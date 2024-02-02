«В армии их совсем не видно»: в Госдуме предложили увеличить до 50 лет призывной возраст для новых граждан России

Депутаты считают, что получившим гражданство нужно сначала выдавать военный билет, а потом уже паспорт.
Депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли в Госдуму законопроект об увеличении призывного возраста. Инициатива касается «новых россиян» - тех, кто недавно получил наше гражданство. Если закон примут, то внесут правки в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». И бывшие мигранты будут подлежать призыву в армию РФ вплоть до 50 лет.
Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, следовательно каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту, - подчеркнули авторы законопроекта.
Ранее предельным сроком был 27-летний возраст, с 1 января 2024 года планку подняли до 30 лет. Те, кто недавно получил российский паспорт, будут на отдельном учёте - вплоть до полтинника. Конечно же, если закон примут.
Как заявил депутат Алексей Журавлев:
Ежегодно паспорт РФ получают до 700-800 тысяч иностранцев, преимущественно выходцев из Средней Азии, но в армии их совсем не видно. Чаще дожидаются 30 лет, чтобы избежать призыва. Сначала военный билет, а уж потом - паспорт. И по справедливости будет тот самый возраст призыва для таких хитрюг-уклонистов поднять до 50 лет.
Идею об увеличении призывного возраста для экс-мигрантов прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, инициативу ещё нужно доработать:
Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьезной проработки.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин был более категоричен:
Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу.
Авторы уже забрали свои подписи с законопроекта. Документ будут дорабатывать. Если не затянут с правками, то инициативу вновь рассмотрят в Госдуме, теперь уже более внимательно. Но даже если закон примут - чисто теоретически - как 18-летние срочники будут служить с 50-летними мужиками? Или для них будут создавать отдельные части?
Пока одни вопросы.
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Это и донбасс -луганск ,другие новые регионы тоже под это попадают.
До выборов темнейшего конечно это не примут.
Но в принципе можно до старости призывать людей, чья гражданская специальность нужна армии. Например водителей большегрузов.
В 50 снимают с воинского учёта.
Автор видимо путает интимные отношения и армию.