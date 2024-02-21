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Болгарский фермер случайно нашёл древние гробницы

Болгарский фермер случайно нашёл древние гробницы

Автор:
21 февраля 2024 08:30
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Разное   археология   болгария   древнее   интересное   интересные находки   находки   раскопки   фото   
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Фермер в Болгарии случайно обнаружил две 1800-летние гробницы. Внутри нашли много ценных артефактов: например, медальон с изображением императора и стеклянные бутылки для сбора слёз скорбящих. В гробнице похоронены члены богатой семьи римской эпохи.

Болгарский фермер из деревни Новая Варбовка случайно обнаружил две могилы богатой семьи римской эпохи, которым примерно 1800 лет. Находку он сделал, пока пахал своё поле. В древности этот регион был римской провинцией под названием Моезия, поэтому здесь можно встретить подобные редкости. Изучить место приехали археологи из Регионального исторического музея Велико Тырново.

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Обе гробницы сделаны из кирпича, и внутри обложены штукатуркой. На них также лежала большая известняковая плита. В могиле побольше, длиной около трёх метров, нашли останки двух взрослых — мужчины и женщины, которым на момент смерти было около 45-60 лет, — погребённых вместе с украшениями, монетами, керамическими и стеклянными сосудами.

В гробнице поменьше был скелет 2-3-летнего ребёнка, и бронзовый медальон с изображением римского императора Каракаллы (правил с 211 по 217 год н. э.) во время его визита в античный город Пергам в Малой Азии. Как определили археологи, в двух могилах погребены члены одной семьи — и возможно, это были богатые землевладельцы. Скорее всего, здесь случилась печальная семейная история: сначала родители похоронили своего маленького ребёнка, а потом нашли своё последнее пристанище на том же месте.

Помимо украшений из стеклянных бусин и золота, в гробницах нашли шесть монет, датируемых 200-225 годами н. э., а также лампу, кожаную туфлю и несколько стеклянных бутылок. Три из них называются "лакримариями" и предназначены для сбора слёз скорбящих. Сейчас все артефакты находятся в музейной лаборатории, где их изучают и реставрируют.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   археология   болгария   древнее   интересное   интересные находки   находки   раскопки   фото   
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5  комментариев
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SolomonA 2 часа назад
Сколько лет должно пройти с момента захоронения, чтобы "надругательство над захоронением" или "разграбление могил" перешло в "археологические раскопки"?
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691
Нежмисто Живисто 2 часа назад
Интересно, причитается что нибудь фермеру от государства в таких случаях?
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