«В армии их совсем не видно»: в Госдуме предложили увеличить до 50 лет призывной возраст для новых граждан России

Депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли в Госдуму законопроект об увеличении призывного возраста. Инициатива касается «новых россиян» - тех, кто недавно получил наше гражданство. Если закон примут, то внесут правки в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». И бывшие мигранты будут подлежать призыву в армию РФ вплоть до 50 лет.

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, следовательно каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту, - подчеркнули авторы законопроекта.

Ранее предельным сроком был 27-летний возраст, с 1 января 2024 года планку подняли до 30 лет. Те, кто недавно получил российский паспорт, будут на отдельном учёте - вплоть до полтинника. Конечно же, если закон примут.

Как заявил депутат Алексей Журавлев: