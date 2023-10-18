17 людей, которым несказанно повезло

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Находить что-то интересное можно хоть каждый день! Люди из этой подборки жили обычной жизнью, но внезапно встретили или обнаружили нечто невероятное — или просто обрадовались мелочи, которая сделала их день. Ведь согласитесь, что удивительное можно найти даже в, казалось бы, незначительных мелочах. Взглянем на несколько таких примеров!
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4. "Спросил в кинотеатре, нет ли у них лишнего ненужного попкорна. Мне дали огромный пакет"
8. "Пока ел мидии, наткнулся на что-то, чуть не сломав зуб. Оказалось, это настоящая жемчужина"
15. "Нашёл стопку австралийских банкнот достоинством 1 доллар. Их прекратили выпускать в 1984 году"
16. "Обнаружил кусок платины стоимостью около 10 тысяч долларов. Он, кстати, очень тяжёлый"
Источник: — переведено специально для fishki.net
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это халькопирит = "золото дураков", медь ..
Очень похоже, что это пирит.... Очень большая вероятность.