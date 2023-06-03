25 забавных и интересных фактов, которыми не стыдно поделиться с друзьями

Ничто так не объединяет друзей, как обмен мемами и занятными фактами, но где же постоянно брать новые? К счастью, в сабреддите r/FunFacts их навалом — делись не хочу!
Эта 99-летняя поклонница жанра тру-крайм всегда мечтала оказаться за решеткой. Когда об этом узнала полиция Нидерландов, они «арестовали» ее, надели на нее наручники и поместили в камеру. Она была в восторге!
2. В США и Канаде работает клининговая компания, которая бесплатно убирает дома женщин с раком, чтобы они могли сосредоточиться на выздоровлении
3. В Швейцарии незаконно заводить только одну морскую свинку, поскольку эти животные очень социальные, и их содержание в одиночестве считается жестоким обращением
52 карты — 52 недели в году, 4 масти — времена года, 13 карт одной масти — 13 фаз лунного цикла. Если сложить все значения карт в игровой колоде, получится 365 дней (включая Джокера). Второй джокер — високосный год.
5. В 1850 году юный Дмитрий Менделеев проехал верхом из Сибири почти 2 тысячи километров до Москвы, чтобы поступить в Московский университет. Его не приняли
7. Черная малиновка по имени Олд Блю стала матерью всего своего вида, поскольку была последней плодовитой самкой из 5 оставшихся малиновок. В настоящее время на островах Чатем обитает более 250 особей
8. Броненосцы могут задерживать дыхание до шести минут и даже пересекают ручьи пешком, передвигаясь по дну
9. Доктор Релига наблюдает за своим пациентом после завершения 23-часовой пересадки сердца. Ниже фото того же пациента 30 лет спустя. Он пережил своего доктора
10. Баклажан на английском называется "eggplant" (букв. растение-яйцо), потому что похож на яйцо в процессе созревания
13. Киви практически слепы, так что в охоте они полагаются на нюх. Это единственная птица в мире с ноздрями на кончике клюва
14. Греческое слово «цербер» означает «пятнистый», поэтому можно сказать, что собаку Аида зовут «Пятнышко»
15. Это водяной олень или болотная кабарга. У него нет рогов, зато есть бивни вместо зубов, за которые его прозвали «оленем-вампиром»
16. Одну японскую деревеньку, осажденную обезьянами, защищают три пожилые женщины, вооруженные пневматическим оружием. Бонус: они называют себя «Охотницами за обезьянами» ("Monkey Busters")
17. Итан Цукерман, человек, который изобрел всплывающую рекламу, извинился перед всем миром за непреднамеренное создание одной из самых ненавистных форм рекламы в интернете
18. У коал есть отпечатки пальцев, которые почти неотличимы от отпечатков пальцев человека
19. В 1985 году в Мехико после землетрясения магнитудой 8,0 в одной разрушенной больнице выжили почти все новорожденные. Их называют «чудо-младенцами», поскольку они выжили 7 дней без еды, воды, тепла или контакта с людьми
20. 28-летняя Дженни Джозеф, позировавшая для логотипа Columbia Pictures, была графическим редактором в студии, и это была ее первая и последняя съемка в качестве модели
21. У кочевых муравьев такие сильные челюсти, что некоторые народы используют их вместо швов — они заставляют муравья вцепиться в кожу, а затем просто отламывают тело
22. Икра некоторых рыб сохраняет жизнеспособность даже после того, как ее глотают утки. Эти яйца потом выходят с утиным пометом и вылупляются в воде
23. Bluetooth был назван в честь датского короля-викинга Харальда Синезубого, который получил это прозвище из-за гнилых зубов. Логотип технологии — скрещенные руны H и B
Источник: — переведено специально для fishki.net
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