Депутаты захотели раздавать россиянам бесплатные продукты

В магазинах торговых сетей могут появиться полки с «халявой». Но не для всех.
Депутаты «Справедливой России - за правду» решили обеспечить едой россиян. Тех, кто в этом нуждается больше всего - пенсионеров и малоимущих.
Сегодня для России как никогда актуальна проблема нерационального использования продовольствия с истекшим сроком годности. Согласно данным Росстата, наибольший объем так называемых пищевых отходов приходится на товары первой необходимости - хлеб, молочные продукты, овощи. Ситуация такова, что больше трети всех продуктов в стране отправляется на свалку. Согласно данным НИУ ВШЭ, каждый год магазины и производители выбрасывают 17 млн тонн самых разных продуктов, и их стоимость оценивается в 1,6 трлн рублей.
Лично я считаю, что выбрасывать продукты категорически недопустимо. Сегодня более половины граждан России тратят на питание примерно половину или даже большую часть своего ежемесячного дохода. Почти весь заработок уходит на продукты у 16% россиян, а подавляющее большинство пенсионеров живут впроголодь. Если же продукты с истекающим сроком годности бесплатно раздавать людям, то это позволит прокормить около 30 млн человек, - сообщил лидер СР Сергей Миронов.
И предложил организовать в магазинах полки с бесплатной едой. Там будут продукты с истекающим сроком годности, а давать их будут по пенсионному удостоверению или справке о праве на государственную социальную помощь.
В Госдуме инициативу встретили неоднозначно. Сергей Леонов из ЛДПР рассказал, что сейчас такой бесплатной раздачи нет из-за того, что ритейлеры должны заплатить за неё налог. В случае утилизации ничего платить не надо - поэтому миллионы тонн продовольствия отправляются на помойку.
То есть сейчас им это делать невыгодно и проще всё утилизировать. Поэтому такая продукция до последнего лежит на прилавках, а потом уничтожается. Хотя есть механизмы, которые можно использовать в этой сфере, чтобы изменить ситуацию. Например, если мы говорим не про магазины, а про нелегально ввезенную в РФ продукцию, то недавно Госдума приняла законопроект, которым разрешается передавать такой товар в социальные организации. Поэтому движение в этом направлении идет и важно было бы принять такой закон по продуктам питания.
В принципе, на продукты с истекающим сроком годности можно поставить скидку в 95% и тогда вопрос будет решён. Без всяких законов.
Примерно также считает депутат Николай Арефьев от КПРФ:
Я считаю, что продукты с истекающим сроком годности, вполне можно продать, никто за это торговые сети не оштрафует. Поэтому не думаю, что их кто-то согласится отдавать бесплатно. А вот продукцию с просроченным сроком годности продавать или бесплатно раздавать нельзя, потому что она может быть опасна для здоровья населения. Поэтому я не понимаю, зачем этот законопроект нужен.
Ну а мнения в сети снова разделились: одни хвалят СР за то, что партия не забывает о пенсионерах, а другие уже в который раз ругают за популизм.
Источник:
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Написал бы - рассматривают инициативу... За умного бы сошел(((
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Тогда возможны и злоупотребления:
1. Найдутся "халявщики" с поддельными пенсионными
2. Сами продавцы могут налепить на эти продукты ( возможно ещё даже и не с истекающим сроком годности) скидочные наклейки, в первую очередь отоварят этими продуктами своих друзей-знакомых ( даже не вывозя эту продукцию в торговый зал), а остатки - выбросят в продажу.
Захожу в один сетевой магаз, на кассе кассирша:"кость, мы тебе ящик Мельника оставили, брать будешь? " По 11 за бутылку, через два дня его нельзя продавать, ес-но буду.)))
Захожу в один сетевой магаз, на кассе кассирша:"кость, мы тебе ящик Мельника оставили, брать будешь? " По 11 за бутылку, через два дня его нельзя продавать, ес-но буду.)))