25 удивительных вещей, которые встречаются очень редко

Сегодня мы рассматриваем фотографии, на которых изображены необычные, уникальные вещи — то, что точно нельзя увидеть каждый день. Редкие животные с генетическими мутациями, удивительные растения, о которых вы раньше не слышали, и захватывающие факты из мира людей. Отличная фотоподборка для любознательных!
Камни на Байкале время от времени нагреваются от солнечных лучей и растапливают лед под ними. После захода солнца лед снова становится твердым, образуя небольшую подставку для камня наверху.
9. Похожий на лист морской слизень. Он может обходиться без еды в течение 9 месяцев благодаря способности к фотосинтезу
10. Вот как выглядит «разделённый лобстер». Такое окрашивание встречается один раз на каждые 50 миллионов омаров
Этот разноцветный омар демонстрирует состояние, известное как гинандроморфия, то есть он наполовину самец, наполовину самка. В данном случае синяя сторона — женская, а коричневая — мужская.
Такая окраска является результатом эритризма — генетической мутации, для которой характерно нарушение пигментации наружных покровов в пользу красновато-розовых оттенков.
16. Мерчисонский метеорит. Ему 4 600 000 000 лет, и он, вероятно, существовал до того, как сама Земля полностью сформировалась
Интересно, что он также содержит аминокислоты, химические строительные блоки ДНК.
17. Baby Vest — жилет для спасения младенцев в детской больнице на случай экстренной эвакуации. В него помещается шесть карапузов
20. Голубые яванские бананы. Говорят, что по консистенции и вкусу они как ванильное мороженое
23. Валония пузатая (водоросль-пузырь) — самый крупный одноклеточный организм на Земле. Да, это одна живая клетка
Источник: — переведено специально для fishki.net
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з.ы. задрот-кун