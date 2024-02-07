30 очень атмосферных домов, в которых продумана каждая деталь

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Дом — это наша крепость и место, куда хочется возвращаться. Именно поэтому многие люди уделяют внимание каждой детали своего жилища, стараясь сделать его максимально комфортным и уютным. Но некоторые дома — это как будто целые произведения искусства, у которых есть своя история и уникальный стиль. Взглянем на несколько таких удивительных домиков со всего мира!
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10. Дом Бальо в Барселоне. Это было классическое здание, но с 1904 года его несколько раз реконструировал Гауди
18. Дом 1935 года в Пенсильвании от архитектора Фрэнка Ллойда Райта. Он вошёл в список "28 мест, которые нужно увидеть перед смертью"
24. Дом в западном Ванкувере, Канада, спроектированный Артуром Эриксоном и Джеффри Мэсси в 1967 году
Источник: — переведено специально для fishki.net
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"30 очень атмосферных домов", - понимаю и вижу
"в которых продумана каждая деталь" - в каком месте? Покажите, пожалуйста, эти самые детали
Не знаю про какую популярность речь...
Исключительно только если индивидуальных.
Тянут, каждый в свою сторону, вот провода и рвутся, и целые деревни без света сидят.