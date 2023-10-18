17 людей, которым несказанно повезло

Находить что-то интересное можно хоть каждый день! Люди из этой подборки жили обычной жизнью, но внезапно встретили или обнаружили нечто невероятное — или просто обрадовались мелочи, которая сделала их день. Ведь согласитесь, что удивительное можно найти даже в, казалось бы, незначительных мелочах. Взглянем на несколько таких примеров!