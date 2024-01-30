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30 интересных находок, которые люди сделали в старых домах

30 интересных находок, которые люди сделали в старых домах

Автор:
30 января 2024 08:30
Сообщество : Жизнь
Метки: Разное   Фотографии   дома   жилье   интересное   интересные находки   находки   подборка   старые дома   фото   
1347
31

Иногда старые дома — это целая кладезь интересных и загадочных ретро-вещиц, которые хочется изучать. В этой подборке пользователи сети поделились находками, сделанными в старых домах во время ремонта, уборки или переделок. Взглянем на самые любопытные примеры!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   дома   жилье   интересное   интересные находки   находки   подборка   старые дома   фото   
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4  комментария
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179
ruslan d 20 минут назад
Есть такая на даче , помню бабушка на ней шила

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27k
ПаганецЪ 14 минут назад
Комментарий к фото
В таком сундуке 100% найдётся что-нибудь из того, что тогда считалось лекарством.
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5k
Rubiroid_47 14 минут назад
С подогретой тарелки типа вкуснее есть?
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5k
Харон 43 минуты назад
Читай что постишь и что тебе переводит ГУГЛЬ....
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