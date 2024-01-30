30 интересных находок, которые люди сделали в старых домах

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Иногда старые дома — это целая кладезь интересных и загадочных ретро-вещиц, которые хочется изучать. В этой подборке пользователи сети поделились находками, сделанными в старых домах во время ремонта, уборки или переделок. Взглянем на самые любопытные примеры!
1. "Внезапно нашёл эту викторианскую терракотовую плитку под слоями дерева и линолеума в старом доме"
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2. "Я делал ремонт в нашем голландском колониальном доме 1920-х годов, и обнаружил эти витражи под деревянными панелями"
5. "Медицинский сундук, который я нашёл на чердаке дедушки. Думаю, он относится к японскому периоду Сёва (1926-1989)"
8. "Нашёл эти фигурки во дворе своего старого дома в Агре, Индия. Это португальские терракотовые фигурки III-IV веков"
9. "Оказывается, в моём доме есть швейная машинка 1910 года, а я даже не знала об этой ценности"
12. "Я убирался на чердаке своего недавно умершего дедушки - и нашел чуть больше 200 граммов золотого порошка"
14. "Сегодня мы убрали зеркало, которое здесь висело - а там оказалась вот такая ретро красота"
22. Пистолет Kilgore Cap Gun 1935 года с оригинальной коробкой, найденный на чердаке дома 1920 года
26. В викторианском доме демонтировали стену, и обнаружили старый чугунный камин 1850 года
30. "Обнаружили кучу кукурузы в полу. Дом построен в 1700-х годах, поэтому я думаю, что это старый способ утепления"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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