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20+ любопытных кадров и находок с просторов сети

20+ любопытных кадров и находок с просторов сети

Автор:
04 июля 2022 19:44
Сообщество : Жизнь
Метки: Разное   интересное   интересные фотографии   люди   находки   подборка   разные фото   фото   фотографии   
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Каждый день пользователи сети по всему миру делятся чем-то - своими находками, открытиями, интересными вещицами или явлениями. Посмотрим некоторые свежие снимки с форума Reddit обо всём на свете.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Разное   интересное   интересные фотографии   люди   находки   подборка   разные фото   фото   фотографии   
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4  комментария
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89k
Броненосец Потелкам Час назад
Ссылка youtu.be
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15k
Кархародон 8 минут назад
Таймер? У нас в школе бабся смотрела на часы и в нужное время нажимала кнопку звонка. Когда бабся отходила по своим делам - кнопку мог нажать кто угодно

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7k
Енот Потаскун 21 минуту назад
Баба Нюра была таймером школьного звонка в наше время.
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1k
Дмитрий Час назад
Это не модем.
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