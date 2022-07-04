20+ любопытных кадров и находок с просторов сети

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Каждый день пользователи сети по всему миру делятся чем-то - своими находками, открытиями, интересными вещицами или явлениями. Посмотрим некоторые свежие снимки с форума Reddit обо всём на свете.
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"Во дворе буквально появляются кирпичи из земли. В 1800-х здесь находился завод по производству кирпича"
"Моя комната, где я жил, когда был подростком. Всё отлично сохранилось, поэтому она могла бы быть музеем 80-х"
"Моя клиентка намочила телефон, и решила отправить его в микроволновку, чтобы "посушить"..."
Источник: — переведено специально для fishki.net
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