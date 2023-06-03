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25 забавных и интересных фактов, которыми не стыдно поделиться с друзьями

25 забавных и интересных фактов, которыми не стыдно поделиться с друзьями

Автор:
03 июня 2023 11:14
Сообщество : Факты
Метки: Reddit   Занятно   в копилку эрудита   интересно   факты   хочу все знать   
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Ничто так не объединяет друзей, как обмен мемами и занятными фактами, но где же постоянно брать новые? К счастью, в сабреддите r/FunFacts их навалом — делись не хочу!

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Эта 99-летняя поклонница жанра тру-крайм всегда мечтала оказаться за решеткой. Когда об этом узнала полиция Нидерландов, они «арестовали» ее, надели на нее наручники и поместили в камеру. Она была в восторге!

52 карты — 52 недели в году, 4 масти — времена года, 13 карт одной масти — 13 фаз лунного цикла. Если сложить все значения карт в игровой колоде, получится 365 дней (включая Джокера). Второй джокер — високосный год.

7. Черная малиновка по имени Олд Блю стала матерью всего своего вида, поскольку была последней плодовитой самкой из 5 оставшихся малиновок. В настоящее время на островах Чатем обитает более 250 особей

16. Одну японскую деревеньку, осажденную обезьянами, защищают три пожилые женщины, вооруженные пневматическим оружием. Бонус: они называют себя «Охотницами за обезьянами» ("Monkey Busters")

19. В 1985 году в Мехико после землетрясения магнитудой 8,0 в одной разрушенной больнице выжили почти все новорожденные. Их называют «чудо-младенцами», поскольку они выжили 7 дней без еды, воды, тепла или контакта с людьми

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Reddit   Занятно   в копилку эрудита   интересно   факты   хочу все знать   
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