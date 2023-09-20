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25 удивительных вещей, которые встречаются очень редко

25 удивительных вещей, которые встречаются очень редко

Автор:
20 сентября 2023 15:17
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Уголок эрудита   в копилку эрудита   вот это да!   интересно   интересные факты   познавательно   удивительное   факты   хочу все знать   
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Сегодня мы рассматриваем фотографии, на которых изображены необычные, уникальные вещи — то, что точно нельзя увидеть каждый день. Редкие животные с генетическими мутациями, удивительные растения, о которых вы раньше не слышали, и захватывающие факты из мира людей. Отличная фотоподборка для любознательных!

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Камни на Байкале время от времени нагреваются от солнечных лучей и растапливают лед под ними. После захода солнца лед снова становится твердым, образуя небольшую подставку для камня наверху.



Этот разноцветный омар демонстрирует состояние, известное как гинандроморфия, то есть он наполовину самец, наполовину самка. В данном случае синяя сторона — женская, а коричневая — мужская.


Такая окраска является результатом эритризма — генетической мутации, для которой характерно нарушение пигментации наружных покровов в пользу красновато-розовых оттенков.



Интересно, что он также содержит аминокислоты, химические строительные блоки ДНК.



Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Уголок эрудита   в копилку эрудита   вот это да!   интересно   интересные факты   познавательно   удивительное   факты   хочу все знать   
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1  комментарий
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pynh 38 минут назад
Комментарий к фото
кот с Барад-дур в глазах

з.ы. задрот-кун
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