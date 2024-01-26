25 занимательных фактов в копилку эрудита

Продолжаем заполнять свою мозговую коробочку случайными фактами обо всём на свете. Это увлекательно и в целом хорошо, поскольку новая информация обогащает мозг, снижает стресс и улучшает память. Быть всезнайкой полезно для здоровья!
Итак, сегодня вы узнаете, что:
Бывший чемпион мира по шахматам Г. Каспаров назвал венгерскую шахматистку Юдит Полгар «цирковой куклой» и сказал, что женщинам следует не в шахматы играть, а заниматься детьми. Позже, в сентябре 2002 года, в матче «Россия — Остальной мир» Полгар победила Каспарова.
В январе 1960 года белый джазовый пианист Дэйв Брубек отменил двадцатипятидневное турне по колледжам и университетам американского Юга после того, как двадцать два учебных заведения отказались разрешить выступить его чернокожему басисту Юджину Райту. Он также отменил телевизионное шоу, где не хотели показывать Райта.
В Италии врачи госпиталя придумали фальшивую болезнь — синдром К, — чтобы спасти евреев, бежавших к ним в поисках защиты от нацистов. «Пациенто»" с синдромом К поместили в карантин, а нацистам сказали, что это смертельная, обезображивающая и очень заразная болезнь. С помощью этого обмана удалось спасти по меньшей мере 20 жизней.
Во время Американской революции один из рабов был обвинен в государственной измене и приговорен к повешению. Он утверждал, что, будучи рабом, он не был гражданином и не мог совершить государственную измену. В итоге его помиловали.
Известно, что римляне делали усыпальницы для своих собак и писали им эпитафии. Одна из таких надписей гласила: «Я плачу, неся тебя к твоему последнему пристанищу, так же сильно, как радовался, когда принес тебя домой своими руками 15 лет назад».
Чтобы укрепить свою слабеющую популярность в качестве туристического центра, японская железнодорожная линия Кисигава в 2007 году назначила кошку по имени Тама новым начальником станции, что привело к огромному росту популярности этого туристического направления. В 2010 году в помощь Таме была нанята вторая кошка.
Все жители Сингапура старше 21 года автоматически регистрируются как доноры органов. Отказ приведет к тому, что вы окажетесь в самом низу списка, если вам самим понадобится их пересадка.
В 1721 году жительница Шотландии Мэгги Диксон была приговорена к смерти через повешение. Её повесили, объявили мертвой, положили в деревянный гроб и увезли. Она очнулась по дороге на церковный двор. Закон гласил, что приговор приведен в исполнение, и она прожила еще 40 лет с кличкой «полуповешенная Мэгги».
Исследователи научили африканских серых попугаев «покупать» еду с помощью жетонов. Затем их разделили на пары, одному попугаю дали десять жетонов, а другому — ни одного. Попугаи с жетонами стали отдавать часть жетонов своим партнерам, чтобы они тоже могли поесть.
Между волками и воронами существует некий симбиоз. Вороны приводят волков к добыче, чтобы иметь возможность попировать на ее остатках, играют с ними в «догонялки» и даже развивают индивидуальные дружеские отношения.
В начале XX века датчанам, жившим под властью Пруссии, запретили вывешивать датский флаг. В знак протеста против этого они начали разводить свиней с красно-белым рисунком, похожим на их флаг. Сейчас эта порода называется «датская протестная свинья».
Джозеф Базальгетт, человек, спроектировавший лондонскую канализацию в 1860-х годах, сказал: «Ну, мы сделаем это только один раз, и всегда есть непредвиденные обстоятельства», и удвоил диаметр трубы. Если бы он этого не сделал, то в 1960-х годах канализация переполнилась бы (она используется и по сей день).
Кен Аллен, борнейский орангутан в зоопарке Сан-Диего, трижды сбегал из своего вольера. Во время побегов он никогда не проявлял агрессии по отношению к кому-либо и обычно бродил по зоопарку, разглядывая других животных.
Семья Кюри — это семья с наибольшим количеством Нобелевских премий. Мария Кюри получила две Нобелевские премии, по физике и химии. Ее муж Пьер Кюри получил Нобелевскую премию по физике. Их дочь Ирен Жолио-Кюри получила Нобелевскую премию по химии.
Джозеф Штраус, инженер моста «Золотые ворота» в Сан-Франциско, распорядился установить под мостом сетку для безопасности во время строительства. В то время это было революционным решением. Сеть поймала 19 человек, которые упали, и спасла их от верной смерти.
Став менеджером футбольного клуба «Лидс Юнайтед», Марсело Бьелса узнал, что среднестатистическому болельщику приходится работать 3 часа, чтобы заплатить за билет на матч. Он созвал своих игроков и заставил их в течение 3 часов собирать мусор вокруг тренировочной площадки, чтобы они поняли, как фанаты трудятся ради своей страсти.
Пингвины могут пить соленую воду благодаря железам возле глаз, которые выводят соль из крови, а затем они выдыхают лишнюю соль.
У медведей в Grizzly & Wolf Discovery Center в Монтане есть работа: они пытаются открыть холодильники, мусорные контейнеры и контейнеры с лакомствами. Если медведям не удается проделать больше крошечной дырочки, значит, изделие сертифицировано как защищенное от медведей. GWDC — единственное место, где товары могут получить сертификат Межведомственной комиссии по медведям гризли.
В Саудовской Аравии случайно напечатали тысячи учебников с изображением Йоды, сидящего рядом с королем Фейсалом, подписывающим устав ООН в 1945 году. Создатель изображения Абдалла аш-Шахри признался, что создал целую серию таких снимков, разместив на исторических фотографиях с помощью фотошопа популярных современных персонажей с целью «сделать их менее депрессивными». Но кто поместил его работу в учебник, он не в курсе.
Литва отказалась от участия в Олимпийских играх 1992 года из-за нехватки денег после распада СССР. Спонсорами литовской баскетбольной команды стали музыканты из группы Grateful Dead. Они оплатили транспортные расходы и одели игроков в форму со своей символикой. Команда завоевала бронзу.
Однажды Билл Мюррей сел за руль такси, чтобы таксист мог поиграть на саксофоне на заднем сиденье. Это произошло после того, как тот упомянул, что у него нет времени на музыку, так как приходится работать по 14 часов в день. Мюррей занял водительское место, чтобы саксофонист смог сыграть несколько мелодий.
Во время съемок сериала «Мандалорец» в 2019 году у съемочной группы закончились костюмы штурмовиков. Поэтому они обратились в местное отделение организации фанатов «Звездных войн», члены которой пришли на съемки в самодельных костюмах штурмовиков.
После того как чилийское правительство закрыло Университет дель Мар из-за крупных финансовых нарушений, художник Папас Фритас сумел проникнуть в его хранилище и сжечь контракты на обучение на сумму 500 миллионов долларов. Это затруднило доказательство того, что студенты должны университету эти деньги.
Совята спят на животе, потому что их головы слишком тяжелые. Так они делают до тех пор, пока не станут достаточно большими, чтобы спать вертикально.
Ученые использовали семена 2000-летней давности, чтобы вырастить вымерший вид финикового дерева. Это дерево когда-то произрастало в Иудейской пустыне — археологи нашли семена при раскопках. Удивительно, но семена проросли и дали мужскую и женскую особи этого вида. Исследователи надеются получить финики библейской эпохи.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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