспортом можно будет только прикрыться.

Этим дело не ограничится, парламентарии хотят ввести федеральную программу по поддержке кормящих матерей. И первые результаты обещают уже этой весной.

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Метки: Госдума   кормление   мать   младенец   ребенок   татьяна буцкая   штраф   
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63  комментария
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915
no. 2 часа назад
а мешать годовасикам гадить на клумбу еще можно?
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7k
Старичок Минуту назад
интересная инициатива. нужно не останавливаться.
для поддержания семьи и брака надо в общественных местах и транспорте предусмотреть возможность для соития партнеров, вдруг им приспичит зачать нового ребенка, а с местом напряг?
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1k
kolobok263 3 минуты назад
должны же быть какие то моральные рамки, скоро трахаться разрешат на Красной площади и ЛГБТ тихой сапой примут. лучше бы чурбанов вытурили из нашей страны. ересь всякую только продвигают от безделья
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3k
Autumn2015 12 минут назад
Я не знаю как в России, но у нас в Беларуси по КЗОТу работодатель обязан предоставить матери перерыв на кормление и место для кормления. Да, не все мамы могут сидеть дома, есть и те, кто рано выходит на работу и ребенка оставить негде.
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11k
Олегbl4 15 минут назад
А что делать, если они это будут делать на фоне религиозных объектов или памятников архитектуры?
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1k
Александр Сергеев 22 минуты назад
С грудным ребенком ты явно больше чем на два часа не уйдешь от дома,только если не на самолёте или поезде тебе приспичило срочно ехать,так что можно сцедить в бутылочку и кормить,как все адекватные люди делают,а в самолёте можно дать смесь,от одной порции ребенку явно не поплохеет,даже если вы такой охрененный приверженец кормления именно грудным молоком. В поезде тоже можно спокойно сцедить в уединенном месте и кормить из бутылки,ничего с ребенком не случится!
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1k
Олег Квирулянт Полчаса назад
Кормить - полный вперёд, подгузники в кафе рядом с моим обедом - да ради бога.. подмываться мамочке - сколько угодно..

Афторы таких инициатив - или популисты (смесь подонка с идиотом), или враги, сознательно бесят общество, которое уже давно высказывается насчет вседозволенности ряда персонажей с вагиной.
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50k
Максим Т. Полчаса назад
И подгузники менять. В кафе за столиком. Не, ну а че?
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184
vitros666 40 минут назад
Ну я хз, я ни разу не видел кормящих в общественных местах, видимо еще не все [мат].
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329
Александр Портениер 40 минут назад
У этого депутата что дел нет которые действительно нужно решать.Она сама создаёт проблему там где её нет (стопроцентная женщина
)
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3k
Autumn2015 59 минут назад
Чего тут все перевозбудились-то? Написано же - должна прикрыться, так что голых сисек вы не увидите. Или вы хотите слушать плач голодного малыша, с которым оказались где-то в самолёте, поезде, другом транспорте? Да даже элементарно пойдет куда в госорганы, застрянет там надолго - и что ей делать с малышем, если до дома час добираться, а на улице мороз? Мама по-любому малыша покормит, ибо он для нее -приоритет, и вам спокойнее. Администрация фитнес-клуба однозначно не права, мама кормила в женской раздевалке, где женщины голые порой ходят .
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6k
пирожок Час назад
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2k
КАКАнгел Час назад
что скрывать яжематери делают это все целенаправленно демонстративно показательно в центре зал, специально некормили и не чистили ребенка чтоб показать какие они "имеющие на все право "так чтоб грязные подгузники дерьмо и моча валялись в тарелке размазывались по столу и полу. И что свиноматка делала в фитнес-клубе с личинкой ведь между кормлениями есть пара а то и тройка часов ?? Зная какие мрази все яжематери думаю так был показательный трешь.
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20k
Robin Hood Час назад
МамзелЪ Танька Буцкая
Ссылка www.youtube.com
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11k
Juli Час назад
Почему надо обязательно везде перегибы устраивать? Если мы пропагандируем семью - то пилять так, что из каждого угла выглядывает счастливая кормящая мать троих детей с мат капиталом, пособиями, льгтной семейной ипотекой от ПИК, дальневосточным гектаром и выплатами за мужа-добровольца СВО. который там отслужил месяц и вернулся присутствовать на роды четвертого ребенка? Ну это же вызывает только испанский стыд.
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6k
Трям Час назад
Надо в ответ, собирать народ и начинать разглядывать, фоткать и скандировать всякие кричалки в поддержку этой "дойки". Ни кто же не запрещает мне смотреть куда-либо и стишки зачитывать?
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4k
Евгений Час назад
Да, кстати. Что эти депутаты предлагают делать с кавказскими республиками, чечня, дагестан и т.д. или как обычно не обращать внимания на то, что там не действуют законы РФ?
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24k
sanchesS80 Час назад
Ну фиг знает. Я понимаю что бывает есть необходимость покормить в аэропорту после долгого ожидания, в самолёте, в поезде дальнего следования. Жена выкормила двоих, как-то всегда находила возможность делать это не на людях. Максимум в парке на уединённой скамейке в стороне.
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5k
r.a.t. Час назад
А к чему эти полумеры от наших депутатих? Если они получают зарплаты с наших налогов, то пусть отрабатывают на все 100%
Наказывать не только тем, кто мешает мамочкам прилюдно титечки оголять, но и тем ататшки делать, кто мешает прилюдному становлению мамочками. Ежели кто-то совокупляется прилюдно, то защищать их право беременеть на глазах у всего честного электората.
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13k
Владимир Час назад
Да и вообще ходить голым это естественно!
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15k
info-kozirev Час назад
Это,ну раз кормление разрешили в общественных местах,так может и зачатие разрешат (а то пока это мелкое хулиганство)
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