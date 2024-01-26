25 занимательных фактов в копилку эрудита

Джозеф Базальгетт, человек, спроектировавший лондонскую канализацию в 1860-х годах, сказал: «Ну, мы сделаем это только один раз, и всегда есть непредвиденные обстоятельства», и удвоил диаметр трубы. Если бы он этого не сделал, то в 1960-х годах канализация переполнилась бы (она используется и по сей день).