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30 очень атмосферных домов, в которых продумана каждая деталь

30 очень атмосферных домов, в которых продумана каждая деталь

Автор:
07 февраля 2024 21:16
Сообщество : ФотоМир
Метки: Красивые дома   Разное   Фотографии   дизайн   дом   дома   жилье   красиво   подборка   фото   
2940
31

Дом — это наша крепость и место, куда хочется возвращаться. Именно поэтому многие люди уделяют внимание каждой детали своего жилища, стараясь сделать его максимально комфортным и уютным. Но некоторые дома — это как будто целые произведения искусства, у которых есть своя история и уникальный стиль. Взглянем на несколько таких удивительных домиков со всего мира!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Красивые дома   Разное   Фотографии   дизайн   дом   дома   жилье   красиво   подборка   фото   
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11  комментариев
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294
Фома 8 часов назад
Новорижское шоссе
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1k
ralpharn 15 минут назад
И где детали? Тема (*****) архитектуры не раскрыта.
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−11
6k
Шлагбаумэн 4 часа назад
А пост номер 2 будет, где описана "продуманность каждой детали" этих домишек? Что-то авторы в последнее время стали между собой соревноваться в номинации "Напиши самый дебильный заголовок". Mercure, ты-то куда?
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1k
Olufsen 6 часов назад
в заголовке -
"30 очень атмосферных домов", - понимаю и вижу
"в которых продумана каждая деталь" - в каком месте? Покажите, пожалуйста, эти самые детали
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451
А П 7 часов назад
"дом на юге России" это не фото, а рендер.
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33
wikip 7 часов назад
Хуже нет чёрных домов.
Не знаю про какую популярность речь...
Исключительно только если индивидуальных.
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