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17 людей, которым несказанно повезло

17 людей, которым несказанно повезло

Автор:
18 октября 2023 13:48
Сообщество : ФотоМир
Метки: Разное   Фотографии   в интернете   интересное   интересные находки   находки   подборка   пользователи сети   разные фото   фото   
2303
18

Находить что-то интересное можно хоть каждый день! Люди из этой подборки жили обычной жизнью, но внезапно встретили или обнаружили нечто невероятное — или просто обрадовались мелочи, которая сделала их день. Ведь согласитесь, что удивительное можно найти даже в, казалось бы, незначительных мелочах. Взглянем на несколько таких примеров!

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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   Фотографии   в интернете   интересное   интересные находки   находки   подборка   пользователи сети   разные фото   фото   
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17  комментариев
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61k
pynh Час назад
Комментарий к фото
я тоже случайно по лесу в таких перчатках хожу
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52k
Войнов 57 секунд назад
Комментарий к фото
Судя по перчаткам, совсем не случайно. Явно копатель.
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19k
anpetrof 11 минут назад
Комментарий к фото
Не похоже это на клевер.
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19k
anpetrof 14 минут назад
Комментарий к фото
Это больше на халькопирит похоже.
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3k
веселый просто 15 минут назад
Над этим поржал. Чуваку дали мешок с мусором, а он радуется. Вот лошара
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52k
turyst 15 минут назад
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52k
turyst 15 минут назад
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1k
Graboid Полчаса назад
<<Нашёл камень с кусочком золота внутри>>
это халькопирит = "золото дураков", медь ..

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478
kost Graboid 7 минут назад
В детстве в угле понаходил такие куски, серебристые и золотистые, но по плотности до золото не дотягивали)). А потом и вовсе на подоконнике под солнцем смолой растеклись. Позже, в техникуме узнал, что это цинковая обманка.
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82k
Доктор Джонс Полчаса назад
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18k
Nikita 38 минут назад
2. "Нашёл камень с кусочком золота внутри"
Очень похоже, что это пирит.... Очень большая вероятность.
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61k
pynh Час назад
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