Депутаты захотели раздавать россиянам бесплатные продукты

В Госдуме инициативу встретили неоднозначно. Сергей Леонов из ЛДПР рассказал, что сейчас такой бесплатной раздачи нет из-за того, что ритейлеры должны заплатить за неё налог. В случае утилизации ничего платить не надо - поэтому миллионы тонн продовольствия отправляются на помойку.

То есть сейчас им это делать невыгодно и проще всё утилизировать. Поэтому такая продукция до последнего лежит на прилавках, а потом уничтожается. Хотя есть механизмы, которые можно использовать в этой сфере, чтобы изменить ситуацию. Например, если мы говорим не про магазины, а про нелегально ввезенную в РФ продукцию, то недавно Госдума приняла законопроект, которым разрешается передавать такой товар в социальные организации. Поэтому движение в этом направлении идет и важно было бы принять такой закон по продуктам питания.