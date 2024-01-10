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Депутаты захотели раздавать россиянам бесплатные продукты

Депутаты захотели раздавать россиянам бесплатные продукты

Автор:
10 января 2024 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: Госдума   Еда   Справедливая россия   депутаты   магазины   партия   продукты   раздача   сергей миронов   
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В магазинах торговых сетей могут появиться полки с «халявой». Но не для всех.

Депутаты «Справедливой России - за правду» решили обеспечить едой россиян. Тех, кто в этом нуждается больше всего - пенсионеров и малоимущих.

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Сегодня для России как никогда актуальна проблема нерационального использования продовольствия с истекшим сроком годности. Согласно данным Росстата, наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости - хлеб, молочные продукты, овощи. Ситуация такова, что больше трети всех продуктов в стране отправляется на свалку. Согласно данным НИУ ВШЭ, каждый год магазины и производители выбрасывают 17 млн тонн самых разных продуктов, и их стоимость оценивается в 1,6 трлн рублей.

Лично я считаю, что выбрасывать продукты категорически недопустимо. Сегодня более половины граждан России тратят на питание примерно половину или даже большую часть своего ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на продукты у 16% россиян, а подавляющее большинство пенсионеров живут впроголодь. Если же продукты с истекающим сроком годности бесплатно раздавать людям, то это позволит прокормить около 30 млн человек, - сообщил лидер СР Сергей Миронов.

И предложил организовать в магазинах полки с бесплатной едой. Там будут продукты с истекающим сроком годности, а давать их будут по пенсионному удостоверению или справке о праве на государственную социальную помощь.

В Госдуме инициативу встретили неоднозначно. Сергей Леонов из ЛДПР рассказал, что сейчас такой бесплатной раздачи нет из-за того, что ритейлеры должны заплатить за неё налог. В случае утилизации ничего платить не надо - поэтому миллионы тонн продовольствия отправляются на помойку.

То есть сейчас им это делать невыгодно и проще всё утилизировать. Поэтому такая продукция до последнего лежит на прилавках, а потом уничтожается. Хотя есть механизмы, которые можно использовать в этой сфере, чтобы изменить ситуацию. Например, если мы говорим не про магазины, а про нелегально ввезенную в РФ продукцию, то недавно Госдума приняла законопроект, которым разрешается передавать такой товар в социальные организации. Поэтому движение в этом направлении идет и важно было бы принять такой закон по продуктам питания.

В принципе, на продукты с истекающим сроком годности можно поставить скидку в 95% и тогда вопрос будет решён. Без всяких законов.

Примерно также считает депутат Николай Арефьев от КПРФ:

Я считаю, что продукты с истекающим сроком годности, вполне можно продать, никто за это торговые сети не оштрафует. Поэтому не думаю, что их кто-то согласится отдавать бесплатно. А вот продукцию с просроченным сроком годности продавать или бесплатно раздавать нельзя, потому что она может быть опасна для здоровья населения. Поэтому я не понимаю, зачем этот законопроект нужен.

Ну а мнения в сети снова разделились: одни хвалят СР за то, что партия не забывает о пенсионерах, а другие уже в который раз ругают за популизм.

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Метки: Госдума   Еда   Справедливая россия   депутаты   магазины   партия   продукты   раздача   сергей миронов   
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25  комментариев
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7k
Умница-красавица Час назад
А что там с мигрантами и школьными елками, уже порешали вопрос?
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565
Александр Шевченко 10 минут назад
Ну вот начинали с того что пенсионеры смогут ездить по всему миру после реформы пенсий, до просрочка с помойки перешла на прилавок ( не товары с остаточным сроком в 1-2 дня) . Приравняли пенсионеров и малоимущих к скотине, зато не 90-е.
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13k
Владимир 13 минут назад
Я смотрю депутаты много чего хотят, да чет нихрена не делают. Если бы законопроект уже приняли в первом чтении ну или хотя бы отправили на рассмотрение. А то "хотят". Было бы о чем писать.
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4k
Владимир 38 минут назад
при магазине должна быть кулинарка для переработки продуктов с просрочкой...
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138
Феличита Владимир 9 минут назад
она и есть в ашанах и океях
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14k
Ser 44 минуты назад
ВЕРЮ!
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138
Феличита Ser 8 минут назад
а как иначе... а то дискредитацию пришьют
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3k
Дмитрий 48 минут назад
Всё намного проще. Почему люди мало покупают? Либо зарплаты маленькие, либо стоимость большая. Нужно стоимость товаров понижать, а то филе куриное в Москве по 470 рублей продаётся. говядина в сравнении от 600 (в среднем). При этом говядина примерно столько и стоила всегда, а вот курочка за последние года так 3 выросла в цене практически в 2 раза. И так ведь со всеми товарами происходит. Как только гос-во анонсирует повышение пенсий или ещё что-то подобное так цены растут, чтобы магазины продолжали получать сверхприбыль. А за последние несколько лет гос-во довольно часто повышало пенсии и дотации.
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138
Феличита Дмитрий 7 минут назад
у нас говядина ОТ 600
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3k
Илья 54 минуты назад
В Израиле просто выдают продовольственный набор (паёк) малоимущем пенсионерам.
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138
Феличита Жирный бот 6 минут назад
да, богатая. у неё не исчерпаемые природные ресурся, моря, леса, земля... вы чё на РФ гоните то?
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419
Z Z 54 минуты назад
Опять "справедливая.. " ерунду несет... Лишь бы
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422
Arts Sitnikov 55 минут назад
"Депутаты захотели..." епта!!
Написал бы - рассматривают инициативу... За умного бы сошел(((
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247
iskra Час назад
Не прокатит. Хотя бы потому, что государству невыгодно,что бы пенсионеры долго жили. Для государства идеальный гражданин - которого вырастили родители за свой счёт, который всю жизнь платил налоги,тратил деньги не делая накоплений,и умер в тот же день, как перестал работать.
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138
Феличита iskra 6 минут назад
какая ж с.у.к.а вам минус поставила? поправил
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2k
Максим Макашев Час назад
В принципе, на продукты с истекающим сроком годности можно поставить скидку в 95% и тогда вопрос будет решён. Без всяких законов.
******************
Тогда возможны и злоупотребления:
1. Найдутся "халявщики" с поддельными пенсионными
2. Сами продавцы могут налепить на эти продукты ( возможно ещё даже и не с истекающим сроком годности) скидочные наклейки, в первую очередь отоварят этими продуктами своих друзей-знакомых ( даже не вывозя эту продукцию в торговый зал), а остатки - выбросят в продажу.
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419
Z Z Максим Макашев 50 минут назад
С истекающим сроком годности - это и так есть, главное продавцов знать..
Захожу в один сетевой магаз, на кассе кассирша:"кость, мы тебе ящик Мельника оставили, брать будешь? " По 11 за бутылку, через два дня его нельзя продавать, ес-но буду.)))
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419
Z Z Максим Макашев 50 минут назад
С истекающим сроком годности - это и так есть, главное продавцов знать..
Захожу в один сетевой магаз, на кассе кассирша:"кость, мы тебе ящик Мельника оставили, брать будешь? " По 11 за бутылку, через два дня его нельзя продавать, ес-но буду.)))
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138
Феличита Z Z 5 минут назад
пенсионеров пивом не обидишь, пей сам если здоровье позволяет
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