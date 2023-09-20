25 удивительных вещей, которые встречаются очень редко

Сегодня мы рассматриваем фотографии, на которых изображены необычные, уникальные вещи — то, что точно нельзя увидеть каждый день. Редкие животные с генетическими мутациями, удивительные растения, о которых вы раньше не слышали, и захватывающие факты из мира людей. Отличная фотоподборка для любознательных!