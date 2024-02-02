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«В армии их совсем не видно»: в Госдуме предложили увеличить до 50 лет призывной возраст для новых граждан России

«В армии их совсем не видно»: в Госдуме предложили увеличить до 50 лет призывной возраст для новых граждан России

Автор:
02 февраля 2024 15:22
Сообщество : Жить в России
Метки: Вячеслав Володин   Госдума   алексей журавлев   армия   возраст   депутаты   законопроект   призыв   
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Депутаты считают, что получившим гражданство нужно сначала выдавать военный билет, а потом уже паспорт.

Депутаты Алексей Журавлев, Александр Бородай и Михаил Шеремет внесли в Госдуму законопроект об увеличении призывного возраста. Инициатива касается «новых россиян» - тех, кто недавно получил наше гражданство. Если закон примут, то внесут правки в часть 1 статьи 22 Федерального закона от 28 марта 1998 года № 53-Ф3 «О воинской обязанности и военной службе». И бывшие мигранты будут подлежать призыву в армию РФ вплоть до 50 лет.

Каждый гражданин Российской Федерации обладает на ее территории всеми правами и свободами и несет равные обязанности, предусмотренные Конституцией Российской Федерации, следовательно каждый гражданин, независимо от способа приобретения гражданства, обязан не только пользоваться благами, которые ему предоставляет наше государство, но и в необходимых случаях встать на его защиту, - подчеркнули авторы законопроекта.

Ранее предельным сроком был 27-летний возраст, с 1 января 2024 года планку подняли до 30 лет. Те, кто недавно получил российский паспорт, будут на отдельном учёте - вплоть до полтинника. Конечно же, если закон примут.

Как заявил депутат Алексей Журавлев:

Ежегодно паспорт РФ получают до 700-800 тысяч иностранцев, преимущественно выходцев из Средней Азии, но в армии их совсем не видно. Чаще дожидаются 30 лет, чтобы избежать призыва. Сначала военный билет, а уж потом - паспорт. И по справедливости будет тот самый возраст призыва для таких хитрюг-уклонистов поднять до 50 лет.

Идею об увеличении призывного возраста для экс-мигрантов прокомментировал председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. По его словам, инициативу ещё нужно доработать:

Надо его очень детально прорабатывать с различными федеральными органами исполнительной власти, начиная с Министерства обороны, заканчивая другими заинтересованными структурами. Поэтому это не быстро и требует детального изучения, серьезного подхода. Но в любом случае он требует внимательного подхода и серьезной проработки.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин был более категоричен:

Вопрос не проработан. Такие темы, прежде чем вносить в публичную плоскость, необходимо всесторонне обсуждать. Авторам будет предложено отозвать законодательную инициативу.

Авторы уже забрали свои подписи с законопроекта. Документ будут дорабатывать. Если не затянут с правками, то инициативу вновь рассмотрят в Госдуме, теперь уже более внимательно. Но даже если закон примут - чисто теоретически - как 18-летние срочники будут служить с 50-летними мужиками? Или для них будут создавать отдельные части?

Пока одни вопросы.

Источник:

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Метки: Вячеслав Володин   Госдума   алексей журавлев   армия   возраст   депутаты   законопроект   призыв   
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18  комментариев
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4k
workmen77 Час назад
Журавлёв последние мозги потерял, он что предлагает в законе прописать, что только для граждан Средней Азии? Нет, там будут все, в том числе те, кто примет гражданство РФ из Белоруссии, Украины, Армении, Молдовы и т.д. Его бы лет в 45-48 заставить пробежать марш-бросок с полной выкладкой километров на 10, и посмотреть - останется ли жив после этого.
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2k
! жЫтиЕ моЕ ! 5 минут назад
Да ладно , приволок пару-тройку десятков оскальпированных оселедцев и можно начинать русификацию
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3
vas8610 23 минуты назад
Нахрена они в армии ??? Дедовщину плодить ?? Лучше вообще не давать гражданство. Давать Вид на жительство без всяких там льгот и т.п. - работаешь по белому - имеешь все права ( медицина, образование) не работаешь по белому - всё за бабло... И если Новый житель сдаст нормально экзамен по Русскому языку Литературе и культуре России то может быть - по достижении пенсионного возраста ему и вручать то само гражданство - т.к. он много лет проработал на свою новую Родину, знает её законы, чтит и уважает культуру и т.п. А то с Ишаков на Мерседесы пересели и шмаляют из автоматов где ни попадя...
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14k
кот базилий Полчаса назад
Дипутаты всегда верно мыслят, только делают наоборот.
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792
Андрей Граф Полчаса назад
не нужны нам эти тупые чурки от слова совсем!!! они тупые и служить не смогут нормально!!! хватит их пускать в РФ, они тупые твари
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27k
Лис Полчаса назад
Начинать надо с другого. У гражданина России должно быть только одно гражданство. Никаких двойных - тройных. Получение российского гражданства только после отказа от прежнего. Получение всяких выплат, в т.ч. "детских", и т.п. только после определённого срока после получения гражданства этак лет минимум в 10. Молодых, попадающих под призыв - в стройбат служить. Старым там делать нечего. Пенсию в зависимости от стажа в российском гражданстве.
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1k
олег Полчаса назад
Недавно ,это с когда?
Это и донбасс -луганск ,другие новые регионы тоже под это попадают.
До выборов темнейшего конечно это не примут.
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6k
livaneth 42 минуты назад
С призывом новых граждан из Средней Азии до 50 лет, это конечно стеб.
Но в принципе можно до старости призывать людей, чья гражданская специальность нужна армии. Например водителей большегрузов.
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240
ruslan d Час назад
А от мигрантов есть толк в армии ?
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35k
Fat Lynx Час назад
Вовсе мозги пропили в госдуме...
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6k
Харон Час назад
До 50-ти это не призывной возраст, а возраст военнообязанного.
В 50 снимают с воинского учёта.
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13k
Владимир Час назад
"Но даже если закон примут - чисто теоретически - как 18-летние срочники будут служить с 50-летними мужиками? Или для них будут создавать отдельные части?"
Автор видимо путает интимные отношения и армию.
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August

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