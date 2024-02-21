Болгарский фермер случайно нашёл древние гробницы

В гробнице поменьше был скелет 2-3-летнего ребёнка, и бронзовый медальон с изображением римского императора Каракаллы (правил с 211 по 217 год н. э.) во время его визита в античный город Пергам в Малой Азии. Как определили археологи, в двух могилах погребены члены одной семьи — и возможно, это были богатые землевладельцы. Скорее всего, здесь случилась печальная семейная история: сначала родители похоронили своего маленького ребёнка, а потом нашли своё последнее пристанище на том же месте.